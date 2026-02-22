الأخبار
يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويقطع الشهية... دراسة جديدة تكشف عن مكوّن غذائي بفوائد صحية مذهلة
صحة وتغذية
2026-02-22 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويقطع الشهية... دراسة جديدة تكشف عن مكوّن غذائي بفوائد صحية مذهلة
اعتبرت دراسة جديدة أن الألياف واحدة من أقوى العناصر الغذائية في الأنظمة الحديثة حيث ترتبط بالتحكم في الشهية، خفض الكوليسترول، تحسين المزاج، نضارة البشرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الأمعاء.
وفي التفاصيل، جادل بعض الخبراء بأن الألياف تساعد الجسم على تنظيم الجوع بطرق تُحاكي تأثير حقن إنقاص الوزن الفعّالة من دون أدوية، أو قيود غذائية، أو خفض السعرات الحرارية بشكل مفرط.
وتُهضم الألياف بواسطة الإنزيمات البشرية على عكس البروتين أو الدهون، وتنتقل إلى الأمعاء، حيث تُغذي البكتيريا النافعة.
ومن خلال هذه العملية، تُنتج هذه الميكروبات مركبات تؤثر على الشهية، مستوى السكر في الدم، الالتهابات وحتى الحالة المزاجية.
وأوضحت الدراسة أن الألياف من أكثر العناصر الغذائية التي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع الثاني، سرطان القولون والمستقيم وتُساعد في إدارة الوزن دون الحاجة إلى التركيز على تقليل السعرات الحرارية.
المصدر
