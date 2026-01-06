الشعور بالتعب المستمر طوال الوقت... تعرفوا على أسباب هذه الحالة الصحية!

أصدر الطبيب سرمد مزهر تحذيراً بشأن السبب خلف شعور الأشخاص بالتعب المستمر، حيث يُعدّ هذا عرضاً شائعاً للعديد من الأمراض الكامنة.



ويُعدّ نقص الفيتامين د سبباً للتعب الشديد، ويمكن تشخيصه من خلال فحص دم بسيط، ولكن هناك أسباب أخرى لا يُمكن تشخيصها بهذه الطريقة.



وقال الدكتور مزهر إن التعب المصحوب بأعراض أخرى قد يشير إلى الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي، مضيفًا: "إذا كنت تشخر كثيراً، أو تعاني من السمنة، أو من انسداد مزمن في الأنف، فقد تكون مصاباً بانقطاع النفس الانسدادي النومي، ما يعني أنك لا تحصل على نوم جيد، ويعوض جسمك ذلك بالإرهاق خلال النهار".



وتشمل العلامات الأخرى لانقطاع النفس الانسدادي النومي مجموعة من الأعراض كإصدار أصوات تشبه اللهث أو الشخير أو الاختناق أثناء النوم، الاستيقاظ المتكرر، الشخير بصوت عالٍ، صعوبة التركيز، تقلبات المزاج والصداع عند الاستيقاظ وغيرها.



ومع ذلك، بحال ظهر التعب بعد الإصابة بعدوى، فقد يكون ذلك بسبب التهاب الدماغ والنخاع العضلي، المعروف أيضًا بمتلازمة التعب المزمن أو ME/CFS.



وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن الأعراض الرئيسية لمتلازمة التعب المزمن تشمل: الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت، مشاكل في النوم، مشاكل في التفكير والتركيز والذاكرة وتفاقم الأعراض بعد بذل مجهود بدني أو ذهني.