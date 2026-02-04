الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2026-02-04 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة "بون" أن تناول دقيق الشوفان باعتدال، ولو ليومين فقط، يرتبط بانخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول.
وفي التفاصيل، لاحظ الأشخاص الذين تناولوا دقيق الشوفان فوائد كبيرة، حيث انخفض مستوى الكوليسترول الضار أو الـ "LDL" لديهم بنسبة تقارب 10%.
ويُعتقد أيضًا أن التركيب الكيميائي الحيوي للحبوب يُساهم في تحسين صحة الأمعاء، بالإضافة إلى خفض مستويات السكر في الدم. وبفضل محتواها العالي من الألياف، تُعطي العصيدة شعورًا بالشبع، ما يعني أن من يتناولها سيشعر بالشبع لفترة أطول.
إلى جانب العصيدة، تُشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، يُمكن أن يُساهما بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.
وأكّدت مؤسسة القلب البريطانية أن كل أنواع الشوفان، بغض النظر عن نوعها أو شكلها أو حجمها، تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تُسمى بيتا غلوكان وتُساعد على خفض مستويات الكوليسترول عند تناول 3 غرامات أو أكثر منها يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي.
ورغم أن العصيدة سريعة التحضير لا تزال خيارًا صحيًا، يحذر الخبراء من تناول الأنواع المنكهة أو المحلاة لاحتوائها عادةً على سكريات مضافة.
ونصح العلماء بتحضير العصيدة مهما كان نوعها مع حليب قليل الدسم أو ماء لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة، لخفض مستوى الكوليسترول وإنقاص الوزن.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
قادرة
الكوليسترول
لديكم
ملحوظ...
اقترحته
دراسة
جديدة!
التالي
بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا
في 4 شباط… العالم يقف مع مرضى السرطان: يوم عالمي للتذكير بأن الوقاية والكشف المبكر قد ينقذان ملايين الأرواح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-12-29
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2025-12-29
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
0
منوعات
2025-11-15
قائمة لأكثر 100 معضلة واقعية يواجهها الأشخاص... هذا ما كشفته دراسة جديدة
منوعات
2025-11-15
قائمة لأكثر 100 معضلة واقعية يواجهها الأشخاص... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
أخبار دولية
2025-12-10
الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040
أخبار دولية
2025-12-10
الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040
0
أخبار دولية
2025-11-21
الصليب الأحمر يُعلن خفض ميزانية 2026 بنسبة 17 % وإلغاء 2900 وظيفة
أخبار دولية
2025-11-21
الصليب الأحمر يُعلن خفض ميزانية 2026 بنسبة 17 % وإلغاء 2900 وظيفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:15
منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان
صحة وتغذية
10:15
منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان
0
صحة وتغذية
09:00
لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي... علامات تحذيرية لا يجب عليكم تجاهلها في الفنادق!
صحة وتغذية
09:00
لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي... علامات تحذيرية لا يجب عليكم تجاهلها في الفنادق!
0
صحة وتغذية
07:00
ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!
صحة وتغذية
07:00
ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!
0
صحة وتغذية
06:30
بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا
صحة وتغذية
06:30
بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:30
إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!
منوعات
09:30
إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!
0
منوعات
08:00
من التعذيب وصولًا إلى الاعتداء عليهم في الحضانة... قصص صادمة عاشها أطفال بريطانيون وهذا مصير المربية!
منوعات
08:00
من التعذيب وصولًا إلى الاعتداء عليهم في الحضانة... قصص صادمة عاشها أطفال بريطانيون وهذا مصير المربية!
0
أخبار دولية
10:09
اختتام اليوم الأول من المحادثات بين الأوكرانيين والروس والأميركيين في أبوظبي
أخبار دولية
10:09
اختتام اليوم الأول من المحادثات بين الأوكرانيين والروس والأميركيين في أبوظبي
0
أخبار لبنان
09:49
اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة
أخبار لبنان
09:49
اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:08
جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك
تقارير نشرة الاخبار
07:08
جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون
تقارير نشرة الاخبار
07:07
مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:05
مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...
تقارير نشرة الاخبار
07:05
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...
0
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
0
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
2
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
3
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
4
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
5
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
6
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
7
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
8
علوم وتكنولوجيا
14:34
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
علوم وتكنولوجيا
14:34
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More