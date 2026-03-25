"تناول كمية كبيرة من اللحوم قد يساعد في الوقاية من الخرف"... إليكم هذه الدراسة!

أشارت دراسة سويدية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم قد يساعد في الوقاية من الخرف لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر وراثية مرتبطة بمرض الزهايمر.

وقال العلماء إن هذه النتائج قد تمهد الطريق في نهاية المطاف لاستراتيجيات تغذية مصممة خصيصًا لدعم صحة الدماغ لدى الأشخاص الأكثر عرضة للتدهور المعرفي.

وأجرت الدراسة متابعة لأكثر من 2000 بالغ سويدي يتمتعون بصحة إدراكية جيدة، تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر، لمدة 15 عامًا تقريبًا.

وأكمل المشاركون استبيانات غذائية مفصلة شملت 98 صنفًا غذائيًا، مع التركيز بشكل أساسي على إجمالي استهلاك اللحوم.

وخلص الباحثون إلى أن زيادة استهلاك اللحوم يرتبط بتباطؤ التدهور المعرفي وانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى البالغين.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع نسبة اللحوم المصنعة، مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق، مقارنة بإجمالي تناول اللحوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، مما يشير إلى أن اللحوم المصنعة قد تؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

وأكد الباحثون أن فوائد تناول المزيد من اللحوم قد تعود جزئيًا إلى ارتفاع مستويات فيتامين ب 12، وهو فيتامين ضروري لصحة الدماغ ووظائفه الإدراكية.

