نظام غذائي قادر على تخفيف أعراض الاكتئاب... هذا ما اكتشفه الخبراء!

صحة وتغذية
2026-02-09 | 09:00
نظام غذائي قادر على تخفيف أعراض الاكتئاب... هذا ما اكتشفه الخبراء!
نظام غذائي قادر على تخفيف أعراض الاكتئاب... هذا ما اكتشفه الخبراء!

أشارت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون وقليل الكربوهيدرات قد يُساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، قال الخبراء إن اتباع نظام غذائي غني بالـ "كيتو" يُجبر الجسم على الدخول في حالة تُسمى الكيتوزية، حيث يحرق الدهون كمصدر للطاقة بدلًا من الكربوهيدرات.

واعتقد الخبراء أن ذلك قد يُقلل من الالتهاب في الدماغ، ما يُخفف من أعراض الاكتئاب.

ووجدت دراسة أُجريت عام ٢٠٢٥ أن النظام الغذائي الكيتوني يُقلل من أعراض الاكتئاب بنسبة تصل إلى ٧٠٪ لدى طلاب الجامعات.

ولاكتشاف هذا التأثير، أجرى فريق من الباحثين في جامعة أكسفورد دراسة على عينة من ٨٨ بالغًا مُصابًا بالاكتئاب، لم تُجدِ معهم الأدوية التقليدية نفعًا. 

وتم توزيع المشاركين عشوائيًا على مجموعتين: مجموعة تتبع نظامًا غذائيًا كيتونيًا، ومجموعة تتبع نظامًا غذائيًا غير كيتوني.

وتلقى المشاركون في نظام الكيتو الغذائي ثلاث وجبات مُجهزة، بالإضافة إلى وجبات خفيفة، تحتوي على أقل من 30 غرامًا من الكربوهيدرات يوميًا.

أما المجموعة التي لم تتبع نظام الكيتو، فقد نُصحت بتناول الطعام بشكل طبيعي، مع إدخال تغييرات بسيطة مثل استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة، وتناول حصة إضافية من الفاكهة والخضار يوميًا.

كما استمرت المجموعتان في تناول أدويتهما المعتادة ليلاحظ الباحثون بعد ستة أسابيع انخفاضًا ملحوظًا في أعراض الاكتئاب لدى الذين اتبعوا نظام الكيتو.

ويُستخدم نظام الكيتو الغذائي حاليًا لعلاج النوبات، وقد بدأت دراسات حديثة في بحث استخدامه في أمراض عقلية أخرى، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب والفصام.

