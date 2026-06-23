الحر الشديد لا يعني التوقف… هكذا تمارس الرياضة بأمان في الصيف

حذر باحثون من أنّ ارتفاع درجات الحرارة قد يدفع كثيرين إلى تقليل نشاطهم البدني، ما قد ينعكس سلباً على الصحة العامة على المدى الطويل. ومع تزايد موجات الحر حول العالم، يؤكد الخبراء أنّ ممارسة الرياضة تظل ضرورية، لكن مع اتباع إجراءات تساعد على تجنب المخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.



وينصح المختصون بممارسة الرياضة في ساعات الصباح الباكر أو المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل، مع اختيار الأماكن المظللة قدر الإمكان. كما تلعب الرطوبة دوراً مهماً في زيادة الشعور بالحرارة، إذ تحدّ من قدرة الجسم على التبريد عبر التعرق، ما يجعل التمارين أكثر صعوبة وخطورة.



وفي الأيام شديدة الحرارة، يُفضل تقليل مدة التمرين أو خفض شدته، مع أخذ فترات راحة منتظمة في أماكن باردة أو مكيفة. كما يساعد تبريد الجسم بالماء البارد أو المناشف المبللة قبل التمرين وأثناءه على خفض درجة الحرارة وتحسين القدرة على التحمل.



ويشير الخبراء إلى أنّ الجسم يستطيع التكيف تدريجياً مع الأجواء الحارة إذا تمت زيادة النشاط البدني بشكل متدرج على مدى أيام أو أسابيع، ما يحسن كفاءة التعرق وتنظيم الحرارة. لكنهم يشددون على أهمية التوقف فوراً عند ظهور أعراض مثل الدوار أو الغثيان أو الإرهاق الشديد أو خفقان القلب.



وأكد الباحثون أنّ التكيف مع التغيرات المناخية أصبح جزءاً أساسياً من الحفاظ على نمط حياة صحي، داعين إلى تعديل أوقات وأماكن وأساليب ممارسة النشاط البدني بدلاً من التخلي عنه خلال فترات الحر الشديد.