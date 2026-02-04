الأخبار
في 4 شباط… العالم يقف مع مرضى السرطان: يوم عالمي للتذكير بأن الوقاية والكشف المبكر قد ينقذان ملايين الأرواح

صحة وتغذية
2026-02-04 | 04:48
في 4 شباط… العالم يقف مع مرضى السرطان: يوم عالمي للتذكير بأن الوقاية والكشف المبكر قد ينقذان ملايين الأرواح

عاجلًا أم آجلًا، يلامس مرض السرطان حياة الجميع بشكل أو بآخر، سواء عبر مريض في العائلة أو صديق أو زميل. ولهذا السبب يُحيي العالم في 4 شباط من كل عام اليوم العالمي للسرطان، مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي حول الوقاية والكشف المبكر والعلاج.

ويُحيي العالم في عام 2026 أيضًا اليوم العالمي للسرطان في الرابع من شباط، في مبادرة تقودها "Union for International Cancer Control"، بهدف حشد المجتمعات والمؤسسات الصحية والحكومات للحد من انتشار المرض وتقليل الوفيات الناجمة عنه.

ويُعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يجعل هذا اليوم محطة أساسية لتذكير الناس بأهمية تبنّي أنماط حياة صحية، وإجراء الفحوصات الدورية، وعدم تجاهل الأعراض المبكرة.

وتعود جذور هذا اليوم العالمي إلى عام 2000، حين عُقدت القمة العالمية الأولى لمكافحة السرطان في باريس، بحضور ممثلين عن منظمات صحية عالمية وقادة حكوميين من مختلف الدول. وخلال القمة، وُقّع «ميثاق باريس لمكافحة السرطان»، الذي تضمّن التزامًا دوليًا واضحًا بتحسين جودة حياة مرضى السرطان وتعزيز البحث العلمي والوقاية والعلاج.

وبموجب المادة العاشرة من هذا الميثاق، تم اعتماد يوم "4 شباط" رسميًا يومًا عالميًا للسرطان.

ويتميّز هذا اليوم باستخدام رموز وألوان مختلفة تعبّر عن أنواع السرطان المتعددة، حيث يرمز الشريط البرتقالي إلى التوعية بسرطان الأطفال، بينما يُعد الشريط الوردي الرمز العالمي للتوعية بسرطان الثدي. كما تُستخدم زهرة النرجس في العديد من الحملات العالمية رمزًا للأمل بمستقبل خالٍ من هذا المرض القاتل.

وفي كل عام، تُنظَّم مئات الفعاليات والأنشطة وحملات جمع التبرعات حول العالم، في المستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق والأماكن العامة، لتوحيد الأفراد والمجتمعات والمؤسسات خلف رسالة واحدة: "مرضى السرطان ليسوا وحدهم… ومواجهة هذا المرض مسؤولية مشتركة على مستوى العالم."

ويهدف اليوم العالمي للسرطان إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أن الوقاية، والكشف المبكر، وإتاحة العلاج، والاستثمار في البحث العلمي، قادرة مجتمعة على تقليل العبء العالمي للسرطان وإنقاذ ملايين الأرواح في السنوات المقبلة.
 

