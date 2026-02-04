الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!

صحة وتغذية
2026-02-04 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!

وجد الباحثان ماري شنايدر وألكسندر كونفرس من جامعة ويسكونسن-ماديسون أن التعرض للكحول قبل الولادة يمكن أن يُحدث تغييرات دائمة في الدماغ، ما يؤثر على سلوك الشرب لدى الطفل لعقود لاحقة.

وفي الدراسة، تم تقسيم قرود الريسوس الحوامل، التي تم اختيارها لقربها الجيني والبيولوجي من البشر، إلى ثلاث مجموعات: تناولت بعضها كميات معتدلة من الكحول، وتعرضت أخرى لتوتر خفيف ومتكرر، بينما تعرضت المجموعة الثالثة لكليهما.

وتابع العلماء النسل حتى مرحلة البلوغ، قبل قياس التغيرات في كيمياء أدمغتهم ومراقبة سلوكهم عند إتاحة الكحول لهم.

وأشارت النتائج إلى تأثير واضح ودائم على نظام الدوبامين حيث أدى كل من التعرض للكحول والتوتر قبل الولادة إلى تغيير وظيفة الدوبامين لدى القرود البالغة.

ومع ذلك، كانت التأثيرات أكثر وضوحًا لدى القردة الصغار التي تعرضت للكحول في الرحم لأنه عندما أُتيحت لها فرصة تناول الكحول في مرحلة البلوغ، شربت بسرعة أكبر مقارنة بغيرها، ما يشير إلى ميلها نحو أنماط استهلاك أكثر خطورة.

وبمجرد أن بدأت القرود في الشرب، بدا أن الكحول قد أحدث تغييرات إضافية في الدماغ، ما خلق حلقة مفرغة بين ما جرى في الدماغ وسلوكها.

وقال الباحثون إن التعرض للكحول قبل الولادة أدى إلى تغييرات طويلة الأمد في أنظمة الدماغ المسؤولة عن المكافأة والتحفيز.

وبينما لم يفهم العلماء تمامًا كيف يُحدث الكحول في الرحم هذه التأثيرات، إلا أن التغييرات كانت واضحة في مرحلة البلوغ، أي قبل سنوات من تناول الحيوانات أول رشفة.

وبشكل عام، دعمت النتائج فكرة أن قابلية الشخص للإدمان على الكحول قد تتشكل قبل الولادة، ما يُحدث اختلافات في الدماغ قد تؤثر على عادات الشرب لاحقًا في الحياة.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الكمية

قليلة...

الكحول

أثناء

الحمل

يساهم

اعتماد

الطفل

خطيرة

لاحقًا!

LBCI التالي
لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي... علامات تحذيرية لا يجب عليكم تجاهلها في الفنادق!
بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-11

امرأة تلد "طفلاً معجزة"... اكتشفت حملها أثناء الاستعداد لإزالة ورم وزنه 10 كيلوغرامات!

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-10

لجنة المرأة والطفل ناقشت النسخة النهائية لاقتراح قانون حماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-23

مطلوب خطير لقي حتفه أثناء توقيفه

LBCI
خبر عاجل
2025-11-16

اليونيفل: الجيش الاسرائيلي اطلق نيرانه على قوّاتنا اثناء دورية داخل لبنان ويُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا للـ1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي لوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدفنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:15

منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان

LBCI
صحة وتغذية
09:00

لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي... علامات تحذيرية لا يجب عليكم تجاهلها في الفنادق!

LBCI
صحة وتغذية
06:30

بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا

LBCI
صحة وتغذية
06:00

وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-02-02

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
2025-12-19

اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان ولم نلاحظ أي دخول للأسلحة إلى جنوب نهر الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-07

ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

LBCI
عالم الطبخ
2025-12-30

سمك البراق المحشو بالقريدس وثمار البحر... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:08

جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:07

مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...

LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
16:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية

LBCI
فنّ
11:38

هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 4-2-2026

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:34

إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More