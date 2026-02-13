الأخبار
سبب مقلق خلف ارتفاع إصابات الشباب بالكسور المرتبطة بهشاشة العظام... إليكم التفاصيل

2026-02-13 | 14:30
سبب مقلق خلف ارتفاع إصابات الشباب بالكسور المرتبطة بهشاشة العظام... إليكم التفاصيل
سبب مقلق خلف ارتفاع إصابات الشباب بالكسور المرتبطة بهشاشة العظام... إليكم التفاصيل

حذر خبراء من أن انتشار تحديات اللياقة البدنية بين الأجيال الشابة يعرضهم لخطر كبير للإصابة بالكسور ومشاكل المفاصل والالتهاب.

وقد سلطت أبحاث أجراها جراحو عظام بارزون الضوء على ازدياد عدد المرضى الشباب الذين يعانون من إصابات في الركبة والورك والقدم والظهر نتيجة ممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة.

وأصبحت المشاركة في مسابقات اللياقة البدنية الشاقة والجري لمسافات طويلة، أمراً شائعاً بين الأجيال الشابة، لكن الخبراء حذروا من أن العديد لا يدركون أن "هوسهم بالتمارين الرياضية يُرهق أجسامهم"، وقد يُعرّض عظامهم لضغط هائل.

وأوضح تيم سينيت، استشاري جراحة العظام والإصابات البارز: "نشهد حالاتٍ متزايدة لدى مرضى يعانون من تلفٍ متقدم في الغضروف، ويُعتقد أنهم يُعانون من إصاباتٍ أكثر في الأنسجة الرخوة المحيطة بالمفصل، نتيجةً لممارسة تمارين رياضية أكثر قسوةً وشدةً".

ويُعتقد أن مجموعة من العوامل تُسبب هذا التدهور المتزايد في الغضروف، بما في ذلك العوامل الوراثية، السمنة، الإجهاد المتكرر على المفاصل، التقدم في السن، التدخين والإصابات.

ويرتبط التهاب المفاصل التنكسي التالي للصدمة بالكسور التي تمتد إلى مفصل مثل الكاحل أو الرسغ أو الركبة.
 

صحة وتغذية

ارتفاع

إصابات

الشباب

بالكسور

المرتبطة

بهشاشة

العظام...

إليكم

التفاصيل

الانخراط في أنشطة تحفز العقل يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير!
LBCI السابق

