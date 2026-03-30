الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل

2026-03-30 | 11:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل

لم يعد الشعور بأن العالم أكبر أو أصغر من حجمه الطبيعي حكرًا على قصص الخيال، كما في رواية Alice's Adventures in Wonderland، بل أصبح حالة طبية حقيقية تُعرف باسم متلازمة أليس في بلاد العجائب.

هذه المتلازمة العصبية النادرة تؤثر على طريقة معالجة الدماغ للمعلومات الحسية، ما يؤدي إلى تشوّه في إدراك الواقع، سواء من حيث حجم الأشياء المحيطة أو حتى شكل وحجم جسم الإنسان نفسه، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ويرجّح خبراء أن مؤلف الرواية Lewis Carroll قد استوحى هذه الأعراض من تجاربه الشخصية، وفق ما ورد في مذكراته.

وتُعد هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 عامًا، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 30% منهم قد يختبرون أعراضًا موقتة، كما قد تظهر لدى أشخاص يعانون من اضطرابات عصبية معينة.

تشوّه في الواقع… وأعراض متعددة

وتؤثر متلازمة أليس في بلاد العجائب على إدراك الإنسان بطرق مختلفة، وتنقسم أعراضها إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

- اضطراب إدراك الذات: حيث يشعر المصاب بأن أجزاء من جسده أكبر أو أصغر من حجمها الطبيعي، أو يعاني من انفصال عن الواقع وتشوش في إدراك الزمن.

- اضطراب الإدراك البصري: وهو الأكثر شيوعًا، ويشمل رؤية الأشياء أكبر أو أصغر مما هي عليه، أو تغيّر المسافات، أو ظهور الأشخاص بحجم مصغّر.

- أعراض مركّبة: تجمع بين النوعين السابقين.

أسباب محتملة… وتشخيص صعب

وتشمل الأسباب المحتملة لهذه الحالة: الصداع النصفي، بعض الالتهابات الفيروسية مثل إبشتاين-بار أو الإنفلونزا، النوبات العصبية، السكتات الدماغية، الأورام، أو بعض الاضطرابات النفسية مثل الفصام والاكتئاب.

ورغم غرابتها، قد تكون هذه المتلازمة غير مُشخّصة في كثير من الحالات، نظرًا لندرتها ولأن أعراضها غالبًا ما تكون مؤقتة.

ولا يوجد اختبار حاسم لتشخيصها، إذ يعتمد الأطباء على وصف الأعراض وإجراء فحوصات عصبية مثل التصوير الطبقي أو الرنين المغناطيسي، لاستبعاد أمراض أخرى.

هل هي خطيرة؟

وتختلف مدة الحالة وطرق علاجها بحسب السبب الكامن وراءها، إذ يمكن السيطرة عليها من خلال معالجة السبب الأساسي، ما يخفف من الأعراض أو يزيلها بالكامل.

وتبقى هذه المتلازمة مثالًا على كيف يمكن للدماغ أن يعيد تشكيل الواقع بطرق غير متوقعة، ما يجعل ما كان يومًا خيالًا أدبيًا، حقيقة طبية معقّدة.

"أليس

العجائب"...

اضطراب

الإدراك

التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More