رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
عضو "منسي" في الجسم قد يطيل العمر ويقاوم السرطان… اكتشاف علمي يغيّر المفاهيم
صحة وتغذية
2026-03-30 | 12:05
عضو "منسي" في الجسم قد يطيل العمر ويقاوم السرطان… اكتشاف علمي يغيّر المفاهيم
كشفت دراسات حديثة أن عضوًا في جسم الإنسان كان يُعتقد لسنوات أنه يفقد أهميته بعد البلوغ، قد يكون في الواقع مفتاحًا لحياة أطول وأكثر صحة، ويلعب دورًا أساسيًا في مقاومة السرطان وأمراض قاتلة أخرى.
ويتعلق الأمر بـالغدة الزعترية (Thymus)، وهي عضو صغير يشبه شكل ربطة العنق يقع في الجزء العلوي من الصدر، وكان يُعتقد سابقًا أنه يصبح شبه غير نشط بعد مرحلة البلوغ، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
لكن باحثين من Mass General Brigham أعادوا النظر في هذا الاعتقاد، من خلال تحليل نتائج دراستين واسعتين أظهرتا أن لهذه الغدة دورًا أكبر بكثير مما كان يُعتقد.
نتائج صادمة… الغدة تحدد طول العمر
في الدراسة الأولى، المنشورة في Nature، تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 27 ألف صورة طبية، ضمن دراسات طويلة الأمد.
وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يتمتعون بغدة زعترية نشطة وصحية يعيشون لفترة أطول، ويتمتعون بقدرة أعلى على مقاومة السرطان وأمراض القلب.
كما تبيّن أن:
- خطر الوفاة المبكرة ينخفض بنسبة 50%
- خطر الوفاة بسبب أمراض القلب ينخفض بنسبة 63%
- خطر الإصابة بسرطان الرئة ينخفض بنسبة 36%
ورغم أن الغدة تكون أكثر نشاطًا في الطفولة، إلا أنها تنكمش بعد البلوغ في عملية تُعرف بـ"تراجع الغدة الزعترية"، والتي تختلف حدّتها من شخص لآخر.
تأثير مباشر على مرضى السرطان
وفي دراسة ثانية شملت 1200 مريض يخضعون للعلاج المناعي، تبيّن أن الأشخاص الذين يتمتعون بغدة زعترية صحية هم أقل عرضة لتفاقم السرطان بنسبة 37% وأقل عرضة للوفاة بنسبة 44%.
وتلعب الغدة الزعترية دورًا محوريًا في جهاز المناعة، إذ تُدرّب خلايا T على التعرف على العدوى ومهاجمة الخلايا السرطانية.
نمط الحياة… عامل حاسم
وأشار الباحثون إلى أن بعض العوامل تؤثر سلبًا على صحة هذه الغدة، أبرزها:
- التدخين
- الوزن الزائد
-الالتهابات المزمنة
وفي المقابل، يمكن لنمط حياة صحي أن يساعد في الحفاظ على نشاطها حتى مراحل متقدمة من العمر.
قطعة مفقودة في لغز الشيخوخة
ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام تطوير علاجات ووسائل وقاية جديدة للعديد من الأمراض، مشيرين إلى أن الغدة الزعترية ربما كانت “القطعة المفقودة” في فهم سبب اختلاف الشيخوخة بين الأشخاص، ولماذا تنجح بعض العلاجات لدى البعض وتفشل لدى آخرين.
وقال الباحث هوغو آيرتس إن هذه الغدة "تم تجاهلها لعقود، وقد تكون مفتاحًا لفهم كيفية تقدمنا في العمر ولماذا تختلف استجابة المرضى للعلاج".
ويعيد هذا الاكتشاف تسليط الضوء على أهمية أعضاء طالما اعتُبرت ثانوية، ليؤكد أن الجسم لا يزال يخفي أسرارًا قد تغيّر مستقبل الطب.
صحة وتغذية
"منسي"
الجسم
العمر
ويقاوم
السرطان…
اكتشاف
يغيّر
المفاهيم
متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل
السابق
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
اكتشاف جيني جديد قد يساعد على منع نمو سرطان الأمعاء والكبد... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2026-01-19
اكتشاف جيني جديد قد يساعد على منع نمو سرطان الأمعاء والكبد... إليكم هذه الدراسة!
اكتشاف نقوش سرّية داخل موقع "العشاء الأخير" في القدس
علوم وتكنولوجيا
2026-02-12
اكتشاف نقوش سرّية داخل موقع "العشاء الأخير" في القدس
متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
11:40
متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل
تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا
صحة وتغذية
10:55
تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا
حين يُستهدف الوسط الطبي... هكذا تؤثر النزاعات على العاملين في القطاع الصحي
صحة وتغذية
04:30
حين يُستهدف الوسط الطبي... هكذا تؤثر النزاعات على العاملين في القطاع الصحي
في يومهم العالمي... أطباء يواجهون تحديات الرعاية الصحية في مراكز الإيواء اللبنانية
صحة وتغذية
03:13
في يومهم العالمي... أطباء يواجهون تحديات الرعاية الصحية في مراكز الإيواء اللبنانية
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
2026-03-27
ارتفاع في أسعار المحروقات
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-12
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية
آخر الأخبار
2026-03-18
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
أخبار لبنان
16:18
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!
تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...
أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا
المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:12
المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟
كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين
من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها
المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:26
المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
اقتصاد
07:11
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون
خبر عاجل
13:21
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا
خبر عاجل
01:21
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة
أمن وقضاء
02:20
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة
الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء
حال الطقس
01:44
الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان
أخبار لبنان
07:57
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان
إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية
أخبار لبنان
04:23
إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية
الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور
أخبار لبنان
07:47
الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور
