"لماذا تستيقظ في منتصف الليل للذهاب إلى الحمّام؟"... الأمر ليس عابراً وهذا ما أوضحه الأطباء

يعاني كثيرون من الاستيقاظ خلال الليل للذهاب إلى الحمّام، وهي حالة شائعة قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها تتحول لدى البعض إلى عادة يومية تؤثر بشكل مباشر على جودة النوم والصحة العامة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
.
ويُعرف هذا الأمر طبيًا باسم التبول الليلي (Nocturia)، وهو بحسب أطباء شائع بين البالغين ويزداد مع التقدم في العمر، إلا أنه لا يقتصر على كبار السن فقط.
وتشير الدكتورة سوزان وايلي، طبيبة عامة ومستشارة طبية، إلى أن نحو شخص واحد من كل ثلاثة بالغين قد يختبر هذه الحالة أحيانًا، بينما تزيد احتمالات حدوثها لدى:
- الحوامل
- مرضى السكري
- المصابين بفشل القلب
- من يعانون انقطاع النفس أثناء النوم
- الرجال المصابين بتضخم البروستات
- من لديهم فرط نشاط المثانة
- من يتناولون مدرات البول وبعض الأدوية الأخرى
ويرى الخبراء أن تقليل السوائل قبل النوم قد يساعد، لكن الأهم هو الانتباه لنوعية المشروبات، إذ إن الكافيين والكحول قد يزيدان إنتاج البول ويؤثران على المثانة، لذلك يُنصح بتجنبها مساءً.
كما يمكن أن يساعد على:
- تقليل شرب السوائل قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات
- رفع الساقين لمدة ساعة مساءً لتخفيف تجمع السوائل
- علاج الإمساك لأنه قد يضغط على المثانة ويزيد الحاجة للتبول
وبحسب الطبيبة، قد يصبح الاستيقاظ للتبول عادة مكتسبة، إذ يستيقظ الشخص تلقائيًا في وقت معين ثم يفرغ المثانة “احتياطًا”، ما يعزز تكرار الحالة.
وتوصي في هذه الحالة بتجربة تدريب المثانة عبر تأخير التبول تدريجيًا عند الاستيقاظ، إلى جانب تحسين عادات النوم مثل تثبيت وقت النوم وتقليل التوتر وتجنب الشاشات قبل النوم.
ويحذر الأطباء من أن التبول الليلي قد يكون أحيانًا مؤشرًا على مشكلة صحية تستدعي المتابعة، خصوصًا عند ظهور أعراض مثل:
- تغيّر مفاجئ في عدد مرات الاستيقاظ
- التبول بكميات كبيرة خلال الليل
- ألم أو حرقة أثناء التبول
- وجود دم في البول
- عطش شديد أو فقدان وزن
- تورم الكاحلين
- تفاقم الأعراض لدى الرجال بسبب احتمال تضخم البروستات
ويشير الخبراء إلى أن الاستيقاظ المتكرر ليلًا قد يزيد خطر السقوط، خاصة لدى كبار السن، لذلك يُنصح بتأمين إضاءة خافتة ليلية وممرات آمنة داخل المنزل.
وفي النهاية، يؤكد الأطباء أن التبول الليلي شائع وغالبًا غير خطير، لكنه قد يكون مزعجًا ومؤثرًا على النوم، لذلك يُفضل عدم تجاهله وطلب المشورة الطبية عند تكراره بشكل واضح.