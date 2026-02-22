الأخبار
وداعاً لحكة العينين والعطس… نصائح فعالة لمواجهة الحساسية الموسمية

صحة وتغذية
2026-02-22 | 09:41
وداعاً لحكة العينين والعطس… نصائح فعالة لمواجهة الحساسية الموسمية
وداعاً لحكة العينين والعطس… نصائح فعالة لمواجهة الحساسية الموسمية

مع اقتراب فصل الربيع، يستعد ملايين الأشخاص لموسم الحساسية الذي يرافق ارتفاع درجات الحرارة وانتشار حبوب اللقاح، ما يسبب أعراضاً مزعجة مثل حكة العينين، سيلان الأنف، العطس وصعوبة التنفس.

وللتخفيف من حدّة هذه الأعراض، قدّمت خبيرة البصريات تينا باتيل مجموعة من النصائح البسيطة التي تساعد على تقليل التعرّض لحبوب اللقاح داخل المنزل وخارجه، وفق موقع "اكسبرس" البريطاني.

أولى هذه النصائح هي تجنّب فتح النوافذ بشكل واسع مع بداية الطقس الدافئ، إذ إن الهواء المنعش قد يحمل معه كميات من حبوب اللقاح إلى داخل المنزل، ما يزيد من تهيّج العينين وصعوبة التخلص منها لاحقاً. كما تنصح بضرورة تنظيف المنزل بانتظام، عبر استخدام المكنسة الكهربائية ومسح الأسطح بقطعة قماش مبللة لإزالة أي آثار عالقة.

وتوصي أيضاً بتوخي الحذر عند إدخال الزهور إلى المنزل، لأن بعض الأنواع قد تزيد من حدة الحساسية. وفي حال الرغبة في تزيين المنزل، يُفضّل اختيار أنواع أقل إثارة للحساسية مثل الورود، التوليب، الهدرانج، الأوركيد والفاوانيا.

أما خارج المنزل، فتشير إلى إمكانية وضع طبقة رقيقة من الفازلين حول فتحتي الأنف، إذ تساعد هذه الخطوة على التقاط حبوب اللقاح والغبار قبل دخولها إلى الجهاز التنفسي.

خطوات بسيطة لكنها قد تصنع فرقاً كبيراً في مواجهة موسم الحساسية وجعل الربيع أكثر راحة.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

حساسية موسمية

حساسية

صحة

حيل

نصائح.

