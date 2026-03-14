حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر

في زمن تتزايد فيه الضغوط اليومية والتوتر، قد يجد كثيرون أنفسهم عاجزين عن إدراج الرياضة في جدولهم المزدحم. لكن الخبر الجيد هو أن النشاط البدني يمكن أن يكون أحد أكثر الوسائل فعالية لمواجهة الضغط النفسي وتحسين الصحة العامة.

فأي نوع تقريباً من التمارين، سواء كانت تمارين هوائية مثل الجري والمشي السريع، أو أنشطة أكثر هدوءاً كـاليوغا، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تخفيف التوتر. وحتى الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام أو لا يتمتعون بلياقة بدنية عالية، يمكنهم الاستفادة من الحركة والنشاط البدني لتحسين حالتهم النفسية.

الرياضة وتخفيف التوتر

لا تقتصر فوائد الرياضة على تحسين الصحة الجسدية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز الشعور بالرفاه والطاقة. فالتمارين البدنية تساعد الجسم والدماغ على التعامل مع التوتر بطرق عدة.

إحدى أهم هذه الفوائد تتمثل في تحفيز إفراز الإندورفين، وهي مواد كيميائية يفرزها الدماغ تمنح شعوراً بالسعادة والراحة. ويؤدي النشاط البدني إلى زيادة إفراز مادة تُعرف باسم بيتا إندورفين، ما قد يرفع مستوى السعادة ويخفف الإحساس بالألم. وغالباً ما يصف العداؤون هذا الشعور بما يُعرف بـ"نشوة العداء".

كما أن أي نشاط بدني هوائي، مثل لعب التنس أو المشي في الطبيعة، يمكن أن يمنح هذا الإحساس الإيجابي، إضافة إلى تحفيز مواد كيميائية أخرى في الدماغ تساعد على تقليل الألم وتحسين المزاج.

حماية الجسم من آثار التوتر

إلى جانب التأثير النفسي، تساعد الرياضة الجسم أيضاً على التكيف مع ردود الفعل المرتبطة بالتوتر، مثل استجابة "الكرّ أو الفرّ". فالنشاط البدني يدرّب أنظمة الجسم المختلفة على العمل معاً في مواجهة الضغوط.

وهذا ينعكس إيجاباً على أجهزة عدة في الجسم، منها القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والمناعة. فقد تساهم الرياضة في خفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتقليل ضغط الدم، وتحسين عمل الجهاز المناعي. كما تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تساعد أيضاً في التخفيف من آثار التقدم في العمر.

نوع من التأمل أثناء الحركة

كثيراً ما يلاحظ الأشخاص بعد ممارسة نشاط بدني، كالمشي الطويل أو السباحة أو الجري، أنهم نسوا مشكلات اليوم ومصادر الإزعاج. وخلال التمرين، يتركز الانتباه غالباً على حركة الجسم والتنفس، ما يمنح العقل فرصة للابتعاد عن الضغوط اليومية.

ومع تكرار ممارسة النشاط البدني، قد يساعد هذا التركيز على مهمة واحدة في تعزيز الشعور بالهدوء، وزيادة الطاقة والتفاؤل، وتحسين القدرة على التفكير بوضوح وحل المشكلات.

تحسين المزاج والنوم

ممارسة الرياضة مرات عدة أسبوعياً يمكن أن تعزز الثقة بالنفس وتحسن المزاج، كما تساعد على الاسترخاء والتخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق الخفيفين. كذلك يمكن للنشاط البدني أن يحسن جودة النوم، وهي مشكلة يعاني منها كثيرون في أوقات التوتر والضغط النفسي.

كيف تجعل الرياضة جزءاً من حياتك؟

لبدء برنامج رياضي ناجح، ينصح الخبراء باتباع خطوات بسيطة:

- استشارة الطبيب قبل بدء برنامج جديد، خصوصاً إذا كان الشخص لم يمارس الرياضة منذ فترة أو يعاني من مشاكل صحية.

- البدء تدريجياً وزيادة مستوى النشاط ببطء لتجنب الإصابات.

- ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً، أو 75 دقيقة من النشاط القوي، مثل الجري.

- إدخال تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعياً على الأقل.

- اختيار نشاط ممتع، مثل المشي أو ركوب الدراجة أو الرقص أو السباحة أو اليوغا.

ولا يشترط الانضمام إلى نادٍ رياضي لتحقيق هذه الفوائد؛ فالمشي مع الكلب أو أداء تمارين بسيطة في المنزل يمكن أن يكون كافياً للحفاظ على النشاط.

الاستمرارية هي الأساس

يؤكد الخبراء أن أهم خطوة هي جعل النشاط البدني جزءاً من نمط الحياة. ويمكن تحقيق ذلك عبر تحديد أهداف واقعية، أو ممارسة الرياضة مع صديق لزيادة الحافز، أو تغيير نوع التمارين لتجنب الملل.

كما أن حتى الفترات القصيرة من النشاط البدني قد تكون مفيدة. فالمشي لمدة عشر دقائق عدة مرات خلال اليوم يمكن أن يحقق فوائد صحية ملحوظة.

في النهاية، يبقى الأهم هو إدخال الحركة إلى الروتين اليومي. فسواء كان ذلك عبر مباراة تنس نشطة أو نزهة هادئة في الشارع، فإن أي نشاط بدني قد يساعد على التخلص من التوتر ويصبح جزءاً أساسياً من أسلوب حياة أكثر توازناً وصحة.

