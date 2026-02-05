الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط

صحة وتغذية
2026-02-05 | 10:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط

كشفت دراسة علمية كبرى نُشرت في مجلة Nature Medicine أنّ أكثر من ثلث حالات السرطان في العالم يمكن الوقاية منها عبر تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

وبعد تحليل بيانات 19 مليون إصابة بـ 36 نوعًا من السرطان في 185 دولة اعتمادًا على أحدث بيانات عام 2022، توصّل الباحثون إلى أنّ 38 في المئة من جميع حالات السرطان عالميًا (7.1 ملايين حالة) تعود إلى عوامل خطر قابلة للتعديل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأظهرت النتائج أنّ التدخين لا يزال العامل الأخطر عالميًا، إذ يتسبب بحالة سرطان واحدة من كل ست حالات، كما يُعدّ السبب الأول لدى الرجال.

أما لدى النساء، فكانت العدوى – وعلى رأسها فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والتهاب الكبد – السبب القابل للتعديل الأكثر شيوعًا.

كما بيّنت الدراسة أن سرطانات الرئة والمعدة وعنق الرحم تشكّل نحو نصف حالات السرطان القابلة للوقاية.

وأظهرت البيانات أن من أصل 18.7 مليون إصابة جديدة بالسرطان عام 2022، كانت: 4.3 ملايين حالة لدى الرجال (45٪) مرتبطة بعوامل يمكن تجنّبها، و2.7 مليون حالة لدى النساء (30٪).

وأشار الباحثون إلى أنّ الاعتماد المتزايد على أنماط حياة غير صحية، مثل التدخين، وقلة النشاط البدني، والسمنة، وتناول الكحول، والتعرّض للتلوث والمواد المسرطِنة، يفرض ضرورة ملحّة لإعادة توجيه سياسات الوقاية الصحية عالميًا.

وفي المقابل، ورغم تحسّن نسب البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان في دول مثل الولايات المتحدة، فإن بعض أنواع السرطان ما تزال في ازدياد، خصوصًا بين فئة الشباب، ويُرجَّح أن تكون أنماط الحياة الحديثة أحد أبرز الأسباب.

وأكد الباحثون أن الوقاية المبكرة، والتطعيم ضد بعض الفيروسات مثل HPV، والحد من التدخين والكحول، وتحسين النظام الغذائي والنشاط البدني، يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تقليص عبء السرطان عالميًا.

لائحة عوامل الخطر الـ30 القابلة للتعديل (كما وردت في الدراسة)

1. التدخين

2. استهلاك الكحول

3. ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (السمنة)

4. قلّة النشاط البدني

5. التبغ غير المدخَّن

6. الرضاعة الطبيعية غير الكافية

7. تلوّث الهواء

8. الأشعة فوق البنفسجية

9. بكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori)

10. فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

11. التهاب الكبد B

12. التهاب الكبد C

13. فيروس إبشتاين–بار

14. فيروس الهربس البشري من النوع الثامن

15. داء البلهارسيا (Schistosoma haematobium)

16. فيروس الخلايا التائية اللمفاوية البشري

17. طفيليات Opisthorchis viverrini وClonorchis sinensis

18. الأسبستوس

19. الزرنيخ

20. البنزين

21. البيريليوم

22. الكادميوم

23. الكروم

24. عوادم محركات الديزل

25. الفورمالديهايد

26. النيكل

27. الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات

28. السيليكا

29. حمض الكبريتيك

30. ثلاثي كلورو الإيثيلين (Trichloroethylene)

صحة وتغذية

عالمية

صادمة:

حالات

السرطان

الوقاية

منها…

العوامل

اليومية

LBCI التالي
"حدبة الأرملة" تحولت الى "رقبة التكنولوجيا"... عصر الشاشات يصنع شكلك من دون أن تشعر: إليك 5 طرق لحل المشكلة
منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-11-20

دراسة صادمة: أجهزة الـ Vape أكثر تلوّثًا بـ3000 مرة من مقعد المرحاض وهذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-13

مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من ثلث المرافق الصحية في السودان لا تعمل

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-04

في 4 شباط… العالم يقف مع مرضى السرطان: يوم عالمي للتذكير بأن الوقاية والكشف المبكر قد ينقذان ملايين الأرواح

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-20

دراسة عالمية: ارتفاع مقلق في حالات النقرس بين الشباب... وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:25

"حدبة الأرملة" تحولت الى "رقبة التكنولوجيا"... عصر الشاشات يصنع شكلك من دون أن تشعر: إليك 5 طرق لحل المشكلة

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-04

منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-04

لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي... علامات تحذيرية لا يجب عليكم تجاهلها في الفنادق!

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-04

ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:11

الكاميرا وثقت المشهد... ديفيد بيكهام يخبز خبزاً إيرانيا في قطر: "وظيفة جديدة" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:27

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتقال إسرائيليين اثنين بشبهة التخابر مع جهات استخبارية إيرانية

LBCI
صحة وتغذية
10:12

دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط

LBCI
أخبار لبنان
08:52

لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

واشنطن وطهران إلى طاولة مسقط محمّلتين بالشكوك

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:57

مقدمة النشرة المسائية 5-2-2026

LBCI
أخبار لبنان
07:57

قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة

LBCI
أخبار دولية
07:49

فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر

LBCI
أخبار دولية
07:48

اجتماع استثنائي للكابينت... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
06:13

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده

LBCI
أخبار لبنان
03:17

باسيل: التيار سيبقى قوياً

LBCI
أخبار لبنان
17:01

قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:46

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
أخبار لبنان
08:28

الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة

LBCI
أخبار لبنان
07:59

مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة

LBCI
خبر عاجل
14:57

أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع

LBCI
أمن وقضاء
06:42

تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

LBCI
آخر الأخبار
15:40

فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم

LBCI
خبر عاجل
14:15

رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More