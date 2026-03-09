الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الأكل العاطفي" في زمن الحرب… عندما يتحول الطعام إلى ملاذ للهروب من التوتر: هذا ما يحذر منه العلماء

صحة وتغذية
2026-03-09 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الأكل العاطفي&quot; في زمن الحرب… عندما يتحول الطعام إلى ملاذ للهروب من التوتر: هذا ما يحذر منه العلماء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"الأكل العاطفي" في زمن الحرب… عندما يتحول الطعام إلى ملاذ للهروب من التوتر: هذا ما يحذر منه العلماء

يلجأ كثير من الأشخاص، من دون وعي، إلى الطعام كوسيلة للتعامل مع التوتر أو القلق أو ضغوط الحياة اليومية، وخاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم في منطقتنا. ويُعرف هذا السلوك باسم الأكل العاطفي، وهو نمط غذائي يرتبط بالمشاعر أكثر من ارتباطه بالشعور الحقيقي بالجوع.

وتوضح ريسي نوردياني، المحاضِرة في كلية الطب والتغذية في جامعة IPB، أن سلوك الأكل يرتبط بشكل وثيق بالحالة النفسية للفرد. وتشير إلى أن الأكل العاطفي يحدث عندما يتناول الشخص الطعام بدافع المشاعر أو الضغوط النفسية، وليس نتيجة حاجة جسدية للطعام.

وبحسب نوردياني، لا تقتصر محفزات هذا السلوك على المشاعر السلبية مثل التوتر أو الحزن، بل قد تدفع مشاعر الفرح أيضاً بعض الأشخاص إلى تناول الطعام كنوع من الاحتفال. غير أن المشكلة تظهر عندما يتحول هذا السلوك إلى عادة متكررة تصبح الوسيلة الأساسية للتخفيف من الضغوط.

ومن أبرز المؤشرات التي قد تدل على الأكل العاطفي: تناول الطعام من دون الشعور بالجوع، صعوبة التحكم في الكميات، الرغبة في أطعمة محددة، والشعور بالذنب بعد الأكل. وفي حال تكرار هذه الحالة بشكل مستمر، ينصح الخبراء باستشارة مختص نفسي قبل التوجه إلى اختصاصي تغذية.

وتشير نوردياني إلى وجود ثلاثة أنماط رئيسية لسلوكيات الأكل، وهي: الأكل العاطفي المرتبط بالمشاعر، والأكل الخارجي الناتج عن المؤثرات البصرية مثل رؤية الطعام، والأكل المقيد الذي يعتمد على التحكم المتعمد في تناول الطعام.

كما تؤكد أن الأكل العاطفي ينتشر بشكل أكبر بين المراهقين والشباب، إذ تتزامن هذه المرحلة مع ارتفاع مستويات التوتر والضغوط اليومية. وغالباً ما يميل الأشخاص في هذه الحالة إلى تناول أطعمة مريحة وغنية بالسكر والدهون، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى زيادة الوزن والسمنة وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويشدد الخبراء على أن التعامل مع الأكل العاطفي يبدأ بإدارة المشاعر بطريقة صحية، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الأكل الواعي، وممارسة النشاط البدني، إضافة إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وتنظيم الروتين اليومي.

وفي هذا السياق، يذكّر المختصون بأن الطعام ليس الحل الأساسي للتعامل مع التوتر، وأن فهم احتياجات الجسم وإدارة المشاعر بوعي يشكلان الخطوة الأولى نحو بناء علاقة صحية ومتوازنة مع الغذاء.

المصدر

صحة وتغذية

العاطفي"

الحرب…

عندما

يتحول

الطعام

للهروب

التوتر:

العلماء

صدمات نفسية ومخاطر طبية تلاحق النساء الحوامل تحت القصف... ومنظمة الصحة العالمية تطلق صرخة تحذيرية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-03-03

"العدوى العاطفية" والقلق الجماعي: كيف يتحوّل الخوف إلى عدوى في زمن التهديد؟

LBCI
أخبار دولية
2026-02-23

ترامب يحذر دول العالم من أي "ألاعيب" إثر قرار المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-05

اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع

LBCI
أخبار دولية
2026-01-08

موسكو تتهم واشنطن بإثارة "التوتر العسكري والسياسي" عبر مصادرة ناقلة النفط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-03-06

صدمات نفسية ومخاطر طبية تلاحق النساء الحوامل تحت القصف... ومنظمة الصحة العالمية تطلق صرخة تحذيرية!

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-05

خلف شاشات الحرب: حين تصبح المعلومات الضارة أخطر من الرصاص!

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-05

بين العجز وذنب النجاة... هكذا يمكنكم مواجهة صدمة "الحرب عن بُعد" وحماية أنفسكم معنوياً!

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-03

لتخفيف القلق الناتج عن تصفح مواقع التواصل خلال الحرب... إليكم هذه النصائح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:24

الجميل: ما يحصل اليوم جريمة تُرتَكب بحق الشعب اللبناني لمصلحة دولة اسمها إيران تتحكم بقرارنا ومستقبلنا اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة

LBCI
آخر الأخبار
10:58

بيان مجموعة السبع: على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك دعم الإمدادات العالمية من الطاقة مثل الإفراج عن المخزونات

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-08

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:09

حزب الله يطلق رشقات صاروخية كثيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
09:57

نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:25

حجم الدمار في بعض قرى النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23

استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
07:59

جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط

LBCI
أمن وقضاء
07:58

في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟

LBCI
أخبار دولية
07:52

الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
07:51

اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...

LBCI
أمن وقضاء
07:49

مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
07:05

تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟

LBCI
أمن وقضاء
01:28

حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

LBCI
خبر عاجل
06:57

أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....

LBCI
خبر عاجل
05:16

أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:27

مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More