صلة بين النظام الغذائي الغني بالدهون وتخفيف أعراض الإكتئاب... إليكم هذه الدراسة!

أشارت دراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون وقليل الكربوهيدرات قد يُساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب.وقال الخبراء إن مضادات الإكتئاب لا تقضي تماماً على أعراضه لدى الأشخاص الذين يعانون منه.ولفت الخبراء إلى أن النظام الغذائي الكيتوني أو الـ"كيتو" قد يساعد في التخفيف من أعراض الإكتئاب لدى هذه الفئة.ويُجبر هذا النظام الجسم على الدخول في حالة استقلابية تُسمى الكيتوزية، حيث يحرق الدهون كمصدر للطاقة بدلًا من الكربوهيدرات.ويعتقد الخبراء أن ذلك قد يُقلل من الالتهاب في الدماغ، مما يُخفف من أعراض الاكتئاب، وذلك بحسب دراسة أجريت عام 2025 والتي خلصت إلى أن النظام الغذائي الكيتوني يُقلل من أعراض الاكتئاب بنسبة تصل إلى 70 في المئة لدى طلاب الجامعات.