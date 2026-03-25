علامة شائعة قد تدّل على الإصابة بسرطان الكبد... والخبراء يحذّرون!

قال الخبراء إن الألم الوهمي المستمر في الكتف الأيمن قد يكون، في بعض الحالات، مؤشراً على الإصابة بسرطان الكبد، حتى وإن كان الذراع نفسه يبدو طبيعياً تماماً.

وكان سرطان الكبد يُعتبر في السابق مرضاً يصيب كبار السن، إلا أنه يُشخّص الآن بشكل متزايد لدى البالغين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، مما يثير قلق الخبراء.

ويُعدّ هذا المرض بالفعل من أسرع الأمراض انتشارًا حول العالم، وغالبًا ما تكون أعراضه غامضة ويسهل تجاهلها.

وقال الدكتور جيري كوبس، المدير الطبي لمركز العلاج بالبروتونات في براغ: "قد يُسبب سرطان الكبد أحيانًا ما نسميه الألم المُحال أو الوهمي، حيث يشعر الأشخاص بعدم الراحة في الكتف بدلًا من البطن".

وأضاف كوبس أن العديد من المرضى يفترضون أن سبب الألم يعود إلى ممارسة الرياضة أو الوضعية السيئة، خاصةً إذا كانوا يتمتعون بلياقة بدنية جيدة ونشاط بدني.

وأكد الخبراء من جهة أخرى أن الحفاظ على وزن صحي، والحد من تناول الكحول، والوقاية من التهاب الكبد، كلها عوامل تُساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر.

ويتوقع الخبراء أن يصبح سرطان الكبد جائحة عالمية وأن تتضاعف حالات الإصابة به بحلول عام 2050، وتشمل العلامات التحذيرية للإصابة به: الشعور بالشبع السريع بعد تناول الطعام، وفقدان الوزن غير المبرر، وانتفاخ البطن، واصفرار الجلد أو العينين.

المصدر