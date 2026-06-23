الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحر الشديد لا يعني التوقف… هكذا تمارس الرياضة بأمان في الصيف

صحة وتغذية
2026-06-23 | 13:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحر الشديد لا يعني التوقف… هكذا تمارس الرياضة بأمان في الصيف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحر الشديد لا يعني التوقف… هكذا تمارس الرياضة بأمان في الصيف

حذر باحثون من أنّ ارتفاع درجات الحرارة قد يدفع كثيرين إلى تقليل نشاطهم البدني، ما قد ينعكس سلباً على الصحة العامة على المدى الطويل. ومع تزايد موجات الحر حول العالم، يؤكد الخبراء أنّ ممارسة الرياضة تظل ضرورية، لكن مع اتباع إجراءات تساعد على تجنب المخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وينصح المختصون بممارسة الرياضة في ساعات الصباح الباكر أو المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل، مع اختيار الأماكن المظللة قدر الإمكان. كما تلعب الرطوبة دوراً مهماً في زيادة الشعور بالحرارة، إذ تحدّ من قدرة الجسم على التبريد عبر التعرق، ما يجعل التمارين أكثر صعوبة وخطورة.

وفي الأيام شديدة الحرارة، يُفضل تقليل مدة التمرين أو خفض شدته، مع أخذ فترات راحة منتظمة في أماكن باردة أو مكيفة. كما يساعد تبريد الجسم بالماء البارد أو المناشف المبللة قبل التمرين وأثناءه على خفض درجة الحرارة وتحسين القدرة على التحمل.

ويشير الخبراء إلى أنّ الجسم يستطيع التكيف تدريجياً مع الأجواء الحارة إذا تمت زيادة النشاط البدني بشكل متدرج على مدى أيام أو أسابيع، ما يحسن كفاءة التعرق وتنظيم الحرارة. لكنهم يشددون على أهمية التوقف فوراً عند ظهور أعراض مثل الدوار أو الغثيان أو الإرهاق الشديد أو خفقان القلب.

وأكد الباحثون أنّ التكيف مع التغيرات المناخية أصبح جزءاً أساسياً من الحفاظ على نمط حياة صحي، داعين إلى تعديل أوقات وأماكن وأساليب ممارسة النشاط البدني بدلاً من التخلي عنه خلال فترات الحر الشديد.
 

صحة وتغذية

صيف

حرارة مرتفعة

رياضة

باحثون

دراسة

صحة

أشعة الشمس.

ليست الشيخوخة وحدها السبب... سلوكيات تضعف عظامك من دون أن تشعر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-06-17

كيف تحمون أنفسكم من الحرّ الشديد؟... تجاهل هذه النصائح قد يكون خطيراً

LBCI
خبر عاجل
2026-05-01

الخارجية الأميركية: بريطانيا رفعت مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد" مما يعني أن وقوع هجوم إرهابي أمر مرجح للغاية

LBCI
أخبار دولية
2026-04-22

الأمم المتحدة: موجات الحر الشديدة تهدد النظم الغذائية العالمية

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-14

تحذير لمستخدمي مونجارو… حرارة الصيف قد تُفقد الدواء فعاليته!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-06-22

ليست الشيخوخة وحدها السبب... سلوكيات تضعف عظامك من دون أن تشعر

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-22

من هوس المكمّلات الغذائيّة إلى غرف العمليّات: كيف تدمّر الفيتامينات العشوائية صحّتك؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-22

هدف في الدقيقة الأخيرة قد يكلّفك صحّتك... ماذا يحدث لقلبك أثناء مباريات المونديال؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-19

إنجاز طبي في السعودية… نجاح فصل توأم سيامي في عملية معقدة (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:20

مقدمة النشرة المسائية 23-6-2026

LBCI
آخر الأخبار
07:12

بيان مشترك: عمان وإيران جددتا التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا مفتوحا للملاحة الدولية وأكدتا أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-22

رويترز: أسعار النفط تتراجع بعد قول نائب الرئيس الأميركي إن مضيق هرمز مفتوح وإن إيران والولايات المتحدة أرستا "أساسا متينا للغاية" لاتفاق نهائي ناجح

LBCI
آخر الأخبار
11:24

الرئيس التنفيذيّ لشركة توتال إنيرجيز: علينا الاستثمار في خطوط الأنابيب لتجاوز مضيق هرمز على سبيل المثال عبر أبوظبي وسوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:27

المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في جولتها الخامسة لا تزال منعقدة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
15:38

ترامب معلقا على إيران: نسعى للتوصل إلى اتفاق عادل

LBCI
أخبار دولية
13:45

أوروبا تحت وطأة الحر والمكيفات والمراوح هي الحل

LBCI
رياضة
13:42

جماهير النرويج تُحيي أجواء الفايكنغ من جديد

LBCI
رياضة
13:38

ليونيل ميسي يحطم الأرقام القياسية... إليكم آخر أخبار كأس العالم

LBCI
أمن وقضاء
13:36

في سوق الزلقا التجاريّ زجاج داكن يؤدّي إلى إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في الدكوانة حريق كبير شبّ في كابلات كهربائية وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:33

قرار مجلس شورى الدولة حسم: لا يمكن شطب الودائع وأموال المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بزشكيان في باكستان لشكرها... ما آخر تطورات المفاوضات الأميركية-الإيرانية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:13

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
08:26

نائب الرئيس الأميركي لجعجع: الاتصالات مع إيران تهدف للضغط على حزب الله لا لمنح طهران دوراً في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:04

جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أمن وقضاء
06:35

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف أوهم ضحاياه بقدرته على تأجير سيارات وشاليهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
أمن وقضاء
11:01

بالصور - قائد الجيش ورئيس أركان الدفاع الهولندي يقومان بجولة عملانية على مركز حدودي تابع لفوج الحدود البرية الثالث

LBCI
أخبار لبنان
06:18

أدرعي: لإزالة تهديد فوري... الجيش الاسرائيلي هاجم مسلحين تم رصدهم بالقرب من قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
05:44

وفاة أربعين شخصا غرقا في فرنسا منذ 18 حزيران وسط موجة حر شديدة

LBCI
أخبار لبنان
09:02

وزيرة البيئة تنعى الناشطة منى خليل: نطلق "جائزة منى خليل للالتزام البيئي" تقديراً لمسيرتها الاستثنائية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More