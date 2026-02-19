منها قلة النوم... 7 أسباب تؤدي إلى الإصابة بالصداع المزمن

يعاني العديد من الأشخاص من الصداع المزمن، الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة العصرية، ويُعزى عادةً إلى ضغوط الحياة اليومية وقلة النوم.ومن جهته، أوضح الدكتور كيوان خان أن التوتر وحده ليس السبب وراء الإصابة بهذا النوع من الصداع، حيث قال: "عندما يصبح الصداع متكرراً أو يبدأ بالتأثير على العمل أو النوم أو جودة الحياة، من المهم البحث بشكل أعمق عن أسبابه. ففي كثير من الحالات، يوجد سبب فسيولوجي كامن يمكن تحديده وعلاجه".وقال خان إن الصداع النصفي حالة عصبية متميزة، وقد يظهر على شكل ضغط مستمر، أو ثقل يشبه احتقان الجيوب الأنفية، أو ألم يومي خفيف تتخلله نوبات.وأكد خان على إمكانية السيطرة على هذا النوع من الصداع عبر تناول العلاجات الفورية وتعديل نمط الحياة.ولفت خان إلى أن الإفراط في استخدام الأدوية قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع من خلال زيادة حساسية الجهاز العصبي، مضيفاً أن الجفاف يُمكن أن يُؤثر سلبًا على وظائف الجسم الطبيعية ويُسبب الصداع، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالتعب أو الدوار.وأشار خان إلى أن الحساسية الموسمية التي تصيب العديد من الأشخاص حول العالم قد تفاقم هذه المشكلة، وتابع: "ترتبط قلة النوم أيضاً بالإصابة بالصداع، حيث يصبح الدماغ مفرط النشاط وأكثر عرضة للصداع".كما قال خان إن "قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات يُعرّض العينين لإجهاد مستمر، مما يؤدي غالبًا إلى صداع رقمي، وشعور بالشد في منطقة الصدغين، وتشوش الرؤية"، مضيفاً أن التهاب الجيوب الأنفية أو انسداد الأنف قد يفاقم أيضاً مشكلة الصداع.