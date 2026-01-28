الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
علاجات تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على التحدث من خلالها... هذا ما اكتشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2026-01-28 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
علاجات تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على التحدث من خلالها... هذا ما اكتشفه الخبراء!
أشارت دراسة إلى أن المشاركة في جلسات علاج النطق واللغة لفترات أطول قد تساعد معظم الأطفال المصابين بالتوحد على النطق، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قام باحثو جامعة دريكسل في فيلادلفيا، بدراسة شملت مئات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، والذين تلقوا علاجات تدخلية للنطق لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين. وأمضى الأطفال حوالي 10 ساعات أسبوعياً في العلاج.
واكتشف العلماء خلال الدراسة أن ثلث الأطفال استطاع التحدث بينما ظل الثلث الآخر غير قادر على الكلام أو لم يحرز أي تقدم.
واعتقد الخبراء أن الأطفال المصابين بالتوحد تمكنوا من تحسين قدرتهم على الكلام بفضل علاجات مثل نموذج دنفر للتدخل المبكر "EDSM"، الذي يركز على اللعب وبناء علاقات إيجابية لتعزيز اللغة.
وشملت الأساليب المستخدمة أيضًا برنامج "TEACCH" الذي يستخدم الإشارات البصرية والأماكن والجداول الزمنية المنظمة لتحسين النطق.
واعتبر الفريق أن مدة العلاج ارتبطت بنتائج أفضل لدى الأطفال غير الناطقين، ما يعني أنه بدلًا من قضاء 20 إلى 40 ساعة أسبوعيًا في العلاج لفترة قصيرة، قد يكون قضاء شهور أو سنوات بمعدل 10 ساعات أسبوعيًا أكثر فعالية.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
تساعد
الأطفال
المصابين
بالتوحد
التحدث
خلالها...
اكتشفه
الخبراء!
ليس مجرد أعراض جسدية... انقطاع الطمث يترك أثراً مباشراً على الدماغ: هذه أبرزها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-11-13
نبتة صحراوية نادرة تُحدث اختراقًا علميًا في علاج السكري... هذا ما اكتشفه العلماء
صحة وتغذية
2025-11-13
نبتة صحراوية نادرة تُحدث اختراقًا علميًا في علاج السكري... هذا ما اكتشفه العلماء
0
منوعات
2025-11-04
5 نصائح تساعدكم على تنظيف الأمتعة بشكل صحيح بعد العودة من السفر... هذا ما كشفه الخبراء!
منوعات
2025-11-04
5 نصائح تساعدكم على تنظيف الأمتعة بشكل صحيح بعد العودة من السفر... هذا ما كشفه الخبراء!
0
صحة وتغذية
2025-12-30
تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال
صحة وتغذية
2025-12-30
تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال
0
صحة وتغذية
2025-12-01
إلى الحوامل: هذا ما تفعله رائحة اللحم المقدّد داخل الرحم لأطفالكنّ في المستقبل
صحة وتغذية
2025-12-01
إلى الحوامل: هذا ما تفعله رائحة اللحم المقدّد داخل الرحم لأطفالكنّ في المستقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-01-27
ليس مجرد أعراض جسدية... انقطاع الطمث يترك أثراً مباشراً على الدماغ: هذه أبرزها
صحة وتغذية
2026-01-27
ليس مجرد أعراض جسدية... انقطاع الطمث يترك أثراً مباشراً على الدماغ: هذه أبرزها
0
صحة وتغذية
2026-01-27
العلم يكشف الحقيقة: التقدّم في العمر يتسارع عند سنّين محدّدين
صحة وتغذية
2026-01-27
العلم يكشف الحقيقة: التقدّم في العمر يتسارع عند سنّين محدّدين
0
صحة وتغذية
2026-01-27
كونك جدًا أو جدة أمر مفيد لعقلك... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2026-01-27
كونك جدًا أو جدة أمر مفيد لعقلك... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2026-01-27
أحلام اليقظة ليست دائمًا بريئة... إليكم متى تكون طبيعية ومتى تصبح مؤذية
صحة وتغذية
2026-01-27
أحلام اليقظة ليست دائمًا بريئة... إليكم متى تكون طبيعية ومتى تصبح مؤذية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:36
روبيو: واشنطن قد تنضم لمحادثات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع
أخبار دولية
16:36
روبيو: واشنطن قد تنضم لمحادثات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع
0
أخبار لبنان
2025-12-23
الوزيرة السيد بحثت مع السفير الأميركي في دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار
أخبار لبنان
2025-12-23
الوزيرة السيد بحثت مع السفير الأميركي في دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار
0
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
0
اخبار البرامج
2026-01-27
"هذه مواصفات رجل أحلامي"... كارين رزق الله تكشف: من هي الموهبة الّتي تراها نجمة المستقبل؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-27
"هذه مواصفات رجل أحلامي"... كارين رزق الله تكشف: من هي الموهبة الّتي تراها نجمة المستقبل؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
2
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
3
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
4
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
5
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
6
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
7
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
8
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More