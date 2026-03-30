عضو "منسي" في الجسم قد يطيل العمر ويقاوم السرطان… اكتشاف علمي يغيّر المفاهيم

كشفت دراسات حديثة أن عضوًا في جسم الإنسان كان يُعتقد لسنوات أنه يفقد أهميته بعد البلوغ، قد يكون في الواقع مفتاحًا لحياة أطول وأكثر صحة، ويلعب دورًا أساسيًا في مقاومة السرطان وأمراض قاتلة أخرى.

ويتعلق الأمر بـالغدة الزعترية (Thymus)، وهي عضو صغير يشبه شكل ربطة العنق يقع في الجزء العلوي من الصدر، وكان يُعتقد سابقًا أنه يصبح شبه غير نشط بعد مرحلة البلوغ، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

لكن باحثين من Mass General Brigham أعادوا النظر في هذا الاعتقاد، من خلال تحليل نتائج دراستين واسعتين أظهرتا أن لهذه الغدة دورًا أكبر بكثير مما كان يُعتقد.

نتائج صادمة… الغدة تحدد طول العمر

في الدراسة الأولى، المنشورة في Nature، تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 27 ألف صورة طبية، ضمن دراسات طويلة الأمد.

وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يتمتعون بغدة زعترية نشطة وصحية يعيشون لفترة أطول، ويتمتعون بقدرة أعلى على مقاومة السرطان وأمراض القلب.

كما تبيّن أن:

- خطر الوفاة المبكرة ينخفض بنسبة 50%
- خطر الوفاة بسبب أمراض القلب ينخفض بنسبة 63%
- خطر الإصابة بسرطان الرئة ينخفض بنسبة 36%

ورغم أن الغدة تكون أكثر نشاطًا في الطفولة، إلا أنها تنكمش بعد البلوغ في عملية تُعرف بـ"تراجع الغدة الزعترية"، والتي تختلف حدّتها من شخص لآخر.

تأثير مباشر على مرضى السرطان

وفي دراسة ثانية شملت 1200 مريض يخضعون للعلاج المناعي، تبيّن أن الأشخاص الذين يتمتعون بغدة زعترية صحية هم أقل عرضة لتفاقم السرطان بنسبة 37% وأقل عرضة للوفاة بنسبة 44%.

وتلعب الغدة الزعترية دورًا محوريًا في جهاز المناعة، إذ تُدرّب خلايا T على التعرف على العدوى ومهاجمة الخلايا السرطانية.

نمط الحياة… عامل حاسم

وأشار الباحثون إلى أن بعض العوامل تؤثر سلبًا على صحة هذه الغدة، أبرزها:

- التدخين
- الوزن الزائد
-الالتهابات المزمنة

وفي المقابل، يمكن لنمط حياة صحي أن يساعد في الحفاظ على نشاطها حتى مراحل متقدمة من العمر.

قطعة مفقودة في لغز الشيخوخة

ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام تطوير علاجات ووسائل وقاية جديدة للعديد من الأمراض، مشيرين إلى أن الغدة الزعترية ربما كانت “القطعة المفقودة” في فهم سبب اختلاف الشيخوخة بين الأشخاص، ولماذا تنجح بعض العلاجات لدى البعض وتفشل لدى آخرين.

وقال الباحث هوغو آيرتس إن هذه الغدة "تم تجاهلها لعقود، وقد تكون مفتاحًا لفهم كيفية تقدمنا في العمر ولماذا تختلف استجابة المرضى للعلاج".

ويعيد هذا الاكتشاف تسليط الضوء على أهمية أعضاء طالما اعتُبرت ثانوية، ليؤكد أن الجسم لا يزال يخفي أسرارًا قد تغيّر مستقبل الطب.

متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20

اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13

"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-19

اكتشاف جيني جديد قد يساعد على منع نمو سرطان الأمعاء والكبد... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-12

اكتشاف نقوش سرّية داخل موقع "العشاء الأخير" في القدس

LBCI
صحة وتغذية
11:40

متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
10:55

تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا

LBCI
صحة وتغذية
04:30

حين يُستهدف الوسط الطبي... هكذا تؤثر النزاعات على العاملين في القطاع الصحي

LBCI
صحة وتغذية
03:13

في يومهم العالمي... أطباء يواجهون تحديات الرعاية الصحية في مراكز الإيواء اللبنانية

LBCI
اقتصاد
2026-03-27

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-12

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-18

الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب

LBCI
اقتصاد
07:11

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار

LBCI
خبر عاجل
13:21

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون

LBCI
خبر عاجل
01:21

إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا

LBCI
أمن وقضاء
02:20

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة

LBCI
حال الطقس
01:44

الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
07:57

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان

LBCI
أخبار لبنان
04:23

إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور

