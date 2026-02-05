الأخبار
"حدبة الأرملة" تحولت الى "رقبة التكنولوجيا"... عصر الشاشات يصنع شكلك من دون أن تشعر: إليك 5 طرق لحل المشكلة

صحة وتغذية
2026-02-05 | 11:25
مشاهدات عالية
4min
"حدبة الأرملة" تحولت الى "رقبة التكنولوجيا"... عصر الشاشات يصنع شكلك من دون أن تشعر: إليك 5 طرق لحل المشكلة

خلال تجربتها فستانًا أسود لحضور مناسبة قبل أسابيع، لاحظت سيدة تبلغ 56 عامًا، عند النظر إلى انعكاسها في المرآة، انحناءة واضحة في أسفل رقبتها شكّلت حدبة صغيرة دفعت رأسها إلى الأمام ودوّرت كتفيها بشكل لافت.

لم يكن الفستان هو المشكلة، بل وضعية جسدها.

وتقول السيدة إنّ منظرها الجانبي بدا متقدّمًا في العمر، وهو ما صدمها، رغم أنها أصبحت جدة حديثًا، لكنها لم تكن مستعدة لأن يبدو شكلها كذلك.

وكشف لها بحث سريع على الإنترنت ما تُعرف تقليديًا باسم "حدبة الأرملة" (Dowager’s hump)، وهي انحناءة في أعلى الظهر وأسفل الرقبة، كانت تُربط قديمًا بتقدّم العمر وهشاشة العظام، لكن الأطباء اليوم يؤكدون أن سوء الوضعية يلعب دورًا أساسيًا في ظهورها.

وفي عصر الهواتف والكمبيوترات، باتت هذه المشكلة تُعرف باسم "رقبة التكنولوجيا" (Tech neck)، وهي نتيجة ساعات طويلة من الانحناء إلى الأمام أثناء استخدام الهاتف أو الحاسوب أو الأجهزة اللوحية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
 


وتقول السيدة إن حدبتها على الأرجح ناتجة فقط عن وضعية جلوس سيئة، لكنها تؤكد أن المشكلة ليست جمالية فحسب، بل أصبحت تعاني في نهاية كل يوم عمل من ألم في أعلى الرقبة وشدّ مزعج بسبب الجلوس الطويل أمام المكتب، إضافة إلى قضاء فترات الاستراحة في التحديق بالهاتف والرأس منحنيًا مجددًا.

ويشرح اختصاصي العلاج الفيزيائي فيل إيفانز أن الجسم يتكيّف مع الوضعية التي يبقى فيها معظم الوقت. ويقول: "عندما تجلس لفترات طويلة أو تنظر إلى هاتفك باستمرار، تتقلّص بعض العضلات وتضعف عضلات أخرى. ومع الوقت يفقد الجسم قدرته على الحفاظ على وضعية مستقيمة، فيندفع الرأس إلى الأمام ويتقوّس أعلى الظهر".

ويضيف أن كثيرين لا يلاحظون المشكلة إلا عندما يرون صورة جانبية لأنفسهم أو عند ارتداء ملابس تُظهر الكتفين وأعلى الظهر.

والخبر الجيد، بحسب الاختصاصي، أن هذه التغيّرات ليست دائمة، ويمكن تخفيفها بل وحتى عكسها في كثير من الحالات.

وفي ما يلي أبرز النصائح العملية لتصحيح الوضعية والتخفيف من آلام الرقبة وأعلى الظهر:

تمرين وضعية الطفل (Child’s pose)
 وهو تمرين يوغا بسيط يساعد على معاكسة الانحناء الأمامي. يتم بالجلوس على الركبتين ومدّ الذراعين إلى الأمام مع إنزال الصدر نحو الأرض وإراحة الجبهة على الأرض لمدة 30 إلى 60 ثانية، ما يخفف الضغط عن الرقبة ويبسّط أعلى الظهر.

تمرين "الذقن المزدوجة"
 الجلوس أو الوقوف باستقامة ثم سحب الذقن إلى الخلف من دون رفع الرأس أو خفضه. هذا التمرين يقوّي عضلات الرقبة العميقة التي تُثبّت الرأس في مكانه الصحيح. ويُنصح بتكراره عشر مرات، مرتين إلى ثلاث يوميًا.

إعادة تعلّم الإحساس بالجلوس المستقيم
 رفع الكتفين نحو الأذنين، ثم تدويرهما إلى الخلف وإنزالهما ببطء. تكرار الحركة من 5 إلى 10 مرات يساعد على تنشيط عضلات أعلى الظهر ويعيد للجسم إحساس الوضعية الصحيحة.

تغيير طريقة العمل واستخدام الهاتف
 يُنصح برفع شاشة الحاسوب أو الجهاز اللوحي إلى مستوى العين، وعدم إنزال الرأس نحو الهاتف، بل رفع الهاتف إلى مستوى النظر. كما يُفضّل الجلوس على كرسي يدعم الظهر بدل الاسترخاء على الأريكة التي تزيد من انحناء العمود الفقري.

قطع فترات الجلوس الطويلة
 الجلوس من دون حركة يسمح للعمود الفقري بالانغماس في وضعية منحنية يصعب تصحيحها لاحقًا. لذلك يُنصح بالوقوف أو الحركة كل 30 إلى 60 دقيقة، ولو لدقائق قليلة، عبر التمدد أو تحريك الكتفين أو الوقوف أثناء المكالمات.

ويؤكد الخبراء أن هذه التغييرات الصغيرة والمتكررة كفيلة بإعادة توازن العضلات ومنع تفاقم الانحناء وتحويل «رقبة التكنولوجيا» إلى مشكلة مزمنة.

LBCI
صحة وتغذية
10:12

دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-04

منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-04

لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي... علامات تحذيرية لا يجب عليكم تجاهلها في الفنادق!

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-04

ولو كانت الكمية قليلة... شرب الكحول أثناء الحمل قد يساهم في اعتماد الطفل عادة خطيرة لاحقًا!

