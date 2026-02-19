الأخبار
منها قلة النوم... 7 أسباب تؤدي إلى الإصابة بالصداع المزمن

صحة وتغذية
2026-02-19 | 10:39
منها قلة النوم... 7 أسباب تؤدي إلى الإصابة بالصداع المزمن
منها قلة النوم... 7 أسباب تؤدي إلى الإصابة بالصداع المزمن

يعاني العديد من الأشخاص من الصداع المزمن، الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة العصرية، ويُعزى عادةً إلى ضغوط الحياة اليومية وقلة النوم.

ومن جهته، أوضح الدكتور كيوان خان أن التوتر وحده ليس السبب وراء الإصابة بهذا النوع من الصداع، حيث قال: "عندما يصبح الصداع متكرراً أو يبدأ بالتأثير على العمل أو النوم أو جودة الحياة، من المهم البحث بشكل أعمق عن أسبابه. ففي كثير من الحالات، يوجد سبب فسيولوجي كامن يمكن تحديده وعلاجه".

وقال خان إن الصداع النصفي حالة عصبية متميزة، وقد يظهر على شكل ضغط مستمر، أو ثقل يشبه احتقان الجيوب الأنفية، أو ألم يومي خفيف تتخلله نوبات.

وأكد خان على إمكانية السيطرة على هذا النوع من الصداع عبر تناول العلاجات الفورية وتعديل نمط الحياة.

ولفت خان إلى أن الإفراط في استخدام الأدوية قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع من خلال زيادة حساسية الجهاز العصبي، مضيفاً أن الجفاف يُمكن أن يُؤثر سلبًا على وظائف الجسم الطبيعية ويُسبب الصداع، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالتعب أو الدوار.

وأشار خان إلى أن الحساسية الموسمية التي تصيب العديد من الأشخاص حول العالم قد تفاقم هذه المشكلة، وتابع: "ترتبط قلة النوم أيضاً بالإصابة بالصداع، حيث يصبح الدماغ مفرط النشاط وأكثر عرضة للصداع".

كما قال خان إن "قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات يُعرّض العينين لإجهاد مستمر، مما يؤدي غالبًا إلى صداع رقمي، وشعور بالشد في منطقة الصدغين، وتشوش الرؤية"، مضيفاً أن التهاب الجيوب الأنفية أو انسداد الأنف قد يفاقم أيضاً مشكلة الصداع.

"استخدام عبارات مثل "في أيامنا" والجلوس لارتداء الجوارب"... إليك 25 علامة صادمة تكشف أنك تتقدم في العمر
LBCI
صحة وتغذية
2026-01-05

العلماء يكتشفون سبباً محتملاً لارتفاع الاصابات بالصداع النصفي عالمياً

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-28

قبلان عن أرض الصومال: حذار من النوم لأنّ العرب لم يقتلهم شيء مثل النوم

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-13

هل تجدون صعوبة في النوم شتاءً؟ إليكم هذه النصيحة لنومٍ هنيء

LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة داخل مسجد في حي وادي الذهب في حمص وسط سوريا

LBCI
صحة وتغذية
03:40

"استخدام عبارات مثل "في أيامنا" والجلوس لارتداء الجوارب"... إليك 25 علامة صادمة تكشف أنك تتقدم في العمر

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-17

صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-17

دراسة صادمة: مواليد التسعينات أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة بسرطان القولون... وتحذيرات من منحى مقلق وغامض

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-16

دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-18

هل تشعر فجأةً بالجوع طوال الوقت؟... إليك السبب العلمي وراء ذلك ولماذا يصيب النساء أكثر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

"الحرب الايرانية الاميركية قريبة"..

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من جرافة في الحي الغربي في مدينة الخيام

LBCI
أخبار دولية
2025-12-04

إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب القيادي المناهض لحماس في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:00

رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:32

افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ

LBCI
أخبار لبنان
06:19

الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية

LBCI
آخر الأخبار
06:07

وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:48

وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:24

النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان

LBCI
حال الطقس
01:06

عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
05:43

بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا

LBCI
أخبار لبنان
07:04

علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول

LBCI
خبر عاجل
10:08

ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران

LBCI
خبر عاجل
10:13

ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 19-02-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:14

بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس

LBCI
منوعات
07:19

في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)

