بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا
صحة وتغذية
2026-02-04 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا
انتشرت مؤخرا عبر منصة تيك توك صيحة مفادها شرب كوب من الماء يحتوي على ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا لمدة تتراوح بين سبعة وأربعين يومًا، وذلك بهدف مساعدة الأشخاص على إنقاص وزن كبير بأقل جهد ولكن العلماء دقوا ناقوس الخطر.
وعلى الرغم من أن خصائصها الامتصاصية تجعلها مكونًا متعدد الاستخدامات، إلا أن بذور الشيا قد تمتص الماء من الجهاز الهضمي وتسبب انسدادًا.
وبحال عدم تناول بذور الشيا نيئة مع شرب كوب من الماء، فقد تُسبب الاختناق، أو حتى الموت، لأنها قد تُسبب انسدادًا خطيرًا في الحلق.
وحذر خبراء التغذية من أن ابتلاع هذه البذور جافة قد يُسبب آلامًا حادة في البطن، الإمساك، الإنتفاخ والغازات.
قد تُساعد الشيا في إدارة الوزن لأنها غنية بالألياف لأنها تُزيد من الشعور بالشبع، ما قد يُساعد البعض على تقليل إجمالي السعرات الحرارية المُتناولة لكنها ليست وسيلة لإنقاص الوزن بحد ذاتها.
بينما تُروّج العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت لبذور الشيا كحل سحري لإنقاص الوزن، أبدت خبيرة التغذية جي كيو جوردان شكوكًا حيال ذلك، قائلة: "الشيا تُكمّل النظام الغذائي المتوازن، لكنها لا تُغني عن سوء التغذية، أو عدم انتظام الوجبات، أو نقص الألياف في باقي أجزاء الجسم".
وصرحت الاختصاصية صوفي بيرتراند لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني، بأنه "غالبًا ما تُبالغ وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لبذور الشيا، لكنها تُقدّم فوائد حقيقية للشعور بالشبع، وصحة الجهاز الهضمي، وتنظيم مستوى السكر في الدم ولكنها ليست حلًا سحريًا.
وفيما يتعلق بكيفية تناولها بأمان، أوضحت جي كيو جوردان أن حصة صغيرة منها توفر كمية مناسبة، تدعم عملية الهضم، انتظام حركة الأمعاء، استقرار مستوى السكر في الدم والتحكم في الكوليسترول.
