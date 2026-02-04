وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة "بون" أن تناول دقيق الشوفان باعتدال، ولو ليومين فقط، يرتبط بانخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول.



وفي التفاصيل، لاحظ الأشخاص الذين تناولوا دقيق الشوفان فوائد كبيرة، حيث انخفض مستوى الكوليسترول الضار أو الـ "LDL" لديهم بنسبة تقارب 10%.



ويُعتقد أيضًا أن التركيب الكيميائي الحيوي للحبوب يُساهم في تحسين صحة الأمعاء، بالإضافة إلى خفض مستويات السكر في الدم. وبفضل محتواها العالي من الألياف، تُعطي العصيدة شعورًا بالشبع، ما يعني أن من يتناولها سيشعر بالشبع لفترة أطول.



إلى جانب العصيدة، تُشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، يُمكن أن يُساهما بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.



وأكّدت مؤسسة القلب البريطانية أن كل أنواع الشوفان، بغض النظر عن نوعها أو شكلها أو حجمها، تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تُسمى بيتا غلوكان وتُساعد على خفض مستويات الكوليسترول عند تناول 3 غرامات أو أكثر منها يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي.



ورغم أن العصيدة سريعة التحضير لا تزال خيارًا صحيًا، يحذر الخبراء من تناول الأنواع المنكهة أو المحلاة لاحتوائها عادةً على سكريات مضافة.



ونصح العلماء بتحضير العصيدة مهما كان نوعها مع حليب قليل الدسم أو ماء لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة، لخفض مستوى الكوليسترول وإنقاص الوزن.