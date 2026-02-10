الأخبار
السمنة ترفع خطر دخول المستشفى أو الوفاة بالأمراض المعدية بنسبة 70%… إليكم هذا التقرير الطبي الصادم
صحة وتغذية
2026-02-10 | 09:04
السمنة ترفع خطر دخول المستشفى أو الوفاة بالأمراض المعدية بنسبة 70%… إليكم هذا التقرير الطبي الصادم
كشف تقرير طبي نُشر في مجلة The Lancet أن الأشخاص المصابين بالسمنة تزيد لديهم احتمالات دخول المستشفى أو الوفاة بسبب الأمراض المعدية بنسبة 70% مقارنة بذوي الوزن الصحي، وأن السمنة باتت مرتبطة بنحو واحدة من كل ست وفيات ناجمة عن العدوى في المملكة المتحدة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وحذّر الباحثون من أنه مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة، ولا سيما بين الأطفال والمراهقين، ستتزايد الأعباء الصحية المرتبطة بها، مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.
وقال البروفيسور Mika Kivimäki من كلية لندن الجامعية إن نتائج الدراسة تشير إلى أن السمنة تُعد عامل خطر لمجموعة واسعة من الأمراض المعدية، مرجّحًا أن تؤثر في قدرة الجهاز المناعي على مقاومة البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات.
وشملت الدراسة بيانات أكثر من 67 ألف شخص في فنلندا، ونحو 470 ألفًا في المملكة المتحدة، مع متابعة استمرت في المتوسط 14 عامًا. وبيّنت النتائج أن الخطر يزداد كلما ارتفع الوزن، ليصل لدى المصابين بالسمنة المفرطة إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بذوي الوزن الصحي.
كما وجد الباحثون أن السمنة ترتبط بزيادة خطر المضاعفات الشديدة في معظم الأمراض المعدية الشائعة، مثل الإنفلونزا، كوفيد-19، الالتهاب الرئوي، التهابات المسالك البولية والتهابات الجهاز التنفسي، في حين لم يظهر ارتباط واضح مع فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو السل.
وبالاستناد إلى هذه البيانات، قدّر الفريق أن نحو 11% من وفيات الأمراض المعدية عالميًا يمكن تفاديها في حال القضاء على السمنة. كما أظهرت التقديرات أن السمنة كانت مرتبطة بنحو واحدة من كل عشر وفيات عدوى في العالم عام 2023، وبربع وفيات الأمراض المعدية في الولايات المتحدة.
وأشار الباحثون إلى أن أدوية إنقاص الوزن من فئة GLP-1، مثل Wegovy وOzempic، قد تساهم في خفض خطر العدوى الشديدة إلى جانب تقليل مخاطر أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث.
وخلص التقرير إلى أن السمنة يجب أن تحظى باهتمام أكبر ضمن سياسات الصحة العامة، ولا سيما من خلال دعم برامج إنقاص الوزن، وتحسين الوصول إلى الغذاء الصحي، وتعزيز النشاط البدني، ودمج السمنة بشكل أوضح في برامج التطعيم للفئات الأكثر عرضة للخطر.
العلماء يحدّدون أكثر مرحلة عمرية مُرهِقة في حياة الإنسان… إليكم النتيجة
السابق
