دراسة جديدة تكشف... التعرّض للتوتر والاكتئاب خلال الحمل يعرّض الأطفال للإصابة بهذه الحالة الصحية!

صحة وتغذية
2026-02-07 | 09:00
دراسة جديدة تكشف... التعرّض للتوتر والاكتئاب خلال الحمل يعرّض الأطفال للإصابة بهذه الحالة الصحية!
0min
دراسة جديدة تكشف... التعرّض للتوتر والاكتئاب خلال الحمل يعرّض الأطفال للإصابة بهذه الحالة الصحية!

أشارت دراسة جديدة إلى أن الأمهات اللواتي يتعرضن لضغوط نفسية شديدة أثناء الحمل أو بعده قد يعرضن أطفالهن لخطر متزايد للإصابة بالتوحد، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، وجد باحثون في اليابان أن أطفال النساء اللواتي عانين من اكتئاب ما حول الولادة كانوا أكثر عرضة لإظهار سمات التوحد وقد لوحظ هذا التأثير بشكل أوضح لدى الفتيات، اللواتي كنّ أيضًا أكثر عرضة للولادة بوزن منخفض، وكانت روابطهن بأمهاتهن أضعف.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن الأولاد أظهروا سمات شبيهة بالتوحد أكثر بكثير من الفتيات، بغض النظر عن الحالة النفسية لأمهاتهم.

وخلص علماء جامعة توهوكو إلى أنه من "الضروري" أن يقوم الأطباء بتشخيص الأمهات المصابات باكتئاب ما حول الولادة مبكرًا للحد من خطر الإصابة بالتوحد.

وأكّدت هذه الملاحظات الأولية على أهمية فحص ودعم الصحة النفسية للأمهات.

ومع ذلك، أقرّ الباحثون ببعض القيود في دراستهم، بما في ذلك صغر حجم العينة نسبيًا، ما حال دون مراعاة الاختلافات الثقافية.

