العلماء يصدرون تحذيراً عاجلاً... وصلات الشعر تحتوي على مواد كيميائية خطيرة: هذا ما كشفه تحليل حديث!

أصدر العلماء تحذيراً عاجلاً بشأن وصلات الشعر، بعد اكتشاف تكوينها من عشرات المواد الكيميائية الخطيرة.



وفي التفاصيل، اكتشف خبراء من معهد سايلنت سبرينغ مؤخراً العديد من "المواد الكيميائية المثيرة للقلق" في هذه الوصلات، من خلال فحص 43 منتجاً شائعاً يُباع عبر الإنترنت.



وكشف التحليل عن آثار عشرات المواد الكيميائية، بما في ذلك مثبطات اللهب، الفثالات، المبيدات الحشرية، الستايرين، رباعي كلورو الإيثان ومركبات القصدير العضوية.



وما أثار القلق لدى العلماء أن عددا من الأبحاث السابقة أظهر ارتباط هذه المواد بالسرطان، اضطرابات الهرمونات، مشاكل النمو وتأثيرات سلبية على جهاز المناعة.



وقالت الدكتورة إليسيا فرانكلين: "نادراً ما تفصح الشركات عن المواد الكيميائية المستخدمة لتحقيق هذه الخصائص، ما يترك المستهلكين في حيرة من أمرهم بشأن المخاطر الصحية الناجمة عن الاستخدام المطوّل".



ويُذكر أن الألياف تستقر مباشرةً على فروة الرأس والرقبة، وعند تسخينها وتصفيفها، قد تُطلق مواد كيميائية في الهواء يستنشقها المستخدمون.