الشرق الأوسط على حافة كارثة صحية شاملة… أمراض وتلوّث وانهيار نفسي يضرب المنطقة
2026-03-23 | 06:08
مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، حذّرت منظمات إغاثية من أن المنطقة، التي أنهكتها سنوات من الحروب والنزوح وتدهور البنية الصحية، قد تواجه أزمات صحية خطيرة ومتفاقمة.
وفي هذا السياق، نبّهت منظمة الصحة العالمية منذ أيام أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مخاطر صحية عامة تمتد إلى نطاق واسع، مؤكدة أن الأنظمة الصحية في المنطقة تتعرض لضغوط متزايدة مع ارتفاع أعداد الجرحى والنازحين واستمرار استهداف المرافق الصحية.
وأشار عاملون في المجال الإنساني إلى أن تفشي الأمراض، والتعرض لمواد ملوّثة سامة في الهواء، وتدهور الصحة النفسية، كلها مخاطر مرشحة للتفاقم مع استمرار القتال.
وقال جو بيليفو، المدير التنفيذي لمنظمة MedGlobal، إن التأثيرات تظهر بشكل فوري، من حيث النزوح وتراجع القدرة على تقديم الرعاية الصحية، مرجحًا أن يكون الصراع طويل الأمد.
تفشّي الأمراض المعدية
وحذّر عاملون في الإغاثة من أن النزوح الجماعي، الذي يشمل مئات آلاف الأشخاص، قد يحوّل مخيمات اللجوء إلى بيئة مثالية لانتشار الأمراض المعدية.
الاكتظاظ، وانعدام النظافة، ونقص المياه الصالحة للشرب، كلها عوامل تخلق "بيئة مثالية" لتفشي الأمراض، وفق دراسة حديثة.
وفي غزة، سُجّلت خلال العام الأول من الحرب أمراض مثل الجرب، والقمل، وجدري الماء، وأمراض الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي، والتهاب الكبد "A".
كما أظهرت تقارير أممية أن 90% من مخيمات اللاجئين شهدت نوعًا واحدًا أو أكثر من الأمراض المعدية.
ويُعد الأطفال الأكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف جهازهم المناعي، خاصة في ظل نقص الغذاء والمياه النظيفة.
مخاطر بيئية خطيرة
وتسببت الغارات الجوية التي استهدفت منشآت نفطية في إيران بظاهرة "المطر الأسود"، ما قد يترك آثارًا صحية طويلة الأمد.
وأدت الحرائق الناتجة عن استهداف خزانات النفط إلى تصاعد دخان كثيف ومواد سامة، ما دفع السلطات للتحذير من أمطار حمضية وتلوّث خطير.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا التلوّث يعرّض المدنيين لمخاطر صحية، أبرزها مشاكل التنفس وتهيج العينين والجلد.
كما أفادت تقارير من لبنان وسوريا بارتفاع حالات تهيّج الجلد والعينين والجهاز التنفسي نتيجة تلوث الهواء.
أزمة نفسية تتفاقم
هذا وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما لا يقل عن 20% من الأشخاص الذين يتعرضون لصدمات خلال النزاعات المسلحة يعانون من اضطرابات نفسية.
وتشمل هذه الاضطرابات القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، حيث أظهرت الدراسات أن أكثر من 22% من المتضررين من النزاعات يعانون من هذه الحالات بدرجات متفاوتة.
كما يعاني النازحون من نسب أعلى من الاضطرابات النفسية مقارنة بغيرهم، في ظل فقدان الاستقرار والخوف المستمر.
ولا يقتصر التأثير على المدنيين، إذ يعاني العاملون في المجال الإنساني أنفسهم من ضغوط نفسية كبيرة، قد تؤدي إلى الإرهاق النفسي.
بين الأمراض المعدية، والتلوث البيئي، والانهيار النفسي… يواجه الشرق الأوسط خطر أزمة صحية شاملة قد تكون الأخطر في ظل استمرار التصعيد العسكري.
حتى لو كنت بعيدًا عن القصف… يبقى عقلك تحت الهجوم: هكذا تزرع أخبار الحروب الخوف في داخلنا
"أخطر من زمن كورونا"... تحذير أممي: نزاعات الشرق الأوسط تنذر بأسوأ أزمة مساعدات عالمية
أخبار لبنان
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
ترامب بشأن إيران: أميركا ستعمل مع حلفائها وشركائها على إنقاذ إيران من حافة الانهيار ودعم اقتصادها
وزير الخزانة الأميركيّ: هذه لحظة حرجة في إيران والاقتصاد على حافة الانهيار
منظمة الصحة العالمية: سلاسل الإمداد الإنساني والصحي معرضة للخطر الآن في الشرق الأوسط
تحوّل طبي خطير... سرطان الأمعاء يتصدر قائمة وفيات السرطان لدى الأشخاص دون الـ 50 عاماً!
تقرير طبي يكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر تغيّر المناخ على صحة النساء الحوامل والأطفال!
حتى لو كنت بعيدًا عن القصف… يبقى عقلك تحت الهجوم: هكذا تزرع أخبار الحروب الخوف في داخلنا
"أخطر من زمن كورونا"... تحذير أممي: نزاعات الشرق الأوسط تنذر بأسوأ أزمة مساعدات عالمية
2026-03-22
أدرعي: قضينا على قائد القوات الخاصة في وحدة قوة الرضوان وعلى عناصر إضافية من حزب الله
رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية
ترامب بشأن إيران: سيكون هناك شكل جدي للغاية من أشكال تغيير النظام وربما نجد زعيما كما وجدنا في فنزويلا
معلومات الـLBCI: القادة الأربعة في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس وصلوا إلى فندق رامادا في الروشة قبل خمسة أيام من استهدافهم وعملوا على تعطيل كاميرات المراقبة
رئيس بلدية الحازمية للـLBCI: تفاجأنا بما حصل ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ اجراءات لا نريدها
إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل
وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان
وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي
سلام مغادراً قصر بعبدا: أنا على تواصل يومي مع الرئيس عون ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن
غارات إسرائيلية تطال صور وجسر القاسمية… واستهدافات في بنت جبيل ومجدل سلم
غارة إسرائيلية تدمر جسر القعقعية على نهر الليطاني وغارات تطال قرى في قضاء النبطية
الرئيسان عون وبري شدّدا على الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين وعلى اهمية الحفاظ على السلم الاهلي
إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أم كانت تقصد هدفًا داخل إسرائيل وأخطأت إصابته
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
وسائل إعلام إسرائيلية: يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها صاروخ باليستي إيراني لبنان خلال الحرب الحالية
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
