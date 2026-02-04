لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي... علامات تحذيرية لا يجب عليكم تجاهلها في الفنادق!

يعاني العديد من الأشخاص من التسمم الغذائي بشكل مستمر بعد قضاء بضعة أيام في الفندق خلال العطلة.وكشف الطاهي دين هاربر عن العلامات التحذيرية التي يجب على المصطافين الانتباه إليها لضمان عدم إصابتهم بالتسمم.وقال هاربر: "ترك الطعام يبرد في درجة حرارة الغرفة يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء. أما حمامات الماء وأحواض التبريد فهي تُشير إلى مناطق خطرة تتكاثر فيها البكتيريا".ونصح هاربر بعدم حفظ الطعام الساخن في درجة حرارة أقل من 63 درجة مئوية، وعدم ترك الأطعمة الباردة في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الثلاجة.وأضاف: "عند وصول الطعام، يجب أن يكون الحساء ساخنًا جدًا، والحلويات باردة تمامًا، والصلصات دافئة دائمًا. ويجب أن تكون خدمة الغرف مغطاة، والسلطات طازجة وليست طرية".كما قال هاربر إن من بين العلامات التحذيرية الأخرى في البوفيه استخدام الملاقط بين أطباق مختلفة، بالإضافة إلى تحضير الطعام النيء في نفس منطقة الطهي، وعدم غسل الطهاة أيديهم بانتظام.وبحسب هاربر، تُعدّ صناديق القمامة المفتوحة والذباب في منطقة تناول الطعام من العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب الانتباه إليها، بالإضافة إلى الفتات المتراكم حول محطات الخدمة.ومن جهتها، أكدت الطبيبة العامة الدكتورة هيلين وول على أهمية الحفاظ على درجة حرارة مناسبة، خاصةً عند تناول كميات كبيرة من الأرز.ومن الأطعمة الأخرى التي قد تُسبب التسمم في الفندق، بحسب وول: "الدجاج أو الدواجن ذات اللون الوردي أو المطاطي أو الملطخ بالدم، واللحوم أو الأسماك الفاترة بدلًا من الساخنة جدًا، والبيض السائل، أو أي طعام تنبعث منه رائحة كريهة قوية تشبه رائحة الأمونيا".