ينتقل عن طريق الخفافيش ولا علاج له... فيروس "قاتل" يضرب الهند: حالة عابرة أم جائحة جديدة!

صحة وتغذية
2026-01-24 | 11:58
مشاهدات عالية
ينتقل عن طريق الخفافيش ولا علاج له... فيروس &quot;قاتل&quot; يضرب الهند: حالة عابرة أم جائحة جديدة!
2min
ينتقل عن طريق الخفافيش ولا علاج له... فيروس "قاتل" يضرب الهند: حالة عابرة أم جائحة جديدة!

رصد مسؤولو الصحة في الهند فيروس نيباه، الذي ينتقل عن طريق الخفافيش، في ولاية البنغال الغربية، بالقرب من عاصمتها كلكتا، ثالث أكبر مدن الهند من حيث عدد السكان، مما استدعى إجراءات عاجلة لتتبع المخالطين وفرض الحجر الصحي.

وأكدت السلطات الهندية تسجيل ثلاث إصابات جديدة هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤولين نقلت عنهم وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وأصيب عاملون في مستشفى نارايانا التخصصي الخاص في باراسات بالفيروس، من بينهم ممرضة دخلت في غيبوبة وأصيبت بالعدوى أثناء علاجها لمريض يعاني من مشاكل تنفسية حادة.

وأجرى المسؤولون في الهند فحوصات لـ 180 شخصًا، وعزلوا 20 شخصًا ممن خالطوهم بشكل مباشر، مع تزايد المخاوف من انتشار الفيروس.

وينتشر فيروس نيباه بين الحيوانات والبشر، غالبًا من الخفافيش أو الخنازير المصابة، ويمكن أن ينتقل أيضًا من شخص لآخر.

وتشمل أعراض فيروس نيباه الحمى، والصداع، وآلام العضلات، والقيء، والتهاب الحلق، بينما قد تُسبب الحالات الشديدة التهابًا في الدماغ، ما يؤدي إلى الغيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة.

وتتراوح نسبة الوفيات الناجمة عن فيروس نيباه بين 40 و75 في المئة، ولا يوجد علاج أو لقاح له، ما دفع منظمة الصحة العالمية للدعوة إلى إجراء أبحاث والعمل على اللقاحات الحيوانية والبشرية.

المصدر

 

