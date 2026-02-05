"حدبة الأرملة" تحولت الى "رقبة التكنولوجيا"... عصر الشاشات يصنع شكلك من دون أن تشعر: إليك 5 طرق لحل المشكلة

وتقول السيدة إن حدبتها على الأرجح ناتجة فقط عن وضعية جلوس سيئة، لكنها تؤكد أن المشكلة ليست جمالية فحسب، بل أصبحت تعاني في نهاية كل يوم عمل من ألم في أعلى الرقبة وشدّ مزعج بسبب الجلوس الطويل أمام المكتب، إضافة إلى قضاء فترات الاستراحة في التحديق بالهاتف والرأس منحنيًا مجددًا.ويشرح اختصاصي العلاج الفيزيائي فيل إيفانز أن الجسم يتكيّف مع الوضعية التي يبقى فيها معظم الوقت. ويقول: "عندما تجلس لفترات طويلة أو تنظر إلى هاتفك باستمرار، تتقلّص بعض العضلات وتضعف عضلات أخرى. ومع الوقت يفقد الجسم قدرته على الحفاظ على وضعية مستقيمة، فيندفع الرأس إلى الأمام ويتقوّس أعلى الظهر".ويضيف أن كثيرين لا يلاحظون المشكلة إلا عندما يرون صورة جانبية لأنفسهم أو عند ارتداء ملابس تُظهر الكتفين وأعلى الظهر.والخبر الجيد، بحسب الاختصاصي، أن هذه التغيّرات ليست دائمة، ويمكن تخفيفها بل وحتى عكسها في كثير من الحالات.وفي ما يلي أبرز النصائح العملية لتصحيح الوضعية والتخفيف من آلام الرقبة وأعلى الظهر:وهو تمرين يوغا بسيط يساعد على معاكسة الانحناء الأمامي. يتم بالجلوس على الركبتين ومدّ الذراعين إلى الأمام مع إنزال الصدر نحو الأرض وإراحة الجبهة على الأرض لمدة 30 إلى 60 ثانية، ما يخفف الضغط عن الرقبة ويبسّط أعلى الظهر.الجلوس أو الوقوف باستقامة ثم سحب الذقن إلى الخلف من دون رفع الرأس أو خفضه. هذا التمرين يقوّي عضلات الرقبة العميقة التي تُثبّت الرأس في مكانه الصحيح. ويُنصح بتكراره عشر مرات، مرتين إلى ثلاث يوميًا.رفع الكتفين نحو الأذنين، ثم تدويرهما إلى الخلف وإنزالهما ببطء. تكرار الحركة من 5 إلى 10 مرات يساعد على تنشيط عضلات أعلى الظهر ويعيد للجسم إحساس الوضعية الصحيحة.يُنصح برفع شاشة الحاسوب أو الجهاز اللوحي إلى مستوى العين، وعدم إنزال الرأس نحو الهاتف، بل رفع الهاتف إلى مستوى النظر. كما يُفضّل الجلوس على كرسي يدعم الظهر بدل الاسترخاء على الأريكة التي تزيد من انحناء العمود الفقري.الجلوس من دون حركة يسمح للعمود الفقري بالانغماس في وضعية منحنية يصعب تصحيحها لاحقًا. لذلك يُنصح بالوقوف أو الحركة كل 30 إلى 60 دقيقة، ولو لدقائق قليلة، عبر التمدد أو تحريك الكتفين أو الوقوف أثناء المكالمات.ويؤكد الخبراء أن هذه التغييرات الصغيرة والمتكررة كفيلة بإعادة توازن العضلات ومنع تفاقم الانحناء وتحويل «رقبة التكنولوجيا» إلى مشكلة مزمنة.