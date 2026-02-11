الخضار الورقية قد تنقذكم من ضغط الدم المرتفع... إليكم التفاصيل

حذّر خبراء من أن كثيرين قد يعيشون مع ارتفاع ضغط الدم من دون أن يدركوا ذلك، نظراً لقلّة أعراضه، رغم ما قد يسببه من مضاعفات خطيرة تطال القلب والدماغ والكلى.

وفي هذا السياق، أشار البروفيسور تيم سبكتور، الشريك المؤسس لدراسة ZOE Health Study، إلى أنّ هذه الحالة التي تُعرف بـ"القاتل الصامت" تطال ملايين الأشخاص حول العالم، مع تزايد مستمر في أعداد المصابين بها.

وأوضح سبكتور أن خفض ضغط الدم لا يقتصر على تقليل الملح فقط، بل يتطلب أيضاً زيادة تناول البوتاسيوم عبر النظام الغذائي.

وقال إن التركيز المفرط على تقليل الصوديوم جعل الناس يغفلون أهمية عناصر غذائية أخرى، لافتاً إلى أنّ الأنظمة الغذائية الغنية بالخضار والفواكه، خصوصاً الخضار الورقية، توفّر كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد طبيعياً في تحسين ضغط الدم، حتى قبل اللجوء إلى الأدوية.

ومن أبرز الخضار الغنية بالبوتاسيوم: أوراق الشمندر، السلق السويسري، السبانخ المطبوخة وملفوف "بوك تشوي". ويُذكر أن طهي الخضار الورقية قد يعزّز امتصاص البوتاسيوم.

ووفقاً لخدمات الصحة الوطنية البريطانية، فإن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج قد يؤدي إلى نوبات قلبية، سكتات دماغية، فشل قلبي، أمراض كلوية وحتى الخرف الوعائي. وغالباً ما تكون الأعراض خفيفة أو غير واضحة، مثل الصداع أو تشوّش الرؤية، ما يجعل الفحص الدوري الوسيلة الوحيدة لاكتشاف الحالة.

ويؤكد الخبراء أن قياس ضغط الدم بانتظام، خصوصاً بعد سن الأربعين، خطوة أساسية للوقاية، في ظل توفر فحوص مجانية في العديد من الصيدليات وأماكن العمل.