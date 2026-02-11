الأخبار
الخضار الورقية قد تنقذكم من ضغط الدم المرتفع... إليكم التفاصيل

صحة وتغذية
2026-02-11 | 14:35
الخضار الورقية قد تنقذكم من ضغط الدم المرتفع... إليكم التفاصيل
الخضار الورقية قد تنقذكم من ضغط الدم المرتفع... إليكم التفاصيل

حذّر خبراء من أن كثيرين قد يعيشون مع ارتفاع ضغط الدم من دون أن يدركوا ذلك، نظراً لقلّة أعراضه، رغم ما قد يسببه من مضاعفات خطيرة تطال القلب والدماغ والكلى.

وفي هذا السياق، أشار البروفيسور تيم سبكتور، الشريك المؤسس لدراسة ZOE Health Study، إلى أنّ هذه الحالة التي تُعرف بـ"القاتل الصامت" تطال ملايين الأشخاص حول العالم، مع تزايد مستمر في أعداد المصابين بها.

وأوضح سبكتور أن خفض ضغط الدم لا يقتصر على تقليل الملح فقط، بل يتطلب أيضاً زيادة تناول البوتاسيوم عبر النظام الغذائي.

وقال إن التركيز المفرط على تقليل الصوديوم جعل الناس يغفلون أهمية عناصر غذائية أخرى، لافتاً إلى أنّ الأنظمة الغذائية الغنية بالخضار والفواكه، خصوصاً الخضار الورقية، توفّر كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد طبيعياً في تحسين ضغط الدم، حتى قبل اللجوء إلى الأدوية.

ومن أبرز الخضار الغنية بالبوتاسيوم: أوراق الشمندر، السلق السويسري، السبانخ المطبوخة وملفوف "بوك تشوي". ويُذكر أن طهي الخضار الورقية قد يعزّز امتصاص البوتاسيوم.

ووفقاً لخدمات الصحة الوطنية البريطانية، فإن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج قد يؤدي إلى نوبات قلبية، سكتات دماغية، فشل قلبي، أمراض كلوية وحتى الخرف الوعائي. وغالباً ما تكون الأعراض خفيفة أو غير واضحة، مثل الصداع أو تشوّش الرؤية، ما يجعل الفحص الدوري الوسيلة الوحيدة لاكتشاف الحالة.

ويؤكد الخبراء أن قياس ضغط الدم بانتظام، خصوصاً بعد سن الأربعين، خطوة أساسية للوقاية، في ظل توفر فحوص مجانية في العديد من الصيدليات وأماكن العمل.

صحة وتغذية

صحة

ارتفاع

ضغط الدم

خضار ورقية

مضاعفات

الكلى

الدماغ

القلب.

LBCI
منوعات
2026-01-06

"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل

LBCI
عالم الطبخ
2025-11-24

إليكم طريقة تحضير فيليه اللحمة مع البرغل والخضار والبراونيز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
حال الطقس
2025-11-16

مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد

LBCI
صحة وتغذية
12:15

خطة بسيطة من دون تجويع: كيف تحسّن صحتك في أسبوع؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-10

السمنة ترفع خطر دخول المستشفى أو الوفاة بالأمراض المعدية بنسبة 70%… إليكم هذا التقرير الطبي الصادم

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-10

العلماء يحدّدون أكثر مرحلة عمرية مُرهِقة في حياة الإنسان… إليكم النتيجة

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-09

نظام غذائي قادر على تخفيف أعراض الاكتئاب... هذا ما اكتشفه الخبراء!

LBCI
منوعات
13:29

مأساة بسبب فيديو… مؤثرة طعام تلقى حتفها بعد تناول هذا الكائن البحري (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

هذا ما حدث في سماء طهران..

LBCI
خبر عاجل
13:55

أكسيوس: انتهاء الاجتماع بين ترمب ونتنياهو الذي استمر 3 ساعات

LBCI
أخبار لبنان
15:50

ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

هذا ما حدث في سماء طهران..

LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:00

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أخبار لبنان
09:55

الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة

LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

