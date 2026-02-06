الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نوع جديد من التوحّد قد يفسّر اللغز… خبراء يكشفون لماذا تُشخَّص الفتيات بالتوحّد أقل من الفتيان

صحة وتغذية
2026-02-06 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نوع جديد من التوحّد قد يفسّر اللغز… خبراء يكشفون لماذا تُشخَّص الفتيات بالتوحّد أقل من الفتيان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
نوع جديد من التوحّد قد يفسّر اللغز… خبراء يكشفون لماذا تُشخَّص الفتيات بالتوحّد أقل من الفتيان

لطالما اعتُبر اضطراب طيف التوحّد اضطرابًا يغلب على الذكور، لكن دراسة علمية واسعة كشفت أن عدد الفتيات المصابات قد يكون قريبًا جدًا من عدد الفتيان، إلا أن التشخيص لديهن يأتي متأخرًا.

وأظهرت الدراسة، التي تابعت أكثر من 2.5 مليون طفل وشاب على مدى عقود، أن الأولاد غالبًا ما يُشخَّصون في سن مبكرة، بينما “تلحق” الفتيات بمعدلات التشخيص خلال فترة المراهقة، لتتساوى النسب تقريبًا بين الجنسين عند سن العشرين.

ووصف الخبراء النتائج بأنها "مهمة وفي وقتها"، مؤكدين أنها تدعم ما يعرفه باحثو التوحّد منذ سنوات، وهو أن اضطراب طيف التوحّد ما زال غير مُشخَّص بشكل كافٍ لدى النساء.

ونُشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، حيث أشار الباحثون إلى أن هذه المعطيات تبرز الحاجة الملحّة لفهم أسباب تأخر تشخيص التوحّد لدى الإناث مقارنة بالذكور، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقادت الدراسة مؤسسة كارولينسكا السويدية، وشملت نحو 2.7 مليون شخص وُلدوا في السويد بين عامي 1985 و2022، وتمت متابعتهم لمدة تقارب 35 عامًا.

وخلال هذه الفترة، جرى تشخيص 78,522 حالة توحّد، وكان متوسط العمر عند التشخيص نحو 14 عامًا.

وبيّنت النتائج أن التشخيص يكون أكثر شيوعًا لدى الأولاد بين سن 10 و14 عامًا، بينما يبلغ ذروته لدى الفتيات بين 15 و19 عامًا. وعند سن 20 عامًا، لم تُسجَّل فروق تُذكر في معدلات التشخيص بين الجنسين.

ويُعدّ اضطراب طيف التوحّد حالة نمائية عصبية يولد بها الإنسان، إلا أن اختلاف شدته وتنوّع مظاهره يؤدي إلى تشخيص بعض الحالات في الطفولة، في حين لا يُكتشف لدى آخرين إلا في مراحل لاحقة من الحياة.

ويظهر التوحّد عادة من خلال اختلافات في التواصل الاجتماعي، وسلوكيات متكررة أو نمطية، وقد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وارتفاع خطر الإصابة بمشكلات نفسية وجسدية.

وطرح الباحثون عدة تفسيرات لسبب الاعتقاد السائد بأن التوحّد اضطراب ذكوري، من بينها ما يُعرف بـ«التأثير الوقائي لدى الإناث»، والذي يفترض أن الفتيات يحتجن إلى عبء وراثي أعلى لظهور الأعراض بشكل واضح.

كما أشاروا إلى أن الفتيات غالبًا ما ينجحن في إخفاء سمات التوحّد عبر تقليد سلوك الأقران في المواقف الاجتماعية، إضافة إلى أن معايير التشخيص الحالية تميل إلى التركيز على أنماط تظهر بصورة أوضح لدى الذكور.

وبحسب الدراسة، قد لا تصبح صعوبات الفتيات واضحة إلا عندما تصبح العلاقات الاجتماعية أكثر تعقيدًا خلال المراهقة.

وخلص الباحثون إلى أن الفجوة بين الذكور والإناث في تشخيص التوحّد تُظهر "تأثير اللحاق بمرور الوقت"، ما يعني أن التوحّد ليس اضطرابًا خاصًا بالذكور، بل إن الذكور فقط يُظهرون الأعراض التقليدية في سن أبكر، فيُشخَّصون أسرع.

في المقابل، حذّر بعض الخبراء من تبسيط النتائج، مشيرين إلى أن تشخيص الإناث المتأخر قد يعكس وجود أنماط مختلفة من التوحّد لدى النساء، أو تأثر معدلات التشخيص باضطرابات نفسية مصاحبة لم تؤخذ بالكامل في الاعتبار.

وأكد متخصصون أن نقص تشخيص التوحّد لدى الفتيات والنساء يمثل مشكلة خطيرة، إذ ترتبط حالات التوحّد غير المشخّصة بصعوبات شديدة في الحياة اليومية وبارتفاع خطر الاكتئاب والأفكار الانتحارية.

وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه خدمات تشخيص التوحّد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ضغطًا متزايدًا، مع وجود عشرات الآلاف من الأطفال والشباب على قوائم الانتظار، خصوصًا من الفتيات والنساء اللواتي لم يُشخَّصن في وقت مبكر بسبب ضعف الوعي السابق بطبيعة التوحّد لديهن.
 

صحة وتغذية

التوحّد

يفسّر

اللغز…

خبراء

يكشفون

لماذا

تُشخَّص

الفتيات

بالتوحّد

الفتيان

LBCI التالي
تحذير طبي رسمي: حقن التنحيف قد تسبّب فقدانًا دائمًا للبصر وهذه التفاصيل
"حدبة الأرملة" تحولت الى "رقبة التكنولوجيا"... عصر الشاشات يصنع شكلك من دون أن تشعر: إليك 5 طرق لحل المشكلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-12-30

تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-28

علاجات تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على التحدث من خلالها... هذا ما اكتشفه الخبراء!

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-01

طوارئ الصحة العامة: الحصيلة المحدثة لغارة الجيش الإسرائيلي على بلدة عبا - قضاء النبطية هي شهيد وستة جرحى من بينهم طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وفتاة وفتى كلاهما دون الثامنة عشرة

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-10

دراسة: لا رابط مثبتا بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
05:23

تحذير طبي رسمي: حقن التنحيف قد تسبّب فقدانًا دائمًا للبصر وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
11:25

"حدبة الأرملة" تحولت الى "رقبة التكنولوجيا"... عصر الشاشات يصنع شكلك من دون أن تشعر: إليك 5 طرق لحل المشكلة

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-05

دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-04

منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-09

مصدر عسكري لـ"سانا": استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ3 قذائف مجهولة المصدر من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-27

ترامب: لن نقدم مساعدات للعراق إذا اختار نوري المالكي رئيسا للوزراء

LBCI
منوعات
2026-02-03

تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا

LBCI
اقتصاد
2026-02-03

ارتفاع في أسعار المحروقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:52

وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:11

الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
03:12

موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
أخبار لبنان
02:17

ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل

LBCI
حال الطقس
01:35

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
02:29

الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أمن وقضاء
03:32

اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More