LBCI
LBCI

دراسة صادمة: الرجال الأكثر تناولًا لهذه الأطعمة يواجهون خطر العقم

صحة وتغذية
2026-03-24 | 07:46
مشاهدات عالية
دراسة صادمة: الرجال الأكثر تناولًا لهذه الأطعمة يواجهون خطر العقم

كشفت دراسة جديدة أن الإفراط في تناول الأطعمة السريعة والمصنّعة قد يؤثر بشكل كبير على خصوبة الرجال، ويزيد من صعوبة حدوث الحمل.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يعتمدون على نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة – مثل الخبز والحلويات والمقالي والوجبات المالحة – هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 75% للإصابة بحالة تُعرف بـ"ضعف الخصوبة"، حيث يستغرق حدوث الحمل وقتًا أطول مقارنةً بغيرهم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

كما بيّنت الدراسة الهولندية أن النساء اللواتي يستهلكن هذه الأطعمة بشكل منتظم قد يعرّضن الأجنة لمشاكل في النمو خلال المراحل الأولى من الحمل.


وتُعرف الأطعمة فائقة المعالجة باحتوائها على مكونات صناعية وكميات مرتفعة من الدهون والسكريات والملح، وقد ربطتها دراسات سابقة بأكثر من 30 حالة صحية خطيرة، من بينها أمراض القلب والسرطان والخرف.

وفي الدراسة الجديدة، تابع باحثون من جامعة إيراسموس في روتردام الحالة الصحية لـ831 امرأة و651 رجلًا كانوا يحاولون الإنجاب، حيث تم تحليل أنماطهم الغذائية.

وأفاد المشاركون بأن نسبة كبيرة من نظامهم الغذائي تعتمد على هذه الأطعمة، إذ شكّلت نحو ربع غذاء الرجال وخُمس غذاء النساء في المتوسط.

وأظهرت النتائج أن ما يقارب 40% من الرجال يعانون من ضعف الخصوبة، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى نحو 70% لدى الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة.

ولم تقتصر النتائج على الخصوبة، بل امتدت إلى صحة الأجنة، حيث أظهرت الدراسة أن الأجنة لدى النساء اللواتي يتبعن نظامًا غذائيًا غنيًا بهذه الأطعمة قد تعاني من بطء في النمو خلال المراحل الأولى، إضافة إلى مؤشرات مبكرة قد ترتبط بمخاطر مثل الولادة المبكرة أو الإجهاض.

ورغم هذه النتائج، شدّد الباحثون على أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، كما أشار خبراء إلى أن التأثيرات المسجلة قد تكون محدودة أو مرتبطة بعوامل أخرى مثل نمط الحياة العام.

ومع ذلك، ينصح المختصون الأزواج الذين يسعون للإنجاب باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة، إلى جانب ممارسة الرياضة والتوقف عن التدخين، لتعزيز فرص الحمل والحفاظ على صحة الجنين.

صحة وتغذية

