ليست القلب ولا الدماغ… هذه العضلة قد تكون مفتاح طول العمر

صحة وتغذية
2026-02-27 | 05:19
مشاهدات عالية
ليست القلب ولا الدماغ… هذه العضلة قد تكون مفتاح طول العمر
ليست القلب ولا الدماغ… هذه العضلة قد تكون مفتاح طول العمر

فيما يُجمع الأطباء على أهمية القلب والدماغ والكبد والرئتين لبقاء الإنسان وتمتّعه بحياة صحية، كشفت أبحاث حديثة عن دور مفاجئ لعضلة غالباً ما يتم تجاهلها: عضلة بطة الساق، أو ما يُعرف بالسمانة، والتي يصفها بعض الخبراء بـ"القلب الثاني" للجسم.

تقع هذه العضلة في الجزء الخلفي من أسفل الساق، وتمتد من أسفل الركبة حتى الكعب، وتلعب دوراً أساسياً في الحركة والتوازن، إذ تساعد على دفع الجسم أثناء المشي والجري ورفع القدم.

وعندما يضخ القلب الدم الغني بالأكسجين إلى أنحاء الجسم، يصل بسهولة إلى الساقين. لكن إعادة هذا الدم صعوداً نحو القلب تتطلب جهداً إضافياً بسبب تأثير الجاذبية.

وهنا يأتي دور عضلة الساق: فعند تحريكها، تضغط على الأوردة العميقة وتدفع الدم إلى الأعلى باتجاه القلب، ما يخفف الضغط عنه ويساعد في منع تشكّل الجلطات الدموية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

في المقابل، يؤدي الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة دون حركة إلى تباطؤ تدفق الدم في الساقين، ما قد يتسبب بتجمعه داخل الأوردة، وإضعاف صماماتها مع الوقت، الأمر الذي يرفع خطر الإصابة بـالتخثر الوريدي العميق (DVT).

وتشير التقديرات إلى أن هذه الحالة تصيب مئات الآلاف سنوياً، وقد تتطور في بعض الحالات إلى انصمام رئوي خطير في حال انتقلت الجلطة إلى الرئتين، ما قد يهدد الحياة إذا لم يُشخَّص ويُعالَج سريعاً.

ولا يقتصر دور عضلة الساق على دعم الدورة الدموية فحسب، بل قد تكون أيضاً مؤشراً على الصحة العامة وطول العمر.

فقد أظهرت دراسة واسعة شملت نحو 63 ألف بالغ أن كل زيادة بمقدار سنتيمتر واحد في محيط بطة الساق ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 5%.

وفي دراسة أخرى أُجريت على أشخاص يبلغون 80 عاماً وما فوق، تبيّن أن ازدياد محيط الساق يرتبط بتحسن ملحوظ في القوة البدنية والأداء العضلي، وانخفاض مستويات "الهشاشة" المرتبطة بالتقدم في السن.

وخلص الباحثون إلى أن محيط عضلة الساق يمكن أن يعكس الكتلة العضلية والقوة العامة، ما يجعله مؤشراً محتملاً على اللياقة والصحة طويلة الأمد.

ويشدد الخبراء على أن الحفاظ على صحة هذه العضلة لا يتطلب إجراءات معقدة، بل يكفي الالتزام بالحركة المنتظمة.

وتوصي الإرشادات الصحية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً، أو 75 دقيقة من النشاط المكثف، إضافة إلى تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعياً.

ومن أبرز التمارين المفيدة لتقوية عضلة الساق: المشي، الجري، نط الحبل، وتمارين رفع الكعب أثناء الجلوس أو الوقوف.

كما يمكن أن تساعد الجوارب الضاغطة في تحسين الدورة الدموية لدى الأشخاص المعرضين لخطر الجلطات، خصوصاً خلال السفر الطويل أو فترات الجلوس الممتدة.

