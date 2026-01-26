تناول هذا العدد من المشروبات الكحولية يومياً يضاعف خطر الإصابة بسرطان القولون... إليكم هذه الدراسة!

كشفت دراسة حديثة أن تناول مشروبين كحوليين فقط في الليلة الواحدة قد يُضاعف تقريبًا خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطان القولون والمستقيم.

ووجدت الدراسة التي استمرت عشرين عامًا وأجراها المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يتناولون ما بين سبعة إلى ثلاثة عشر مشروبًا كحوليًا أسبوعيًا هم أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وقال العلماء إن أولئك الذين يتناولون 14 مشروبًا كحوليًا أو أكثر أسبوعيًا، أي ما يعادل مشروبين في الليلة الواحدة، يرتفع لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 25%، وخطر الإصابة بسرطان المستقيم تحديدًا بنسبة 95%، مقارنةً بمن يتناولون كميات قليلة من الكحول.

ووجد العلماء أنه في حين أن الإفراط في شرب الكحول طوال فترة البلوغ يزيد من خطر الإصابة بنسبة تزيد عن 90%، لم تكن هناك أدلة على زيادة الخطر بين من أقلعوا عن شرب الكحول.

وأشار العلماء إلى أن الإقلاع عن شرب الكحول أو على الأقل التقليل منه يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

ولاحظ العلماء أيضاً أن تناول الكحول باعتدال قد يُقلل الالتهاب ويُخفف من تلف الحمض النووي، وقالوا: "نحن بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتعزيز الأدلة حول دور تقليل استهلاك الكحول والإقلاع عنه في تطور سرطان القولون والمستقيم".

