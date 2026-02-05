دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط

كشفت دراسة علمية كبرى نُشرت في مجلة Nature Medicine أنّ أكثر من ثلث حالات السرطان في العالم يمكن الوقاية منها عبر تغييرات بسيطة في نمط الحياة.
وبعد تحليل بيانات 19 مليون إصابة بـ 36 نوعًا من السرطان في 185 دولة اعتمادًا على أحدث بيانات عام 2022، توصّل الباحثون إلى أنّ 38 في المئة من جميع حالات السرطان عالميًا (7.1 ملايين حالة) تعود إلى عوامل خطر قابلة للتعديل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
.
وأظهرت النتائج أنّ التدخين لا يزال العامل الأخطر عالميًا، إذ يتسبب بحالة سرطان واحدة من كل ست حالات، كما يُعدّ السبب الأول لدى الرجال.
أما لدى النساء، فكانت العدوى – وعلى رأسها فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والتهاب الكبد – السبب القابل للتعديل الأكثر شيوعًا.
كما بيّنت الدراسة أن سرطانات الرئة والمعدة وعنق الرحم تشكّل نحو نصف حالات السرطان القابلة للوقاية.
وأظهرت البيانات أن من أصل 18.7 مليون إصابة جديدة بالسرطان عام 2022، كانت: 4.3 ملايين حالة لدى الرجال (45٪) مرتبطة بعوامل يمكن تجنّبها، و2.7 مليون حالة لدى النساء (30٪).
وأشار الباحثون إلى أنّ الاعتماد المتزايد على أنماط حياة غير صحية، مثل التدخين، وقلة النشاط البدني، والسمنة، وتناول الكحول، والتعرّض للتلوث والمواد المسرطِنة، يفرض ضرورة ملحّة لإعادة توجيه سياسات الوقاية الصحية عالميًا.
وفي المقابل، ورغم تحسّن نسب البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان في دول مثل الولايات المتحدة، فإن بعض أنواع السرطان ما تزال في ازدياد، خصوصًا بين فئة الشباب، ويُرجَّح أن تكون أنماط الحياة الحديثة أحد أبرز الأسباب.
وأكد الباحثون أن الوقاية المبكرة، والتطعيم ضد بعض الفيروسات مثل HPV، والحد من التدخين والكحول، وتحسين النظام الغذائي والنشاط البدني، يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تقليص عبء السرطان عالميًا.
لائحة عوامل الخطر الـ30 القابلة للتعديل (كما وردت في الدراسة)
1. التدخين
2. استهلاك الكحول
3. ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (السمنة)
4. قلّة النشاط البدني
5. التبغ غير المدخَّن
6. الرضاعة الطبيعية غير الكافية
7. تلوّث الهواء
8. الأشعة فوق البنفسجية
9. بكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori)
10. فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
11. التهاب الكبد B
12. التهاب الكبد C
13. فيروس إبشتاين–بار
14. فيروس الهربس البشري من النوع الثامن
15. داء البلهارسيا (Schistosoma haematobium)
16. فيروس الخلايا التائية اللمفاوية البشري
17. طفيليات Opisthorchis viverrini وClonorchis sinensis
18. الأسبستوس
19. الزرنيخ
20. البنزين
21. البيريليوم
22. الكادميوم
23. الكروم
24. عوادم محركات الديزل
25. الفورمالديهايد
26. النيكل
27. الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات
28. السيليكا
29. حمض الكبريتيك
30. ثلاثي كلورو الإيثيلين (Trichloroethylene)