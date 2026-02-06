الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحذير طبي رسمي: حقن التنحيف قد تسبّب فقدانًا دائمًا للبصر وهذه التفاصيل

صحة وتغذية
2026-02-06 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحذير طبي رسمي: حقن التنحيف قد تسبّب فقدانًا دائمًا للبصر وهذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
تحذير طبي رسمي: حقن التنحيف قد تسبّب فقدانًا دائمًا للبصر وهذه التفاصيل

حذّرت السلطات الصحية في المملكة المتحدة من أن حقن إنقاص الوزن "ويغوفي" قد تؤدي، في حالات نادرة، إلى فقدان دائم في النظر، بعد الاعتراف بظهور مضاعفة خطيرة مرتبطة بالدواء.

وأعلنت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) أن المادة الفعالة في الدواء، "سيماغلوتايد"، قد تكون مرتبطة بحالة نادرة تُعرف باسم اعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION)، وهي حالة تشبه "الجلطة العينية" تحدث عندما ينقطع تدفّق الدم إلى العصب البصري، ما قد يؤدي إلى ضعف شديد أو دائم في الرؤية.

وكان باحثون قد أشاروا لأول مرة عام 2024 إلى هذا الخطر المحتمل، إلا أن الشركة المصنّعة للدواء "نوفو نورديسك" أكدت آنذاك أن العمى ليس من الآثار الجانبية المعروفة للعلاج.

لكن الهيئة البريطانية أكدت الآن وجود هذه المضاعفة، ودعت المرضى الذين يتناولون "سيماغلوتايد" – سواء للتنحيف أو لعلاج السكري – إلى التوجّه فورًا إلى الطوارئ أو قسم العيون في حال ملاحظة أي تغيّر مفاجئ في النظر، أو تدهور سريع في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

وقالت كبيرة مسؤولي السلامة في الهيئة، الدكتورة أليسون كيف: "رغم أن الخطر المحتمل للإصابة بهذه الحالة نادر جدًا، من الضروري أن يكون المرضى ومقدمو الرعاية الصحية على دراية بالأعراض المرتبطة بها".

وأكدت الهيئة أن وصفات "ويغوفي" ستتضمن ابتداءً من الآن تحذيرًا رسميًا من خطر فقدان البصر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

كما شددت على أهمية انتباه الأطباء، خصوصًا في الحالات التي قد يكون فيها الدواء قد صُرف بشكل خاص خارج النظام الصحي الرسمي، وبالتالي لا يظهر في السجلات الطبية للمريض.

ووفقًا لبيانات الهيئة، سُجلت في بريطانيا ثلاث حالات مشتبه بها فقط من الإصابة بهذه الحالة منذ اعتماد "سيماغلوتايد" عام 2018، في مقابل أكثر من 10.2 ملايين وصفة صُرفت خلال السنوات الخمس الماضية.

ويُستخدم "سيماغلوتايد" أيضًا لعلاج مرض السكري تحت اسم "أوزيمبيك".

وأعلنت الهيئة أنها تراجع كذلك ما إذا كان دواء التخسيس الآخر "مونجارو" (تيرزيباتايد) قد يرتبط أيضًا بخطر مشابه على البصر.

وكان المغني البريطاني روبي ويليامز قد كشف العام الماضي عن مخاوفه من أن دواء "مونجارو" تسبب له بتدهور سريع في الرؤية، مشيرًا إلى أنه بات يواجه صعوبة في رؤية وجوه الأشخاص خلال العروض الحية، ويضطر الآن إلى ارتداء النظارات.

وسلطت دراسات سابقة نُشرت في مجلة طب العيون الأمريكية (JAMA Ophthalmology) الضوء على هذه الصلة المحتملة، بعد تسجيل حالات لدى تسعة بالغين في كندا تناولوا "سيماغلوتايد" أو "تيرزيباتايد"، حيث شُخّص سبعة منهم بحالة NAION، إلا أن معظمهم لاحظ تحسّنًا جزئيًا في الرؤية بعد التوقف عن الدواء.

ولا يوجد حاليًا علاج فعّال لحالة اعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي، والتي تُصيب تقريبًا شخصًا واحدًا من كل عشرة آلاف، وغالبًا لا تتحسن الرؤية بعدها.

وتواجه شركة "نوفو نورديسك" في الولايات المتحدة عدة دعاوى قضائية من مرضى يؤكدون أن الدواء تسبب لهم بفقدان البصر.

ويأتي هذا التحذير في وقت يُقدّر فيه عدد مستخدمي أدوية التخسيس من فئة GLP-1 في بريطانيا بنحو 2.5 مليون شخص.

وبحسب قواعد هيئة الصحة البريطانية، يُصرف هذا النوع من الأدوية فقط لمن لديهم مؤشر كتلة جسم يتجاوز 35 مع وجود مشكلة صحية مرتبطة بالوزن، أو لمن تتراوح قيمة المؤشر لديهم بين 30 و34.9 بعد إحالتهم إلى خدمات متخصصة.

ورغم أن هذه الأدوية أحدثت نقلة نوعية في علاج السمنة وحققت نتائج كبيرة في إنقاص الوزن، فإن مخاوف ما زالت تُثار بشأن آثارها الجانبية، مثل الغثيان والقيء والإسهال، وفي حالات نادرة التهاب البنكرياس.

من جهتها، قالت شركة "نوفو نورديسك" في بيان: "سلامة المرضى هي أولويتنا القصوى، ونتعامل بجدية مع جميع التقارير المتعلقة بالآثار الجانبية لأدويتنا. وبناءً على مجمل الأدلة المتوافرة، لا نرى أن البيانات تشير إلى علاقة سببية مؤكدة بين سيماغلوتايد وحالة NAION، ونعتقد أن ميزان الفوائد والمخاطر للدواء لا يزال إيجابيًا".

وأضافت الشركة أن النشرات الطبية في الاتحاد الأوروبي لأدوية "ويغوفي" و"أوزيمبيك" و"ريبيلسوس" – والتي تحتوي جميعها على سيماغلوتايد – جرى تحديثها لإدراج هذا الخطر المحتمل.
 

صحة وتغذية

رسمي:

التنحيف

تسبّب

فقدانًا

دائمًا

للبصر

التفاصيل

نوع جديد من التوحّد قد يفسّر اللغز… خبراء يكشفون لماذا تُشخَّص الفتيات بالتوحّد أقل من الفتيان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-01-14

تحذير صحي: بخاخات الأنف قد تسبّب إدمانًا وأضرارًا دائمة في التنفّس

LBCI
فنّ
2026-01-22

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-12-26

هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
05:16

نوع جديد من التوحّد قد يفسّر اللغز… خبراء يكشفون لماذا تُشخَّص الفتيات بالتوحّد أقل من الفتيان

LBCI
صحة وتغذية
11:25

"حدبة الأرملة" تحولت الى "رقبة التكنولوجيا"... عصر الشاشات يصنع شكلك من دون أن تشعر: إليك 5 طرق لحل المشكلة

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-05

دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-04

منها الترويج لعلاجات بديلة وتغيير النظام الغذائي... معلومات خاطئة تعرقل شفاء بعض المصابين بالسرطان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-09

مصدر عسكري لـ"سانا": استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ3 قذائف مجهولة المصدر من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-27

ترامب: لن نقدم مساعدات للعراق إذا اختار نوري المالكي رئيسا للوزراء

LBCI
منوعات
2026-02-03

تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا

LBCI
اقتصاد
2026-02-03

ارتفاع في أسعار المحروقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:52

وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:11

الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
03:12

موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
أخبار لبنان
02:17

ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل

LBCI
حال الطقس
01:35

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
02:29

الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أمن وقضاء
03:32

اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More