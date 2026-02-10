الأخبار
العلماء يحدّدون أكثر مرحلة عمرية مُرهِقة في حياة الإنسان… إليكم النتيجة
صحة وتغذية
2026-02-10
العلماء يحدّدون أكثر مرحلة عمرية مُرهِقة في حياة الإنسان… إليكم النتيجة
كشفت البروفيسورة ميشال سبير من جامعة بريستول أن سنوات الأربعينيات هي الأكثر إرهاقًا في حياة الإنسان، ليس فقط بسبب التقدم في العمر، بل نتيجة تزامن تغيّرات بيولوجية دقيقة مع بلوغ ضغوط العمل والحياة العائلية ذروتها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي تصريحات لصحيفة دايلي ميل، أوضحت أن إنتاج الطاقة في الجسم يصبح أقل كفاءة مع تراجع الكتلة العضلية واضطراب النوم، إضافة إلى تغيّرات هرمونية – خاصة لدى النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث – ما يجعل النوم أخفّ والتعافي أبطأ.
وأشارت إلى أن العبء الذهني والعاطفي يبلغ أعلى مستوياته في منتصف العمر بسبب تعدد المسؤوليات، وهو ما يفاقم الشعور بالتعب حتى من دون مجهود جسدي كبير.
لكن الخبر الجيد، بحسب الخبيرة، أن مستويات الطاقة تميل إلى الاستقرار والتحسّن نسبيًا في الستينيات، خاصة مع تقليل التوتر، وانتظام النوم، وممارسة تمارين القوة.
وختمت بالتأكيد أن الهدف ليس استعادة طاقة العشرينيات، بل حماية التعافي عبر النوم المنتظم، والرياضة المقاومة، وإدارة الضغط النفسي، والتغذية الجيدة، خصوصًا البروتين.
