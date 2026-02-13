الأخبار
الانخراط في أنشطة تحفز العقل يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير!
صحة وتغذية
2026-02-13 | 13:00
الانخراط في أنشطة تحفز العقل يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير!
أشارت نتائج دراسة جديدة إلى أن الانخراط في أنشطة تحفز العقل والتعلم مدى الحياة قد يؤخر ظهور مرض الزهايمر لأكثر من خمس سنوات، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وقالت اختصاصية علم النفس العصبي، البروفيسورة أندريا زاميت: "ركزت دراستنا على الإثراء المعرفي من الطفولة إلى الشيخوخة، مع التركيز على الأنشطة والموارد التي تحفز العقل. وتشير نتائجنا إلى أن الصحة المعرفية في الشيخوخة تتأثر بشكل كبير بالتعرض مدى الحياة لبيئات محفزة فكريًا".
وتابعت الدراسة، المنشورة في مجلة "علم الأعصاب" التابعة للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، 1939 شخصًا سليمًا في الثمانين من العمر، لم يكونوا مصابين بالخرف.
وخضع المشاركون للمتابعة لمدة 8 سنوات تقريبًا، أصيب خلالها 551 منهم بمرض الزهايمر، بينما ظهرت على 719 آخرين علامات ضعف إدراكي طفيف.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا التعلم مدى الحياة على نطاق واسع، بما في ذلك القراءة وتعلم لغة أجنبية، أصيبوا بالمرض بعد خمس سنوات من أولئك الذين مارسوا التعلم مدى الحياة على نطاق واسع.
وبعد تعديل العوامل التي قد تؤثر على النتائج، مثل العمر والجنس والمستوى التعليمي، خلص الباحثون إلى أن ارتفاع الدرجات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 38%.
ووجد الباحثون أيضًا أن المشاركين الحاصلين على درجات أعلى يميلون إلى الإصابة بمرض الزهايمر في وقت متأخر من حياتهم، حوالي سن 94 عامًا، أي بعد أكثر من خمس سنوات من أولئك الحاصلين على أدنى المستويات.
ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن هذه النتائج لا تُثبت أن التعلّم مدى الحياة يُقلّل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بل تُشير فقط إلى وجود ارتباط.
صحة وتغذية
أنشطة
العقل
الإصابة
المرض
الخطير!
