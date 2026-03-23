الشرق الأوسط على حافة كارثة صحية شاملة… أمراض وتلوّث وانهيار نفسي يضرب المنطقة

صحة وتغذية
2026-03-23 | 06:08
مشاهدات عالية
الشرق الأوسط على حافة كارثة صحية شاملة… أمراض وتلوّث وانهيار نفسي يضرب المنطقة

مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، حذّرت منظمات إغاثية من أن المنطقة، التي أنهكتها سنوات من الحروب والنزوح وتدهور البنية الصحية، قد تواجه أزمات صحية خطيرة ومتفاقمة.

وفي هذا السياق، نبّهت منظمة الصحة العالمية منذ أيام أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مخاطر صحية عامة تمتد إلى نطاق واسع، مؤكدة أن الأنظمة الصحية في المنطقة تتعرض لضغوط متزايدة مع ارتفاع أعداد الجرحى والنازحين واستمرار استهداف المرافق الصحية.

وأشار عاملون في المجال الإنساني إلى أن تفشي الأمراض، والتعرض لمواد ملوّثة سامة في الهواء، وتدهور الصحة النفسية، كلها مخاطر مرشحة للتفاقم مع استمرار القتال.

وقال جو بيليفو، المدير التنفيذي لمنظمة MedGlobal، إن التأثيرات تظهر بشكل فوري، من حيث النزوح وتراجع القدرة على تقديم الرعاية الصحية، مرجحًا أن يكون الصراع طويل الأمد.

تفشّي الأمراض المعدية

وحذّر عاملون في الإغاثة من أن النزوح الجماعي، الذي يشمل مئات آلاف الأشخاص، قد يحوّل مخيمات اللجوء إلى بيئة مثالية لانتشار الأمراض المعدية.

الاكتظاظ، وانعدام النظافة، ونقص المياه الصالحة للشرب، كلها عوامل تخلق "بيئة مثالية" لتفشي الأمراض، وفق دراسة حديثة.

وفي غزة، سُجّلت خلال العام الأول من الحرب أمراض مثل الجرب، والقمل، وجدري الماء، وأمراض الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي، والتهاب الكبد "A".

كما أظهرت تقارير أممية أن 90% من مخيمات اللاجئين شهدت نوعًا واحدًا أو أكثر من الأمراض المعدية.

ويُعد الأطفال الأكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف جهازهم المناعي، خاصة في ظل نقص الغذاء والمياه النظيفة.

مخاطر بيئية خطيرة

وتسببت الغارات الجوية التي استهدفت منشآت نفطية في إيران بظاهرة "المطر الأسود"، ما قد يترك آثارًا صحية طويلة الأمد.

وأدت الحرائق الناتجة عن استهداف خزانات النفط إلى تصاعد دخان كثيف ومواد سامة، ما دفع السلطات للتحذير من أمطار حمضية وتلوّث خطير.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا التلوّث يعرّض المدنيين لمخاطر صحية، أبرزها مشاكل التنفس وتهيج العينين والجلد.

كما أفادت تقارير من لبنان وسوريا بارتفاع حالات تهيّج الجلد والعينين والجهاز التنفسي نتيجة تلوث الهواء.

أزمة نفسية تتفاقم

هذا وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما لا يقل عن 20% من الأشخاص الذين يتعرضون لصدمات خلال النزاعات المسلحة يعانون من اضطرابات نفسية.

وتشمل هذه الاضطرابات القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، حيث أظهرت الدراسات أن أكثر من 22% من المتضررين من النزاعات يعانون من هذه الحالات بدرجات متفاوتة.

كما يعاني النازحون من نسب أعلى من الاضطرابات النفسية مقارنة بغيرهم، في ظل فقدان الاستقرار والخوف المستمر.

ولا يقتصر التأثير على المدنيين، إذ يعاني العاملون في المجال الإنساني أنفسهم من ضغوط نفسية كبيرة، قد تؤدي إلى الإرهاق النفسي.

بين الأمراض المعدية، والتلوث البيئي، والانهيار النفسي… يواجه الشرق الأوسط خطر أزمة صحية شاملة قد تكون الأخطر في ظل استمرار التصعيد العسكري.
 

صحة وتغذية

الأوسط

كارثة

شاملة…

أمراض

وتلوّث

وانهيار

المنطقة

