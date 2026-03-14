رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
هل يضعف التوتر جهاز المناعة؟ إليكم ما يكشفه العلم عن العلاقة المعقدة بين الضغط النفسي وصحة الجسم
صحة وتغذية
2026-03-14 | 07:11
هل يضعف التوتر جهاز المناعة؟ إليكم ما يكشفه العلم عن العلاقة المعقدة بين الضغط النفسي وصحة الجسم
في عالم تزداد فيه الضغوط اليومية، يطرح كثيرون سؤالاً أساسياً: هل يمكن أن يؤثر التوتر فعلاً في جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض؟
وأشارت دراسات علمية إلى أن العلاقة بين التوتر وجهاز المناعة معقدة ومباشرة في الوقت نفسه، إذ يمكن للضغط النفسي أن يغيّر طريقة عمل الخلايا المناعية ويؤثر في قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.
كيف يؤثر التوتر في جهاز المناعة؟
عندما يتعرض الإنسان لموقف ضاغط، يطلق الجسم ما يُعرف بـ"استجابة التوتر"، وهي تفاعل فسيولوجي ونفسي يحدث لمواجهة التهديدات أو الضغوط. خلال هذه الاستجابة، يقوم الجسم بإطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين.
وتؤثر هذه الهرمونات مباشرة في جهاز المناعة، إذ يمكنها تغيير حركة الخلايا المناعية داخل الجسم وتعديل توزيعها في الدم والأعضاء المختلفة. كما يمكن أن تؤثر في طريقة تواصل هذه الخلايا مع بعضها البعض.
ويشير الباحثون إلى وجود مسارين رئيسيين يربطان التوتر بالمناعة، هما: محور الوطاء – الغدة النخامية – الغدة الكظرية المعروف بـHPA والجهاز العصبي الودي.
وعند تنشيط هذين المسارين، يطلق الدماغ إشارات وهرمونات تؤثر في نشاط الخلايا المناعية، ما قد يغير من كفاءة الاستجابة المناعية.
التوتر الحاد قد يكون مفيداً أحياناً
على عكس ما يعتقد كثيرون، فإن التوتر القصير أو الحاد قد يكون مفيداً في بعض الحالات. إذ تشير الأبحاث إلى أن التوتر الموقت يمكن أن يعزز نشاط بعض الخلايا المناعية ويجعل الجسم أكثر استعداداً لمواجهة العدوى أو الإصابات.
ويحدث ذلك لأن الجسم يرفع في هذه الحالة مستوى بعض الخلايا الدفاعية والمواد الالتهابية التي تساعد على مواجهة الأخطار المحتملة.
المشكلة تبدأ مع التوتر المزمن
لكن الصورة تختلف تماماً عندما يصبح التوتر مزمناً وطويل الأمد. فالتعرض المستمر للضغط النفسي يؤدي إلى ارتفاع دائم في مستويات هرمون الكورتيزول، وهو ما قد يثبط وظائف الجهاز المناعي.
ويؤدي ذلك إلى تأثيرات صحية عدة محتملة، من بينها:
- انخفاض نشاط الخلايا المناعية
- تراجع قدرة الجسم على مقاومة العدوى
- ضعف إنتاج الأجسام المضادة
- زيادة القابلية للإصابة بالأمراض الالتهابية
كما تشير بعض الدراسات إلى أن التوتر المزمن قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب واضطرابات المناعة الذاتية.
جهاز المناعة نظام معقد
يعد جهاز المناعة شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة المسؤولة عن الدفاع عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات والطفيليات. وينقسم إلى نوعين رئيسيين من الاستجابة المناعية:
- المناعة الفطرية التي تمثل خط الدفاع الأول ضد العدوى
- المناعة المكتسبة التي تعتمد على خلايا متخصصة قادرة على التعرف على مسببات الأمراض وتذكرها
ويؤكد الباحثون أن الحفاظ على توازن هذا النظام أمر أساسي لصحة الجسم. لكن التوتر المستمر قد يخل بهذا التوازن، ما يؤدي إلى اضطراب في الاستجابة المناعية.
إدارة التوتر ضرورة صحية
وتوضح الدراسات أن التعرف إلى مسببات التوتر والعمل على إدارته يمكن أن يكون له تأثير كبير في الصحة العامة. وتشمل الوسائل الفعالة للتعامل مع الضغط النفسي:
- ممارسة النشاط البدني
- الحصول على نوم كافٍ
- تقنيات الاسترخاء والتأمل
- الحفاظ على نمط حياة صحي
كما يشير الباحثون إلى أن استجابة الجسم للتوتر تختلف من شخص إلى آخر، ما يعني أن إدارة التوتر قد تحتاج إلى مقاربة شخصية تتناسب مع طبيعة كل فرد.
في النهاية، يؤكد العلماء أن فهم العلاقة بين التوتر وجهاز المناعة يمثل خطوة أساسية للحفاظ على الصحة. فالتوتر ليس مجرد شعور نفسي عابر، بل عامل بيولوجي قد يؤثر في وظائف الجسم المختلفة، ويجعل إدارة الضغط النفسي جزءاً أساسياً من الوقاية الصحية.
صحة وتغذية
2026-01-04
الحبة لا تتجاوز الـ35 سعرة حرارية... حافظوا على المناعة وصحة الدماغ من خلال هذه الفاكهة المفيدة
صحة وتغذية
2026-01-04
الحبة لا تتجاوز الـ35 سعرة حرارية... حافظوا على المناعة وصحة الدماغ من خلال هذه الفاكهة المفيدة
0
صحة وتغذية
2026-01-14
سبب خفي لارتفاع الضغط… ليس الملح ولا التوتر: إليكم ما اكتشفه العلماء
صحة وتغذية
2026-01-14
سبب خفي لارتفاع الضغط… ليس الملح ولا التوتر: إليكم ما اكتشفه العلماء
0
صحة وتغذية
06:16
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
صحة وتغذية
06:16
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
0
آخر الأخبار
2026-02-28
إعلام رسمي إيراني نقلا عن رئيس العلاقات العامة في مكتب الزعيم الأعلى: "العدو يلجأ إلى حرب نفسية وعلى الجميع أن يكونوا واعين"
آخر الأخبار
2026-02-28
إعلام رسمي إيراني نقلا عن رئيس العلاقات العامة في مكتب الزعيم الأعلى: "العدو يلجأ إلى حرب نفسية وعلى الجميع أن يكونوا واعين"
صحة وتغذية
06:16
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
صحة وتغذية
06:16
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
0
صحة وتغذية
2026-03-12
الثمن الصحي للحروب: "البكتيريا الخارقة" المقاومة للأدوية تنتشر خارج حدود النزاعات وأزمة صحية عالمية تلوح في الأفق
صحة وتغذية
2026-03-12
الثمن الصحي للحروب: "البكتيريا الخارقة" المقاومة للأدوية تنتشر خارج حدود النزاعات وأزمة صحية عالمية تلوح في الأفق
0
صحة وتغذية
2026-03-10
دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية
صحة وتغذية
2026-03-10
دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية
0
صحة وتغذية
2026-03-10
المشاهد القاسية للحروب... خطر صامت يهدد الاستقرار النفسي للأجيال الصاعدة
صحة وتغذية
2026-03-10
المشاهد القاسية للحروب... خطر صامت يهدد الاستقرار النفسي للأجيال الصاعدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
أخبار لبنان
2026-03-07
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
أخبار لبنان
2026-03-07
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
0
رياضة
2026-01-19
أحد أكثر المدربين تميزا في عالم كرة القدم يعلن: "هذا لقب لم أرغب أبدا في نيله"
رياضة
2026-01-19
أحد أكثر المدربين تميزا في عالم كرة القدم يعلن: "هذا لقب لم أرغب أبدا في نيله"
0
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
0
أخبار لبنان
2026-03-04
بعد استهداف فندق... هذا ما قاله عضو بلدية بعبدا سامي معماري للـLBCI
أخبار لبنان
2026-03-04
بعد استهداف فندق... هذا ما قاله عضو بلدية بعبدا سامي معماري للـLBCI
بالفيديو
أخبار لبنان
07:11
وفد رؤساء الحكومات السابقين بعد لقاء سلام: ادانة واستنكار العدوان الاسرائيلي الذي بلغ حدًّا غير مسبوق
أخبار لبنان
07:11
وفد رؤساء الحكومات السابقين بعد لقاء سلام: ادانة واستنكار العدوان الاسرائيلي الذي بلغ حدًّا غير مسبوق
0
تقارير نشرة الاخبار
05:35
هدوء حذر في صور..
تقارير نشرة الاخبار
05:35
هدوء حذر في صور..
0
أخبار لبنان
05:21
الملف اللبناني على الطاولة الاسرائيلية...ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
05:21
الملف اللبناني على الطاولة الاسرائيلية...ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
0
تقارير نشرة الاخبار
04:25
كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!
تقارير نشرة الاخبار
04:25
كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
04:10
من قلب المنزل الذي استُهدفت فيه عائلة بكاملها في حيّ الراهبات - النبطية...
تقارير نشرة الاخبار
04:10
من قلب المنزل الذي استُهدفت فيه عائلة بكاملها في حيّ الراهبات - النبطية...
0
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
02:55
استشهاد 4 من آل الترياقي في غارة إسرائيلية على صيدا
تقارير نشرة الاخبار
02:55
استشهاد 4 من آل الترياقي في غارة إسرائيلية على صيدا
0
أخبار لبنان
02:28
هكذا بدت النبطية صباحًا...
أخبار لبنان
02:28
هكذا بدت النبطية صباحًا...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
1
أخبار لبنان
14:01
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
أخبار لبنان
14:01
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
2
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
3
خبر عاجل
01:09
بعد استهدافها يوم أمس...شقة سكنية في النبعة تُستهدف مجددًا اليوم
خبر عاجل
01:09
بعد استهدافها يوم أمس...شقة سكنية في النبعة تُستهدف مجددًا اليوم
4
أمن وقضاء
11:24
أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين
أمن وقضاء
11:24
أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين
5
تقارير نشرة الاخبار
01:47
في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض
تقارير نشرة الاخبار
01:47
في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض
6
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
7
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
8
أخبار لبنان
12:59
أدرعي يكرر التحذير لسكان الضاحية: عليكم اخلاء المنطقة فورًا
أخبار لبنان
12:59
أدرعي يكرر التحذير لسكان الضاحية: عليكم اخلاء المنطقة فورًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
