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الدخول بالحذاء إلى المنزل... عادة يومية قد تهدد صحتك
صحة وتغذية
2026-06-17 | 10:45
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الدخول بالحذاء إلى المنزل... عادة يومية قد تهدد صحتك
كشفت دراسة علمية حديثة عن مخاطر صحية كبيرة ناتجة عن ارتداء الأحذية داخل المنازل.
ودعمت الدراسة العادات الصارمة في الشرق الأوسط وآسيا، والتي تعبّر عن تباين الثقافات العالمية في هذا الشأن.
وفق موقع "
بي بي سي
" بالعربي، فيُعدّ طلب خلع الحذاء من الضيف أمراً غير مهذّبأ ميركا وبعض الدول الأوروبيّة. وفي المقابل، تُصنّف دول مثل اليابان هذا التصرّف كخطٍّ أحمر، وتُخصّص البيوت اليابانية مساحةً عند المدخل تُعرف بـ "الجينكان" لخلع الأحذية فوراً.
وأوضح الدكتور فابيو جيجي، باحث الأنثروبولوجيا في لندن، أنّ رد الفعل في اليابان يكون فورياً وحاسماً إذا دخل شخص بحذائه، مشيراً إلى أنّ الأمر يحمل أبعاداً فلسفية ودينية ترتبط بمفهوم النقاء.
فيعتبر المتمسّكون بهذه العادة أنّ خارج المنزل هو رمزٌ للتلوث والاتّساخ، بينما يمثّل داخل المنزل المساحة النقيّة التي يجب الحفاظ عليها.
وقام مختبر بجامعة برايتون بفحص حذاء رياضي بعد جولة عادية، حيث قامت عالمة الكائنات الدقيقة سارة بيت باستنبات العيّنات طوال الليل.
وأظهر الفحص المجهري وجود مستعمرات بكتيرية خطيرة، أبرزها:
- المكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus): تسبب دمامل قيحية حادة إذا دخلت عبر الجروح، وقد تؤدّي لالتهاب رئوي وتسمم بالدّم.
- المكورات العنقودية البشروية (Staphylococcus epidermidis): تهدّد الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.
- بكتيريا الإشريكية القولونية (E.coli): بكتيريا برازية خطيرة تتواجد أسفل الأحذية.
وحذّرت البروفيسور سارة بيت من أنّ الأحذية تنقل البكتيريا، الفطريات، والطفيليات، ما يجعل خلع الحذاء عند العتبة خطّ الدفاع الأوّل عن صحة العائلة.
وبين التمسّك بالعادات الثقافية والوعي الصحي، يبقى الحلّ الوسط، مثل تخصيص أحذية للداخل فقط أو الاعتماد على النعال المنزلية مع التنظيف الدوري، هو الخيار الأفضل لحماية الصحة دون التضحية بالراحة.
صحة وتغذية
دراسة
حذاء
المنزل
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عائلة
بكتيريا
مخاطر.
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