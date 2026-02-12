الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
العلماء يصدرون تحذيراً عاجلاً... وصلات الشعر تحتوي على مواد كيميائية خطيرة: هذا ما كشفه تحليل حديث!

2026-02-12 | 06:10
العلماء يصدرون تحذيراً عاجلاً... وصلات الشعر تحتوي على مواد كيميائية خطيرة: هذا ما كشفه تحليل حديث!
العلماء يصدرون تحذيراً عاجلاً... وصلات الشعر تحتوي على مواد كيميائية خطيرة: هذا ما كشفه تحليل حديث!

أصدر العلماء تحذيراً عاجلاً بشأن وصلات الشعر، بعد اكتشاف تكوينها من عشرات المواد الكيميائية الخطيرة.

وفي التفاصيل، اكتشف خبراء من معهد سايلنت سبرينغ مؤخراً العديد من "المواد الكيميائية المثيرة للقلق" في هذه الوصلات، من خلال فحص 43 منتجاً شائعاً يُباع عبر الإنترنت.

وكشف التحليل عن آثار عشرات المواد الكيميائية، بما في ذلك مثبطات اللهب، الفثالات، المبيدات الحشرية، الستايرين، رباعي كلورو الإيثان ومركبات القصدير العضوية.

وما أثار القلق لدى العلماء أن عددا من الأبحاث السابقة أظهر ارتباط هذه المواد بالسرطان، اضطرابات الهرمونات، مشاكل النمو وتأثيرات سلبية على جهاز المناعة.

وقالت الدكتورة إليسيا فرانكلين: "نادراً ما تفصح الشركات عن المواد الكيميائية المستخدمة لتحقيق هذه الخصائص، ما يترك المستهلكين في حيرة من أمرهم بشأن المخاطر الصحية الناجمة عن الاستخدام المطوّل".

ويُذكر أن الألياف تستقر مباشرةً على فروة الرأس والرقبة، وعند تسخينها وتصفيفها، قد تُطلق مواد كيميائية في الهواء يستنشقها المستخدمون.
 

الخضار الورقية قد تنقذكم من ضغط الدم المرتفع... إليكم التفاصيل
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-02

وزارة الزراعة تباشر تحاليل مخبرية عاجلة لعينات جنوبية: النتائج المخبرية ستصدر خلال مهلة أقصاها 48 ساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05

في الحرب التي لم تصمت: مواد كيميائية فوق الجنوب وخسائرها تضاف الى ملايين الدولارات

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-07

صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-02

اليونيفيل: نشاط جوي إسرائيلي لإسقاط مادة كيميائية قرب الخط الأزرق مخالف للقرار 1701

LBCI
صحة وتغذية
14:35

الخضار الورقية قد تنقذكم من ضغط الدم المرتفع... إليكم التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
12:15

خطة بسيطة من دون تجويع: كيف تحسّن صحتك في أسبوع؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-10

السمنة ترفع خطر دخول المستشفى أو الوفاة بالأمراض المعدية بنسبة 70%… إليكم هذا التقرير الطبي الصادم

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-10

العلماء يحدّدون أكثر مرحلة عمرية مُرهِقة في حياة الإنسان… إليكم النتيجة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-11

الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة

LBCI
حال الطقس
2026-02-06

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
أخبار دولية
06:22

ترامب يستقبل نتنياهو في ظلّ الانفتاح على إيران… هل حقق الأخير أهداف زيارته؟

LBCI
أخبار دولية
2025-09-27

بعد 10 سنوات من رفعها... العقوبات الأممية ضد إيران تعود مجددا

LBCI
أخبار دولية
06:22

ترامب يستقبل نتنياهو في ظلّ الانفتاح على إيران… هل حقق الأخير أهداف زيارته؟

LBCI
أخبار لبنان
06:18

الإصلاح الإداري محور لقاء في جامعة اللويزة… واللواء شقير: البداية بقانون انتخابي عادل

LBCI
أخبار لبنان
06:18

افتتاح المقرّ الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بيروت برعاية رئاسة الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

إطلاق آلية للتغطية الصحية الشاملة لسكان المباني المتضررة والآيلة للسقوط في طرابلس

LBCI
خبر عاجل
04:40

السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة

LBCI
خبر عاجل
04:28

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
03:32

الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت

LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
حال الطقس
00:54

استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة

LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
14:01

ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة

LBCI
منوعات
11:32

بعد جدال حاد حول ترامب… أب يطلق النار على ابنته في تكساس!

LBCI
أمن وقضاء
03:12

قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية

