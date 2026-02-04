الأخبار
ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!
صحة وتغذية
2026-02-04 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!
وجد الباحثان ماري شنايدر وألكسندر كونفرس من جامعة ويسكونسن-ماديسون أن التعرض للكحول قبل الولادة يمكن أن يُحدث تغييرات دائمة في الدماغ، ما يؤثر على سلوك الشرب لدى الطفل لعقود لاحقة.
وفي الدراسة، تم تقسيم قرود الريسوس الحوامل، التي تم اختيارها لقربها الجيني والبيولوجي من البشر، إلى ثلاث مجموعات: تناولت بعضها كميات معتدلة من الكحول، وتعرضت أخرى لتوتر خفيف ومتكرر، بينما تعرضت المجموعة الثالثة لكليهما.
وتابع العلماء النسل حتى مرحلة البلوغ، قبل قياس التغيرات في كيمياء أدمغتهم ومراقبة سلوكهم عند إتاحة الكحول لهم.
وأشارت النتائج إلى تأثير واضح ودائم على نظام الدوبامين حيث أدى كل من التعرض للكحول والتوتر قبل الولادة إلى تغيير وظيفة الدوبامين لدى القرود البالغة.
ومع ذلك، كانت التأثيرات أكثر وضوحًا لدى القردة الصغار التي تعرضت للكحول في الرحم لأنه عندما أُتيحت لها فرصة تناول الكحول في مرحلة البلوغ، شربت بسرعة أكبر مقارنة بغيرها، ما يشير إلى ميلها نحو أنماط استهلاك أكثر خطورة.
وبمجرد أن بدأت القرود في الشرب، بدا أن الكحول قد أحدث تغييرات إضافية في الدماغ، ما خلق حلقة مفرغة بين ما جرى في الدماغ وسلوكها.
وقال الباحثون إن التعرض للكحول قبل الولادة أدى إلى تغييرات طويلة الأمد في أنظمة الدماغ المسؤولة عن المكافأة والتحفيز.
وبينما لم يفهم العلماء تمامًا كيف يُحدث الكحول في الرحم هذه التأثيرات، إلا أن التغييرات كانت واضحة في مرحلة البلوغ، أي قبل سنوات من تناول الحيوانات أول رشفة.
وبشكل عام، دعمت النتائج فكرة أن قابلية الشخص للإدمان على الكحول قد تتشكل قبل الولادة، ما يُحدث اختلافات في الدماغ قد تؤثر على عادات الشرب لاحقًا في الحياة.
المصدر
