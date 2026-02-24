بروتين يقلل خطر إصابة الناجين من السرطان بالخرف... هذا ما كشفه العلماء!

حدّد علماء في جامعة هوا تشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين بروتينًا رئيسيًا يُدعى سيستاتين سي، تُفرزه الخلايا السرطانية كناتج ثانوي لنمو الورم، والذي يقلل من خطر إصابة الناجين من السرطان بالخرف.وأظهرت الأبحاث، المنشورة في مجلة "سيل"، قدرة هذا البروتين على عبور الحاجز الدموي الدماغي، وهو سلسلة الخلايا الواقية التي تمنع وصول أي شيء قد يكون ضارًا.وبمجرد دخوله الدماغ، يبدو أن سيستاتين سي يُحفّز تفاعلًا يُدمّر تجمعات البروتين غير الطبيعي (المعروفة باسم لويحات الأميلويد)، والتي ترتبط بتطور الخرف.وتستند هذه النتائج إلى دراسات أُجريت على الحيوانات، وليس من المؤكد بعد ما إذا كانت العملية نفسها تحدث لدى البشر.ولكن هذا البحث قد يُقدّم أدلة حيوية في البحث عن علاجات جديدة وفعّالة للخرف، كما قال إليو ريبولي، أستاذ علم الأوبئة والوقاية من السرطان في إمبريال كوليدج لندن، والذي أمضى سنوات في دراسة هذا التفاعل الحاسم بين السرطان والخرف.وقال البروفيسور ريبولي: "هذا بحث مثير للاهتمام للغاية، وقد يفسر الآليات الكامنة وراء انخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى الناجين من السرطان".وبدأ البحث الأخير بقيام العلماء بزرع عينات من سرطان الرئة والبروستات والأمعاء البشرية في فئران تم تربيتها وراثياً لتكون معرضة لخطر كبير للإصابة بالخرف.وخلال اختبارات لاحقة، وجد فريق البحث أن السيستاتين سي يرتبط باللويحات الدماغية، مما يُنشّط الخلايا المناعية في الدماغ لشنّ هجوم يُفتّت هذه اللويحات.وأظهرت الفئران المصابة بترسبات شبيهة بالخرف، والتي حُقنت ببروتين السيستاتين سي، تحسّنًا في الذاكرة والتعلم، فيما يجري التخطيط حاليًا لإجراء المزيد من الدراسات.