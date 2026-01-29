الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أوزمبيك طبيعي؟"... دراسة تكشف تأثير هذا المكوّن الغذائي على الشهية والدماغ

صحة وتغذية
2026-01-29 | 10:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أوزمبيك طبيعي؟&quot;... دراسة تكشف تأثير هذا المكوّن الغذائي على الشهية والدماغ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"أوزمبيك طبيعي؟"... دراسة تكشف تأثير هذا المكوّن الغذائي على الشهية والدماغ

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول بذور الشيا قد يكون مفتاحًا لحماية الدماغ والجسم من الآثار الضارّة للإفراط في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، في نتائج تفتح الباب أمام بديل طبيعي يشبه في تأثيره أدوية كبح الشهية مثل "أوزمبيك"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتُعرف الأطعمة فائقة المعالجة، الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، بارتباطها بتأثيرات سلبية تطال معظم أجهزة الجسم. ووفق تقرير صادم قادته مجلة ذا لانسيت العام الماضي، يستهلك الفرد في المملكة المتحدة أكثر من نصف سعراته الحرارية اليومية من هذا النوع من الأطعمة.

ولا يقتصر الضرر على الأمعاء وزيادة معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، إذ تبيّن أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكريات يمكن أن تُحفّز الالتهاب في الدماغ، ما يرفع خطر التدهور المعرفي. كما تسبّب هذه الأطعمة خللًا في محور الأمعاء–الدماغ، ما يعطّل إشارات الشبع ويشجّع على الإفراط في تناول الطعام.

لكن باحثين برازيليين أشاروا إلى أن بذور الشيا قد تقدّم حلًا واعدًا.


فهذه البذور الصغيرة البيضاء والسوداء غنية بأحماض أوميغا 3، وتُعد مصدرًا كاملًا للبروتين، إذ تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم.

وأظهرت دراسات سابقة أن حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الموجود بكثرة في بذور الشيا، يساعد على خفض الالتهاب لدى المصابين بمتلازمة الأيض، وهي مجموعة من الحالات تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم وتزيد خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ولاختبار ما إذا كانت بذور الشيا قادرة على عكس الأضرار الناتجة عن الأنظمة الغذائية الغربية، درس باحثون من الجامعة الفيدرالية في فيكوسا تأثير دقيق وزيت الشيا على أدمغة الفئران.

وخلال الأسابيع الثمانية الأولى من الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nutrition، تم إطعام معظم الفئران نظامًا غذائيًا يحاكي الأنظمة البشرية غير الصحية، الغنية بالشحم الحيواني والفركتوز. وكان الهدف إحداث تغيّرات أيضية تجعل الفئران أقرب إلى الحالة الصحية العامة لدى البشر. في المقابل، تلقت مجموعة ضابطة نظامًا غذائيًا صحيًا.

وفي المرحلة التالية التي استمرّت 10 أسابيع، واصلت مجموعة اتباع النظام عالي الدهون والسكريات، بينما أضيف زيت الشيا إلى غذاء مجموعة ثانية، ودقيق الشيا إلى غذاء مجموعة ثالثة.

وبعد ذلك، جُمعت عينات من أنسجة الدماغ لتحليلها.

وأظهرت النتائج فروقًا واضحة بين تأثير زيت الشيا ودقيقها على الشبع والالتهاب. فقد أظهرت الفئران التي تناولت زيت الشيا نشاطًا متزايدًا في جينات معيّنة مسؤولة عن كبح الشهية، ما يشير إلى أن الشيا قد تعزّز الإحساس بالامتلاء عبر تنشيط مسارات في الجهاز العصبي المركزي.

وتنتج هذه الجينات بروتينات تُعرف باسم POMC وCART، وهي ترسل إشارات إلى الجسم بأنه تلقّى ما يكفي من الطاقة، ما يولّد شعورًا بالشبع. ولم يُلاحظ هذا التأثير نفسه لدى مجموعة دقيق الشيا، إلا أن كلا التدخّلين حسّنا استجابة الدماغ لهرمون اللبتين.

وفي الدماغ السليم، يمنع اللبتين الشعور بالجوع، لكن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون تُضعف هذه الإشارات، ما يؤدي إلى مقاومة اللبتين والإفراط في الأكل. وقد تبيّن أن منتجات الشيا أعادت الوظيفة الطبيعية للدماغ، وقلّلت الرغبة في تناول الطعام.

وقارن الباحثون هذا التأثير بطريقة عمل أدوية GLP-1 مثل أوزمبيك وويغوفي ومونجارو، المعروفة بحقن التخسيس، والتي تقلّل الشهية وتساعد على فقدان الوزن.

وإلى جانب كبح الشهية، لاحظ الباحثون أن الأنظمة الغذائية غير الصحية ترفع إنتاج بروتينات تُنشّط الالتهاب داخل الخلايا، لكن الشيا خفّفت هذا التأثير وحمت خلايا الدماغ من التلف الالتهابي. وتبيّن أن دقيق الشيا تحديدًا يتمتّع بتأثيرات وقائية أكبر، إذ تحتوي مركباته على قدرة على الارتباط مباشرة بمستقبلات الشهية في الدماغ.

وخلص الباحثون إلى أن "استهلاك دقيق وزيت الشيا ضمن نظام غذائي غني بالدهون والفركتوز ساعد في تعديل التعبير الجيني المرتبط بآليات الشبع والاستجابة الالتهابية، ما يجعله استراتيجية محتملة للسيطرة على الأمراض الأيضية الناتجة عن الأنظمة الغذائية غير المتوازنة".

لكنهم أشاروا إلى نقطة مهمّة: لم تفقد أي من الفئران وزنها، مرجّحين أن النظام الغذائي عالي السعرات قد يكون أخفى الفوائد المرتبطة بالوزن، أو أن التغيّرات السلوكية وفقدان الوزن تحتاج إلى فترة أطول للظهور.

ويُذكر أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والملح والسكريات، والفقيرة بالفيتامينات والألياف، ترتبط منذ زمن طويل بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، من بينها السرطان والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

صحة وتغذية

طبيعي؟"...

دراسة

تأثير

المكوّن

الغذائي

الشهية

والدماغ

فيروس مخيف يقتل حتى 75% من المصابين… إليكم كل ما يجب معرفته عن فيروس نيباه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-21

بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-22

دراسة تكشف: هذا هو العمر الذي تبدأ فيه اللياقة والقوة البدنية بالتراجع

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-11

دراسة تكشف: تناول هذا العدد من المشروبات الكحولية أسبوعياً يرفع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-25

علميًا: المراهقة لا تنتهي قبل سن 32... دراسة تكشف خريطة تطوّر الدماغ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
09:07

فيروس مخيف يقتل حتى 75% من المصابين… إليكم كل ما يجب معرفته عن فيروس نيباه

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-28

علاجات تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على التحدث من خلالها... هذا ما اكتشفه الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-27

ليس مجرد أعراض جسدية... انقطاع الطمث يترك أثراً مباشراً على الدماغ: هذه أبرزها

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-27

العلم يكشف الحقيقة: التقدّم في العمر يتسارع عند سنّين محدّدين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:11

العميد المتقاعد شامل روكز: ناقشنا مع الحكومة إضافة 50% اعتبارا من نهاية شهر شباط و10% إضافية كل 6 أشهر لنصل إلى سنة 2028 بالرواتب التي كنا عليها

LBCI
منوعات
2026-01-19

أصيبت بنوع خطير من الإنفلونزا ودخلت في غيبوبة طويلة... إليكم ما حصل مع ابنة الـ14 عاماً!

LBCI
رياضة
2026-01-24

مانشستر سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026

LBCI
منوعات
2025-11-25

شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:40

مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026

LBCI
أخبار دولية
12:44

ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن

LBCI
أخبار لبنان
12:28

العسكريون المتقاعدون يصعدون أمام مجلس النواب... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار لبنان
11:40

سجال بين وزير المالية والنواب حول زيادة رواتب القطاع العام... والمتظاهرون يتحرّكون في الشارع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:28

مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا

LBCI
حال الطقس
01:31

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
أخبار لبنان
02:23

هبة أردنية الى الجيش

LBCI
فنّ
08:37

خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
أخبار دولية
02:09

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025

LBCI
أمن وقضاء
08:28

برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف

LBCI
أخبار لبنان
03:00

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More