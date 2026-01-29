فيروس مخيف يقتل حتى 75% من المصابين… إليكم كل ما يجب معرفته عن فيروس نيباه

دفعت حالتا إصابة بفيروس نيباه القاتل في الهند السلطات في تايلاند وماليزيا إلى تشديد إجراءات الفحص في المطارات لمنع انتشار العدوى. ولكن ما هو فيروس نيباه وإلى أي مدى يجب أن يشعر الناس بالقلق؟



ما هو فيروس نيباه؟



فيروس نيباه هو عدوى فيروسية نادرة تنتقل بشكل أساسي من الحيوانات المصابة، خصوصا خفافيش الفاكهة، إلى البشر. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه قد لا تظهر أعراض على المصابين، ولكنه غالبا ما يكون خطيرا للغاية. ويتراوح معدل الوفيات الناجمة عنه من 40 بالمئة إلى 75 بالمئة حسب قدرة النظام الصحي المحلي على الكشف عن المرض والتعامل معه.



وذكر خبراء والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه رغم إمكانية انتقال العدوى من إنسان لآخر، إلا أن هذا لا يحدث بسهولة وغالبا ما تكون حالات التفشي صغيرة ومحدودة. ويجرى العمل على تطوير بعض اللقاحات التجريبية ولكن لم يُعتمد أي منها بعد.



ما مدى انتشاره؟



تم التعرف على فيروس نيباه للمرة الأولى في ماليزيا عام 1999. ومنذ ذلك الحين، ظهرت حالات تفش صغيرة بشكل شبه سنوي، عظمها في بنجلادش. وتشهد الهند أيضا حالات تفشي متفرقة.



ووفقا للتحالف المعني بالجاهزية لمواجهة تفشي الأمراض المعدية، وهو مجموعة تتعقب تهديدات الأمراض الناشئة وتمول تطوير أدوات طبية للوقاية منها، فقد سُجلت 750 حالة إصابة حتى كانون الأول وتوفي منها 415 مريضا.



كيف ينتقل؟



عند اكتشافه للمرة الأولى في ماليزيا، انتشر فيروس نيباه بشكل أساسي من خلال الاتصال المباشر مع الخنازير المريضة أو الأنسجة الملوثة. ومنذ ذلك الحين، أصبح الانتقال أكثر شيوعا من خلال الاتصال بما يعتبره العلماء المستضيف الطبيعي للفيروس، وهو خفافيش الفاكهة.



وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تناول الفاكهة أو منتجاتها مثل عصير نخيل التمر الخام الملوث ببول الخفافيش المصابة أو لعابها يعد المصدر الأكثر احتمالا للعدوى. وجرى رصد انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، غالبا بعد مخالطة المريض لأفراد عائلته أو مقدمي الرعاية له.



ما هي الأعراض؟



الأعراض الأولية لفيروس نيباه، مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، غير محددة ويمكن الخلط بينها وبين أمراض أخرى. ويمكن أن يتبعها بعد ذلك أعراض عصبية مثل التهاب الدماغ الحاد. ويعاني بعض المرضى من مشاكل تنفسية شديدة.



وتحدث نوبات تشنجية في الحالات الخطيرة، وتتطور إلى غيبوبة خلال أيام. ومعظم المتعافين يستعيدون صحتهم بالكامل، ولكن بعضهم يعاني من مشاكل عصبية طويلة الأمد.



إلى أي مدى يجب أن نقلق؟



يقول العلماء إنه على الرغم من أن فيروس نيباه مرض خطير ونسبة الوفاة منه عالية، فإنه لم يظهر حتى الآن علامات على أنه أصبح أكثر قابلية للانتقال بين البشر أو الانتشار بسهولة في جميع أنحاء العالم.



ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس يشكل قلقا كبيرا على الصحة العامة خصوصا في البلدان التي تكثر فيها حالات التفشي. ومن الممكن أن يؤدي إلى إعدام جماعي لحيوانات المزارع مثل الخنازير المعرضة للإصابة بالفيروس.



ويشير العلماء إلى أنه من غير المرجح أن ينتشر الفيروس عالميا، ويقولون إن الفحص في المطارات قد لا يكون فعالا ، نظرا لطول فترة الحضانة للفيروس.



ما اللقاحات أو العلاجات المتاحة؟



لا توجد حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة لفيروس نيباه رغم أن عددا من اللقاحات التجريبية قيد الاختبار، منها لقاح طوره علماء من جامعة أكسفورد شاركوا في تطوير أحد لقاحات كوفيد-19.



ويعتمد لقاح نيباه على نفس التكنولوجيا، وبدأت المرحلة الثانية من التجارب في بنجلادش في ديسمبر كانون الأول بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنجلادش وبتمويل من التحالف المعني بالجاهزية لمواجهة تفشي الأمراض المعدية.