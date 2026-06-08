هل السكر "سمّ" حقاً؟... خبراء يكشفون الحقيقة ويحذرون من معلومات مضللة

حذر خبراء تغذية من انتشار معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تصف السكر بأنه مادة "سامة" بطبيعتها، مؤكدين أن الواقع أكثر تعقيداً مما يروّج له بعض المؤثرين.وأوضحت الدكتورة إيميلي ليمنغ، اختصاصية التغذية في كلية كينغز بلندن، أن التحسن الصحي الذي يلاحظه بعض الأشخاص بعد تقليل استهلاك السكر يعود غالباً إلى خفض تناول الأطعمة فائقة المعالجة وتحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام، وليس إلى استبعاد السكر بحد ذاته.وبحسب ليمنغ، لا تُظهر الدراسات العلمية الخاضعة للرقابة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تؤدي تلقائياً إلى زيادة الوزن أو تدهور المؤشرات الصحية الأساسية، طالما بقي إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة ضمن الحدود نفسها.ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والسعرات الحرارية قد يساهم في زيادة الالتهابات واضطرابات التمثيل الغذائي على المدى الطويل.ويؤكد المختصون أن الخطر الحقيقي يكمن في الارتفاع المزمن لمستويات السكر في الدم، وليس في تناول كميات معتدلة من السكريات المضافة من وقت إلى آخر. كما يشددون على أهمية التمييز بين أنواع السكريات المختلفة.وتوصي الإرشادات الصحية البريطانية بعدم تجاوز 30 غراماً يومياً من "السكريات الحرة" الموجودة في الحلويات والمشروبات المحلاة والعصائر.في المقابل، لا تُصنّف السكريات الموجودة طبيعياً في الفواكه الكاملة ضمن هذه الفئة، نظراً لارتباطها بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة. وتؤكد ليمنغ أن تجنب الفواكه بسبب احتوائها على السكر يُعد مفهوماً خاطئاً، مشيرة إلى أن الفواكه تشكل جزءاً أساسياً من النظام الغذائي الصحي والمتوازن.