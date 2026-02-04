الأخبار
منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان

2026-02-04 | 10:15
مشاهدات عالية
3min
تؤدي المعلومات الخاطئة حول الأمراض السرطانية، كعدم جدوى العلاجات الكيميائية، أو الترويج لتلك التي توصف بـ"البديلة"، أو شيطنة السكر، إلى أضرار خطيرة للمرضى، من خلال تأخير خضوعهم للرعاية، والتسبب بمضاعفات لهم، وحتى بالموت، بحسب عاملين في المجال الصحي وجمعيات معنية.

ويلاحظ اختصاصي الأورام في معهد غوستاف روسي في فيلجويف قرب باريس الدكتور ماريو دو بالما في حديث لوكالة "فرانس برس" أن هذه الظاهرة "مشكلة يومية".

ورغم صعوبة قياس تبعات المعلومات المضللة، يحاول دو بالما باستمرار تفنيد المعتقدات الخاطئة، لا سيما تلك "المتعلقة بالنظام الغذائي والصيام والمكملات الغذائية".

أما عالمة الأحياء، رئيسة تحرير موقع مجلة جمعية "روز أب" التي تدعم النساء المصابات بالسرطان إميلي غراوييه، فتشير إلى أن "المرضى يبحثون عن جوانب يمكنهم العمل من خلالها على تحسين صحتهم، "والنظام الغذائي أحدها"، لكنها تشدد على ضرورة "توخي الحذر".

وتشرح غراوييه أن نظاما غذائيا صارما قد "يُضعف" المرضى، وإذا كانوا يعانون من سوء التغذية، "يصبحون أقل قدرة على تحمل العلاجات، ويضطرون إلى تقليل الجرعات، مما يؤثر سلبا" على فرص شفائهم.

ويلجأ العديد من مرضى السرطان إلى المكملات الغذائية، غالبا من دون استشارة طبية، وفقا لعدد من أطباء الأورام. إلا أن من أبرز مخاطر هذه المكملات أنها قد تُعيق  قدرة الجسم على التخلص من بعض الأدوية.

وقال دو بالما إن معهد غوستاف روسي يستقبل سنويا "عددا من المرضى الذين يُصابون بالفشل الكلوي أو التهاب الكبد نتيجة التفاعل بين مكمل غذائي ودواء مضاد للسرطان"، مؤكدا أهمية بناء جو من الثقة مع المريض.

وتشكو الناجية من سرطان الثدي كريستين، التي اكتفت بذكر اسمها الأول لوكالة "فرانس برس" أن ما افتقرت إليه "هو الثقة والدعم في علاج الأورام المتكامل".

وعندما انتكست حالتها عام 2021 وعلمت بانتشار السرطان في جسمها، ووافقت على استئصال المبيضين، لكنها رفضت العلاج الهرموني الموجه لأنها كانت تشعر "بوهن شديد" وفضّلت تغيير نظامها الغذائي، وهو الأمر الذي ساهم في تدهور حالتها الصحية.

ودعت الرئيسة التنفيذية لجمعية "روز أب" كارولين ميرسييه المرضى للانتباه "إلى عامل الوقت"، مضيفةً "عندما تتناولون المكملات الغذائية لأشهر عدة، وتلجأون إلى العلاج الذاتي، وتأجيل العلاجات الطبية، تكون احتمالات ضياع الفرص كبيرة جدا".

ومن جهته، نبّه رئيس مجموعة "جيبس" لدراسة ظاهرة الانحرافات الطائفية أوغ غاسكان إلى أن مرضى السرطان هم أيضا "أهداف رئيسية لأصحاب النوايا الخبيثة أو لحركات منظمة".

ودعا إلى عدم "الفصل بين التجاوزات العلاجية والممارسات الشبيهة بالطقوس" لدى بعض الطوائف، ومنها مثلا "الطب الجرماني"، الذي روّج له رايك غيرد هامر، والقائم على فكرة خاطئة مفادها أن السرطان ينشأ من "عقدة نفسية".

وأشار إلى أن هذه المقاربة أفضت  إلى الاتجار بما يُعرف بـ"فك الرموز البيولوجية أو إعادة برمجة الخلايا،  على أنها علاج للسرطان".

LBCI
صحة وتغذية
09:00

لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي... علامات تحذيرية لا يجب عليكم تجاهلها في الفنادق!

LBCI
صحة وتغذية
07:00

ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!

LBCI
صحة وتغذية
06:30

بعد المبالغة حول فوائدها عبر وسائل التواصل... الأطباء يعلّقون على كيفية استخدام بذور الشيا

LBCI
صحة وتغذية
06:00

وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-03

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
أخبار دولية
14:10

روسيا تعلن أنها لم تعد "ملزمة" بالمعاهدة النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
13:02

وزير الزراعة للـLBCI: الأضرار التي تسببت بها المادّة التي رشّتها اسرائيل واسعة والمساحات المتضرّرة كبيرة والمادة المستخدمة خطرة جدًا إذ تُظهر التقارير الأولية أن نسبها تتجاوز الاستخدام الطبيعي للمبيد العشبي بنحو 30 إلى 50 ضعفًا

LBCI
أخبار لبنان
11:12

عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود للـLBCI: ندعم الجيش اللبناني لكن نريد تقدّمًا أكبر في نزع السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:21

إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية

LBCI
أخبار دولية
13:19

أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟

LBCI
أخبار دولية
13:16

لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟

LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
حال الطقس
03:25

عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة

LBCI
خبر عاجل
12:35

أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية

LBCI
منوعات
02:53

ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 4-2-2026

