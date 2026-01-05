الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العلماء يكتشفون سبباً محتملاً لارتفاع الاصابات بالصداع النصفي عالمياً
صحة وتغذية
2026-01-05 | 09:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
العلماء يكتشفون سبباً محتملاً لارتفاع الاصابات بالصداع النصفي عالمياً
حذّر خبراء من أن تغيّر المناخ قد يكون عاملاً رئيسياً في الارتفاع المقلق لحالات الشقيقة (الصداع النصفي)، وهو اضطراب عصبي مُنهِك يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي بريطانيا وحدها، يُقدَّر عدد المصابين بالشقيقة بنحو 10 ملايين شخص، وهي حالة تتميّز بصداع شديد ومتكرر، يرافقه في كثير من الأحيان غثيان وحساسية مفرطة للضوء. وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية فقط، أُدخل نحو 40 ألف شخص إلى المستشفيات في إنكلترا بسبب نوبات شقيقة، بزيادة بلغت 20% خلال خمس سنوات.
ورأى علماء أن تغيّر المناخ قد يكون أحد الأسباب الكامنة وراء هذا التصاعد. وفي حديث لمجلة National Geographic، قالت الدكتورة دانييل ويلهور، المتخصصة في طب الأعصاب بجامعة كولورادو، إن تغيّر المناخ يضخّم الظروف البيئية المعروفة بأنها محفّزات للشقيقة.
وأوضحت أن هذه العوامل تشمل ارتفاع درجات الحرارة، التقلّبات الحرارية الحادة، تدهور جودة الهواء، والتغيّرات في الضغط الجوي، وكلها عوامل ثبت ارتباطها ببدء نوبات الصداع النصفي.
كما حذّر الخبراء من أن الضغط النفسي المرتبط بتغيّر المناخ قد يلعب دوراً إضافياً، إذ يُعد التوتر من أكثر محفّزات الشقيقة شيوعاً، فيما تؤدي الظواهر المناخية القاسية واضطراب نمط الحياة والقلق البيئي إلى تفاقم هذا الضغط.
وأحد المتأثرين بهذه الظاهرة هو كريستيان-أوفيديو مارين (34 عاماً)، المدير التنفيذي لشركة ألعاب إلكترونية في بوخارست، الذي قال إن نوبات الشقيقة لديه كانت تحدث مرة كل بضعة أشهر، لكنها أصبحت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكثر تواتراً وحدة.
وأوضح: "أصبحت أعاني من صداع نابض وحاد، مع غثيان وحساسية للضوء. وليس الحر وحده السبب، فالعواصف، تغيّر الرطوبة والانخفاض المفاجئ في الضغط الجوي تثير الأعراض أيضاً. كأن جسدي تحوّل إلى مقياس طقس".
ورغم أن الخبراء يؤكدون أن العلاقة بين تغيّر المناخ والشقيقة لا تزال ارتباطية وليست سببية بشكل قاطع، إلا أن أبحاثاً متزايدة تدعم هذه الفرضية. فقد أظهرت دراسة عُرضت في الاجتماع العلمي السنوي للجمعية الأميركية للصداع أن كل ارتفاع بمقدار 1.2 درجة مئوية في الحرارة يرتبط بزيادة نسبتها 6% في نوبات الصداع في اليوم نفسه.
وفي دراسة يابانية عام 2023، تبيّن أن الصداع كان أكثر شيوعاً في الأيام التي تشهد رطوبة مرتفعة، أمطاراً غزيرة وتغيّرات في الضغط الجوي. كما وجدت دراسة واسعة شملت أكثر من 400 ألف بريطاني أن الشقيقة تنتشر أكثر بين الأشخاص المعرضين لدرجات حرارة قصوى، سواء في الصيف أو الشتاء.
وتُعد الشقيقة من أكثر الحالات العصبية تعقيداً، إذ يُعتقد أنها ترتبط باضطراب في الإشارات الدماغية وتغيّرات في تدفق الدم وإفراز مواد التهابية تؤثر على مسارات الألم. وهي تصيب واحداً من كل سبعة أشخاص في المملكة المتحدة، مع كون النساء أكثر عرضة بثلاث مرات من الرجال، وتُصنَّف كأحد أهم أسباب الإعاقة لدى البالغين في سن العمل.
صحة وتغذية
يكتشفون
سبباً
محتملاً
لارتفاع
الاصابات
بالصداع
النصفي
عالمياً
التالي
من العطلة إلى المكتب… إليكم نصائح للتخفيف عن قلق العودة إلى العمل
بريطانيا تبدأ تطبيق حظر الإعلانات خلال النهار عن الأطعمة غير الصحية... إليكم الهدف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-27
للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء
صحة وتغذية
2025-10-27
للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء
0
أخبار لبنان
2025-11-20
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية: ارتفاع اسعار المواد الغذائية هو ضمن نطاق مقبول بين 3 و 5% لأسباب عالمية
أخبار لبنان
2025-11-20
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية: ارتفاع اسعار المواد الغذائية هو ضمن نطاق مقبول بين 3 و 5% لأسباب عالمية
0
منوعات
2025-12-22
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
منوعات
2025-12-22
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
0
صحة وتغذية
2025-11-14
ثورة في أبحاث السكري... العلماء يكتشفون 100 بروتين قد توقف المرض قبل أن يبدأ
صحة وتغذية
2025-11-14
ثورة في أبحاث السكري... العلماء يكتشفون 100 بروتين قد توقف المرض قبل أن يبدأ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:00
من العطلة إلى المكتب… إليكم نصائح للتخفيف عن قلق العودة إلى العمل
صحة وتغذية
12:00
من العطلة إلى المكتب… إليكم نصائح للتخفيف عن قلق العودة إلى العمل
0
صحة وتغذية
05:15
بريطانيا تبدأ تطبيق حظر الإعلانات خلال النهار عن الأطعمة غير الصحية... إليكم الهدف
صحة وتغذية
05:15
بريطانيا تبدأ تطبيق حظر الإعلانات خلال النهار عن الأطعمة غير الصحية... إليكم الهدف
0
صحة وتغذية
2026-01-04
الحبة لا تتجاوز الـ35 سعرة حرارية... حافظوا على المناعة وصحة الدماغ من خلال هذه الفاكهة المفيدة
صحة وتغذية
2026-01-04
الحبة لا تتجاوز الـ35 سعرة حرارية... حافظوا على المناعة وصحة الدماغ من خلال هذه الفاكهة المفيدة
0
صحة وتغذية
2025-12-30
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة
صحة وتغذية
2025-12-30
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:22
"الوكالة الوطنية للإعلام": القوات الإسرائيلية نفّذت تفجيرًا عند محيط الموقع المستحدث في تلة الحمامص ــ الخيام
آخر الأخبار
12:22
"الوكالة الوطنية للإعلام": القوات الإسرائيلية نفّذت تفجيرًا عند محيط الموقع المستحدث في تلة الحمامص ــ الخيام
0
أخبار لبنان
2025-10-25
نواف سلام إلتقى البابا لاون: السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل
أخبار لبنان
2025-10-25
نواف سلام إلتقى البابا لاون: السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل
0
أمن وقضاء
2025-12-09
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
أمن وقضاء
2025-12-09
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
0
أخبار دولية
2025-11-24
الفيضانات في ماليزيا تؤثر على 11 ألف شخص في سبع ولايات
أخبار دولية
2025-11-24
الفيضانات في ماليزيا تؤثر على 11 ألف شخص في سبع ولايات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
0
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
12:19
المفاوضات الاسرائيلية السورية… مصادر للـLBCI: جولة جديدة ستعقد غدًا
تقارير نشرة الاخبار
12:19
المفاوضات الاسرائيلية السورية… مصادر للـLBCI: جولة جديدة ستعقد غدًا
0
أخبار دولية
11:11
تفاصيل محاكمة مادورو من نيويورك
أخبار دولية
11:11
تفاصيل محاكمة مادورو من نيويورك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
2
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
3
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
4
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
5
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
6
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
7
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
8
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More