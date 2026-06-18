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إنجاز طبي غير مسبوق... لقاح HPV يخفض خطر الوفاة بسرطان عنق الرحم إلى الصفر تقريبًا

صحة وتغذية
2026-06-18 | 10:48
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إنجاز طبي غير مسبوق... لقاح HPV يخفض خطر الوفاة بسرطان عنق الرحم إلى الصفر تقريبًا
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إنجاز طبي غير مسبوق... لقاح HPV يخفض خطر الوفاة بسرطان عنق الرحم إلى الصفر تقريبًا

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن الفتيات اللواتي تلقين لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في سنّ 12 و13 عاماً أصبحن يواجهن خطراً شبه معدوم للوفاة بسرطان عنق الرحم قبل بلوغ سن الثلاثين.

وأظهرت الدراسة، وهي الأولى من نوعها، أن برنامج التطعيم المدرسي الذي أُطلق في إنكلترا عام 2008 أسهم في إنقاذ نحو 200 امرأة من الوفاة بسرطان عنق الرحم حتى الآن.

وبيّنت النتائج أنه بين عامَي 2020 و2024 لم تُسجّل أي حالة وفاة بسرطان عنق الرحم بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً، في سابقة هي الأولى خلال فترة تمتد لخمس سنوات. وبحسب الباحثين، كان من المتوقع تسجيل نحو 23 حالة وفاة خلال هذه الفترة لولا تأثير برنامج التطعيم.

وأكد الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري مسؤول عن نحو 99% من حالات سرطان عنق الرحم، مشيرين إلى أن معدلات الإصابة والوفيات مرشحة لمزيد من الانخفاض مع تقدّم الأجيال الملقحة في العمر.

ووصفت مؤسسة Cancer Research UK النتائج بأنها "إنجاز استثنائي"، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن معدلات التطعيم الحالية في إنكلترا لا تزال أقل من النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف القضاء على المرض.

ورغم الفعالية الكبيرة للقاح، شددت السلطات الصحية على أهمية استمرار النساء بين 25 و64 عاماً في إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، باعتبارها جزءاً أساسياً من الوقاية والتشخيص المبكر.

كما يواصل البرنامج الصحي في المملكة المتحدة تطعيم الفتيان أيضاً، بهدف حمايتهم من أنواع أخرى من السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس داخل المجتمع.

المصدر

صحة وتغذية

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