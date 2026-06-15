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الأفوكادو في مواجهة السكري... دراسة تختبر تأثيره على مستويات السكر
صحة وتغذية
2026-06-15 | 06:05
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الأفوكادو في مواجهة السكري... دراسة تختبر تأثيره على مستويات السكر
في وقت يسعى فيه المصابون بداء السكري من النوع الثاني إلى إيجاد طرق فعالة للمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم، يدرس باحثون ما إذا كانت حبة أفوكادو واحدة يومياً قادرة على إحداث فرق في إدارة المرض.
ويجري باحثون في مركز بينينغتون للأبحاث الطبية الحيوية دراسة تهدف إلى تقييم تأثير تناول الأفوكادو يومياً على مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، فيما لا يزال الفريق بحاجة إلى نحو 10 متطوعين إضافيين لاستكمال التجربة.
ويُعدّ الأفوكادو من الفواكه الغنية بالألياف والدهون الصحية والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، ما يجعله مختلفاً عن معظم أنواع الفاكهة الأخرى من الناحية الغذائية.
وتهدف الدراسة إلى التحقق مما إذا كان بإمكان المرضى الاستفادة من تناول الفواكه والخضروات بشكل طبيعي، مع تحقيق فوائد صحية إضافية مرتبطة بالتحكم في مستويات السكر في الدم.
ويحصل المشاركون على جميع وجباتهم الغذائية مجاناً خلال مرحلتين تمتد كل منهما خمسة أسابيع، يفصل بينهما أسبوعان. كما يستخدم الباحثون أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز لمتابعة مستويات السكر وتحليل تأثير توقيت تناول الأفوكادو في التحكم بها.
وقد انضم إلى الدراسة نحو 40 مشاركاً حتى الآن، إلا أن الفريق البحثي لا يزال بحاجة إلى قرابة 10 أشخاص إضافيين للوصول إلى العدد المطلوب.
ويأمل الباحثون أن توفر نتائج الدراسة بيانات مهمة حول تأثير بعض الأنماط الغذائية على مستويات السكر في الدم، بما قد يسهم مستقبلاً في تطوير الإرشادات الغذائية الخاصة بالمصابين بداء السكري من النوع الثاني.
ومن المتوقع أن تُختتم الدراسة فور اكتمال عدد المشاركين المطلوب وإتمام مراحل المتابعة والتحليل.
المصدر
صحة وتغذية
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