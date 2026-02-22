الأخبار
صلة بين الرياضة والسيطرة على الغضب... هذا ما اكتشفه الخبراء حديثًا
صحة وتغذية
2026-02-22
صلة بين الرياضة والسيطرة على الغضب... هذا ما اكتشفه الخبراء حديثًا
أشارت دراسة إلى أن الأشخاص ذوي اللياقة البدنية العالية أقل عرضة لفقدان السيطرة على أعصابهم، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، وجد باحثون في جامعة غوياس الفيدرالية بالبرازيل أن ارتفاع مستوى اللياقة القلبية التنفسية، أي قدرة الجسم على ضخ الأوكسجين في كل أنحاء الجسم أثناء التمرين، يرتبط بانخفاض القلق والغضب، وزيادة المرونة العاطفية.
ولاختبار هذه الفرضية، أجرى الباحثون تجربة على 40 مشاركًا شابًا يتمتعون بصحة جيدة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: إحداهما ذات مستوى لياقة بدنية أعلى من المتوسط، والأخرى ذات مستوى لياقة بدنية أقل من المتوسط.
وعُرض على المشاركين مجموعة من الصور العادية والصور المصممة لإثارة التوتر والمشاعر السلبية، ما أثار اختلافات واضحة في كيفية تعامل المجموعتين مع التوتر.
وبينما أفاد المشاركون بشعورهم بمزيد من التوتر بعد مشاهدة الصور المزعجة، ظلت المجموعة ذات اللياقة البدنية العالية أكثر هدوءًا.
وأشارت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة "أكتا سيكولوجيكا"، إلى أنه كلما انخفضت لياقة الشخص البدنية، زادت احتمالية تصرفه بناءً على غضبه.
وقال الدكتور ثاليس غيلاردوتشي كوستا: "تشير نتائجنا إلى أن الأفراد ذوي اللياقة القلبية التنفسية العالية يميلون إلى إظهار مستويات أقل من القلق المزمن ومرونة أكبر عند التعرض لمحفزات عاطفية مرهقة، ما يعزز الأدلة المتزايدة على أن النشاط البدني يلعب دورًا هامًا في الصحة النفسية".
وداعاً لحكة العينين والعطس… نصائح فعالة لمواجهة الحساسية الموسمية
يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويقطع الشهية... دراسة جديدة تكشف عن مكوّن غذائي بفوائد صحية مذهلة
