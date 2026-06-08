فحص دم قد يُحدث ثورة في تشخيص نوع سرطان شائع

طوّر باحثون في منظمة "مايو كلينك" تقنية مبتكرة لتحليل البصمة المناعية في الدم، بهدف تحسين تشخيص أورام الخلايا الجرثومية، وهي أكثر أنواع سرطان الخصية شيوعاً.



ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Communications، مقدمةً نهجاً تشخيصياً جديداً قد يساعد في سد الثغرات التي تتركها اختبارات دلالات الأورام التقليدية.



ورغم أن سرطان الخصية يُعد من السرطانات القابلة للعلاج بدرجة كبيرة عند اكتشافه مبكراً، فإن الاختبارات الحالية قد تفشل أحياناً في تشخيص بعض الحالات عندما لا تفرز الأورام مستويات كافية من المؤشرات الحيوية المعروفة في الدم.



ولمعالجة هذه المشكلة، طوّر الباحثون آلية قادرة على تحليل آلاف الإشارات المناعية من عينة دم واحدة، ما أسفر عن تطوير اختبارين جديدين.



ويُعرف الاختبار الأول باسم GCT-iSIGN، وقد أظهرت دراسة شملت 427 عينة مصل أنه نجح في الكشف عن 93 في المئة من الحالات المصابة، مع استبعاد المرض لدى 99 في المئة من الأشخاص الأصحاء. كما تمكن من رصد 23 حالة من أصل 24 لم تتمكن الاختبارات التقليدية من اكتشافها.



أما الاختبار الثاني، Sem-iSIGN، فيتيح التمييز بدقة بين النوعين الرئيسيين لسرطان الخصية، وهو أمر أساسي لاختيار الخطة العلاجية المناسبة لكل مريض.



ويمثل هذا الابتكار خطوة مهمة نحو ما يُعرف بالتشخيص المناعي، الذي يعتمد على تحليل إشارات بيولوجية أوسع وأكثر شمولاً مقارنة بالاختبارات التقليدية.



وأوضح الدكتور ديفيانشو دوبي، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ الطب المخبري وعلوم الأعصاب في "مايو كلينك"، أن الاعتماد على الدلالات التقليدية وحدها قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج في بعض الحالات، مشيراً إلى أن النتائج الحالية تفتح الباب أمام تطوير فحوص أكثر حساسية ودقة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل اعتمادها في الممارسة الطبية الروتينية.



ويؤكد الباحثون أن التحقق من هذه النتائج في دراسات مستقبلية قد يزوّد المختبرات السريرية بأداة قوية لتشخيص أورام الخصية وتصنيفها بدقة، لا سيما في الحالات المعقدة التي يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.