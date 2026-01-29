الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيروس مخيف يقتل حتى 75% من المصابين… إليكم كل ما يجب معرفته عن فيروس نيباه
صحة وتغذية
2026-01-29 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
فيروس مخيف يقتل حتى 75% من المصابين… إليكم كل ما يجب معرفته عن فيروس نيباه
دفعت حالتا إصابة بفيروس نيباه القاتل في الهند السلطات في تايلاند وماليزيا إلى تشديد إجراءات الفحص في المطارات لمنع انتشار العدوى. ولكن ما هو فيروس نيباه وإلى أي مدى يجب أن يشعر الناس بالقلق؟
ما هو فيروس نيباه؟
فيروس نيباه هو عدوى فيروسية نادرة تنتقل بشكل أساسي من الحيوانات المصابة، خصوصا خفافيش الفاكهة، إلى البشر. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه قد لا تظهر أعراض على المصابين، ولكنه غالبا ما يكون خطيرا للغاية. ويتراوح معدل الوفيات الناجمة عنه من 40 بالمئة إلى 75 بالمئة حسب قدرة النظام الصحي المحلي على الكشف عن المرض والتعامل معه.
وذكر خبراء والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه رغم إمكانية انتقال العدوى من إنسان لآخر، إلا أن هذا لا يحدث بسهولة وغالبا ما تكون حالات التفشي صغيرة ومحدودة. ويجرى العمل على تطوير بعض اللقاحات التجريبية ولكن لم يُعتمد أي منها بعد.
ما مدى انتشاره؟
تم التعرف على فيروس نيباه للمرة الأولى في ماليزيا عام 1999. ومنذ ذلك الحين، ظهرت حالات تفش صغيرة بشكل شبه سنوي، عظمها في بنجلادش. وتشهد الهند أيضا حالات تفشي متفرقة.
ووفقا للتحالف المعني بالجاهزية لمواجهة تفشي الأمراض المعدية، وهو مجموعة تتعقب تهديدات الأمراض الناشئة وتمول تطوير أدوات طبية للوقاية منها، فقد سُجلت 750 حالة إصابة حتى كانون الأول وتوفي منها 415 مريضا.
كيف ينتقل؟
عند اكتشافه للمرة الأولى في ماليزيا، انتشر فيروس نيباه بشكل أساسي من خلال الاتصال المباشر مع الخنازير المريضة أو الأنسجة الملوثة. ومنذ ذلك الحين، أصبح الانتقال أكثر شيوعا من خلال الاتصال بما يعتبره العلماء المستضيف الطبيعي للفيروس، وهو خفافيش الفاكهة.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تناول الفاكهة أو منتجاتها مثل عصير نخيل التمر الخام الملوث ببول الخفافيش المصابة أو لعابها يعد المصدر الأكثر احتمالا للعدوى. وجرى رصد انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، غالبا بعد مخالطة المريض لأفراد عائلته أو مقدمي الرعاية له.
ما هي الأعراض؟
الأعراض الأولية لفيروس نيباه، مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، غير محددة ويمكن الخلط بينها وبين أمراض أخرى. ويمكن أن يتبعها بعد ذلك أعراض عصبية مثل التهاب الدماغ الحاد. ويعاني بعض المرضى من مشاكل تنفسية شديدة.
وتحدث نوبات تشنجية في الحالات الخطيرة، وتتطور إلى غيبوبة خلال أيام. ومعظم المتعافين يستعيدون صحتهم بالكامل، ولكن بعضهم يعاني من مشاكل عصبية طويلة الأمد.
إلى أي مدى يجب أن نقلق؟
يقول العلماء إنه على الرغم من أن فيروس نيباه مرض خطير ونسبة الوفاة منه عالية، فإنه لم يظهر حتى الآن علامات على أنه أصبح أكثر قابلية للانتقال بين البشر أو الانتشار بسهولة في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس يشكل قلقا كبيرا على الصحة العامة خصوصا في البلدان التي تكثر فيها حالات التفشي. ومن الممكن أن يؤدي إلى إعدام جماعي لحيوانات المزارع مثل الخنازير المعرضة للإصابة بالفيروس.
ويشير العلماء إلى أنه من غير المرجح أن ينتشر الفيروس عالميا، ويقولون إن الفحص في المطارات قد لا يكون فعالا ، نظرا لطول فترة الحضانة للفيروس.
ما اللقاحات أو العلاجات المتاحة؟
لا توجد حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة لفيروس نيباه رغم أن عددا من اللقاحات التجريبية قيد الاختبار، منها لقاح طوره علماء من جامعة أكسفورد شاركوا في تطوير أحد لقاحات كوفيد-19.
ويعتمد لقاح نيباه على نفس التكنولوجيا، وبدأت المرحلة الثانية من التجارب في بنجلادش في ديسمبر كانون الأول بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنجلادش وبتمويل من التحالف المعني بالجاهزية لمواجهة تفشي الأمراض المعدية.
صحة وتغذية
المصابين…
إليكم
معرفته
فيروس
نيباه
التالي
"أوزمبيك طبيعي؟"... دراسة تكشف تأثير هذا المكوّن الغذائي على الشهية والدماغ
علاجات تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على التحدث من خلالها... هذا ما اكتشفه الخبراء!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"
0
صحة وتغذية
2026-01-24
ينتقل عن طريق الخفافيش ولا علاج له... فيروس "قاتل" يضرب الهند: حالة عابرة أم جائحة جديدة!
صحة وتغذية
2026-01-24
ينتقل عن طريق الخفافيش ولا علاج له... فيروس "قاتل" يضرب الهند: حالة عابرة أم جائحة جديدة!
0
صحة وتغذية
2025-11-17
اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي ينقذ أكثر من مليون شخص في الدول الأكثر فقرا
صحة وتغذية
2025-11-17
اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي ينقذ أكثر من مليون شخص في الدول الأكثر فقرا
0
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:57
"أوزمبيك طبيعي؟"... دراسة تكشف تأثير هذا المكوّن الغذائي على الشهية والدماغ
صحة وتغذية
10:57
"أوزمبيك طبيعي؟"... دراسة تكشف تأثير هذا المكوّن الغذائي على الشهية والدماغ
0
صحة وتغذية
2026-01-28
علاجات تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على التحدث من خلالها... هذا ما اكتشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2026-01-28
علاجات تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على التحدث من خلالها... هذا ما اكتشفه الخبراء!
0
صحة وتغذية
2026-01-27
ليس مجرد أعراض جسدية... انقطاع الطمث يترك أثراً مباشراً على الدماغ: هذه أبرزها
صحة وتغذية
2026-01-27
ليس مجرد أعراض جسدية... انقطاع الطمث يترك أثراً مباشراً على الدماغ: هذه أبرزها
0
صحة وتغذية
2026-01-27
العلم يكشف الحقيقة: التقدّم في العمر يتسارع عند سنّين محدّدين
صحة وتغذية
2026-01-27
العلم يكشف الحقيقة: التقدّم في العمر يتسارع عند سنّين محدّدين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:11
العميد المتقاعد شامل روكز: ناقشنا مع الحكومة إضافة 50% اعتبارا من نهاية شهر شباط و10% إضافية كل 6 أشهر لنصل إلى سنة 2028 بالرواتب التي كنا عليها
آخر الأخبار
13:11
العميد المتقاعد شامل روكز: ناقشنا مع الحكومة إضافة 50% اعتبارا من نهاية شهر شباط و10% إضافية كل 6 أشهر لنصل إلى سنة 2028 بالرواتب التي كنا عليها
0
منوعات
2026-01-19
أصيبت بنوع خطير من الإنفلونزا ودخلت في غيبوبة طويلة... إليكم ما حصل مع ابنة الـ14 عاماً!
منوعات
2026-01-19
أصيبت بنوع خطير من الإنفلونزا ودخلت في غيبوبة طويلة... إليكم ما حصل مع ابنة الـ14 عاماً!
0
رياضة
2026-01-24
مانشستر سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026
رياضة
2026-01-24
مانشستر سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026
0
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:40
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:40
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
0
أخبار دولية
12:44
ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن
أخبار دولية
12:44
ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن
0
أخبار لبنان
12:28
العسكريون المتقاعدون يصعدون أمام مجلس النواب... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
12:28
العسكريون المتقاعدون يصعدون أمام مجلس النواب... هكذا تبدو الصورة
0
أخبار لبنان
11:40
سجال بين وزير المالية والنواب حول زيادة رواتب القطاع العام... والمتظاهرون يتحرّكون في الشارع
أخبار لبنان
11:40
سجال بين وزير المالية والنواب حول زيادة رواتب القطاع العام... والمتظاهرون يتحرّكون في الشارع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
2
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
3
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
4
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
5
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
6
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
7
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
8
أخبار لبنان
03:00
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
أخبار لبنان
03:00
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More