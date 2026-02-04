الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!

صحة وتغذية
2026-02-04 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة "بون" أن تناول دقيق الشوفان باعتدال، ولو ليومين فقط، يرتبط بانخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول. 

وفي التفاصيل، لاحظ الأشخاص الذين تناولوا دقيق الشوفان فوائد كبيرة، حيث انخفض مستوى الكوليسترول الضار أو الـ "LDL" لديهم بنسبة تقارب 10%. 

ويُعتقد أيضًا أن التركيب الكيميائي الحيوي للحبوب يُساهم في تحسين صحة الأمعاء، بالإضافة إلى خفض مستويات السكر في الدم. وبفضل محتواها العالي من الألياف، تُعطي العصيدة شعورًا بالشبع، ما يعني أن من يتناولها سيشعر بالشبع لفترة أطول.

إلى جانب العصيدة، تُشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، يُمكن أن يُساهما بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأكّدت مؤسسة القلب البريطانية أن كل أنواع الشوفان، بغض النظر عن نوعها أو شكلها أو حجمها، تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تُسمى بيتا غلوكان وتُساعد على خفض مستويات الكوليسترول عند تناول 3 غرامات أو أكثر منها يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي.

ورغم أن العصيدة سريعة التحضير لا تزال خيارًا صحيًا، يحذر الخبراء من تناول الأنواع المنكهة أو المحلاة لاحتوائها عادةً على سكريات مضافة. 

ونصح العلماء بتحضير العصيدة مهما كان نوعها مع حليب قليل الدسم أو ماء لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة، لخفض مستوى الكوليسترول وإنقاص الوزن.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

قادرة

الكوليسترول

لديكم

ملحوظ...

اقترحته

دراسة

جديدة!

LBCI التالي
بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا
في 4 شباط… العالم يقف مع مرضى السرطان: يوم عالمي للتذكير بأن الوقاية والكشف المبكر قد ينقذان ملايين الأرواح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-12-29

مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

LBCI
منوعات
2025-11-15

قائمة لأكثر 100 معضلة واقعية يواجهها الأشخاص... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
أخبار دولية
2025-12-10

الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040

LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

الصليب الأحمر يُعلن خفض ميزانية 2026 بنسبة 17 % وإلغاء 2900 وظيفة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:15

منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان

LBCI
صحة وتغذية
09:00

لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي... علامات تحذيرية لا يجب عليكم تجاهلها في الفنادق!

LBCI
صحة وتغذية
07:00

ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!

LBCI
صحة وتغذية
06:30

بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:30

إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!

LBCI
منوعات
08:00

من التعذيب وصولًا إلى الاعتداء عليهم في الحضانة... قصص صادمة عاشها أطفال بريطانيون وهذا مصير المربية!

LBCI
أخبار دولية
10:09

اختتام اليوم الأول من المحادثات بين الأوكرانيين والروس والأميركيين في أبوظبي

LBCI
أخبار لبنان
09:49

اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:08

جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:07

مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...

LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
16:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية

LBCI
فنّ
11:38

هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 4-2-2026

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:34

إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More