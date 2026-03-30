متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2026-03-30 | 11:40
لم يعد الشعور بأن العالم أكبر أو أصغر من حجمه الطبيعي حكرًا على قصص الخيال، كما في رواية Alice's Adventures in Wonderland، بل أصبح حالة طبية حقيقية تُعرف باسم متلازمة أليس في بلاد العجائب.
هذه المتلازمة العصبية النادرة تؤثر على طريقة معالجة الدماغ للمعلومات الحسية، ما يؤدي إلى تشوّه في إدراك الواقع، سواء من حيث حجم الأشياء المحيطة أو حتى شكل وحجم جسم الإنسان نفسه، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ويرجّح خبراء أن مؤلف الرواية Lewis Carroll قد استوحى هذه الأعراض من تجاربه الشخصية، وفق ما ورد في مذكراته.
وتُعد هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 عامًا، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 30% منهم قد يختبرون أعراضًا موقتة، كما قد تظهر لدى أشخاص يعانون من اضطرابات عصبية معينة.
تشوّه في الواقع… وأعراض متعددة
وتؤثر متلازمة أليس في بلاد العجائب على إدراك الإنسان بطرق مختلفة، وتنقسم أعراضها إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- اضطراب إدراك الذات: حيث يشعر المصاب بأن أجزاء من جسده أكبر أو أصغر من حجمها الطبيعي، أو يعاني من انفصال عن الواقع وتشوش في إدراك الزمن.
- اضطراب الإدراك البصري: وهو الأكثر شيوعًا، ويشمل رؤية الأشياء أكبر أو أصغر مما هي عليه، أو تغيّر المسافات، أو ظهور الأشخاص بحجم مصغّر.
- أعراض مركّبة: تجمع بين النوعين السابقين.
أسباب محتملة… وتشخيص صعب
وتشمل الأسباب المحتملة لهذه الحالة: الصداع النصفي، بعض الالتهابات الفيروسية مثل إبشتاين-بار أو الإنفلونزا، النوبات العصبية، السكتات الدماغية، الأورام، أو بعض الاضطرابات النفسية مثل الفصام والاكتئاب.
ورغم غرابتها، قد تكون هذه المتلازمة غير مُشخّصة في كثير من الحالات، نظرًا لندرتها ولأن أعراضها غالبًا ما تكون مؤقتة.
ولا يوجد اختبار حاسم لتشخيصها، إذ يعتمد الأطباء على وصف الأعراض وإجراء فحوصات عصبية مثل التصوير الطبقي أو الرنين المغناطيسي، لاستبعاد أمراض أخرى.
هل هي خطيرة؟
وتختلف مدة الحالة وطرق علاجها بحسب السبب الكامن وراءها، إذ يمكن السيطرة عليها من خلال معالجة السبب الأساسي، ما يخفف من الأعراض أو يزيلها بالكامل.
وتبقى هذه المتلازمة مثالًا على كيف يمكن للدماغ أن يعيد تشكيل الواقع بطرق غير متوقعة، ما يجعل ما كان يومًا خيالًا أدبيًا، حقيقة طبية معقّدة.
علوم وتكنولوجيا
2026-02-22
"تؤثر على المزاج والإدراك"... ارتفاعات غامضة في "نبض" الأرض تثير تساؤلات عبر وسائل التواصل
صحة وتغذية
دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!
منوعات
2026-01-15
علامة بسيطة كشفت لها الفاجعة… طفلاها مصابان بمرض نادر يسرق الذاكرة تدريجيًا وهذه التفاصيل
آخر الأخبار
2026-01-27
النائب محمد سليمان: الحرمان أصبح صفة متلازمة لعكار والتهميش أصبح أمرًا واقعًا خاصةً في التعيينات الإدارية ويبدو لنا أن في لبنان "طبقة بسمنة وطبقة بزيت"
صحة وتغذية
12:05
عضو "منسي" في الجسم قد يطيل العمر ويقاوم السرطان… اكتشاف علمي يغيّر المفاهيم
صحة وتغذية
10:55
تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا
صحة وتغذية
04:30
حين يُستهدف الوسط الطبي... هكذا تؤثر النزاعات على العاملين في القطاع الصحي
صحة وتغذية
03:13
في يومهم العالمي... أطباء يواجهون تحديات الرعاية الصحية في مراكز الإيواء اللبنانية
اقتصاد
2026-03-27
ارتفاع في أسعار المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-12
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
آخر الأخبار
2026-03-18
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
أخبار لبنان
16:18
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
تقارير نشرة الاخبار
14:15
تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا
تقارير نشرة الاخبار
14:12
المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب
اقتصاد
07:11
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
خبر عاجل
13:21
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون
خبر عاجل
01:21
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا
أمن وقضاء
02:20
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة
حال الطقس
01:44
الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء
أخبار لبنان
07:57
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان
أخبار لبنان
04:23
إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية
أخبار لبنان
07:47
الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور
