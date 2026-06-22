ليست الشيخوخة وحدها السبب... سلوكيات تضعف عظامك من دون أن تشعر

كشفت تقارير طبية حديثة أنّ الحفاظ على صحة العظام لا يقتصر على شرب الحليب أو تناول الكالسيوم، بل يتأثر بشكل كبير بعادات يومية قد تُضعف الهيكل العظمي بصمت وتزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.ووفقاً للمؤسسة الوطنية لهشاشة العظام، يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من هشاشة العظام أو من انخفاض كثافة العظام الذي يسبق الإصابة بها.وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة جوي تساي من مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد أنّ نصف النساء وربع الرجال معرّضون للإصابة بكسور ناتجة عن هشاشة العظام، مشيرة إلى أنّ الرجال غالباً ما يكونون أقل وعياً بهذا الخطر مقارنة بالنساء.وتتأثر صحة العظام سلباً بعدد من السلوكيات اليومية الشائعة، أبرزها عدم الحصول على كميات كافية من الكالسيوم والبروتين نتيجة قلة تناول منتجات الألبان والخضروات الورقية واللحوم.كما أنّ الإفراط في استهلاك الكافيين والمشروبات الغازية قد يحدّ من قدرة الجسم على الاستفادة من الكالسيوم، في حين يؤدي الخمول والجلوس لفترات طويلة إلى حرمان العظام من النشاط البدني الذي يساعد على تقويتها، مثل المشي والرقص وتمارين المقاومة.إضافة إلى ذلك، يساهم التدخين وتناول الكحول في إعاقة تكوين خلايا عظمية جديدة، بينما قد تؤدي الحميات الغذائية القاسية إلى حرمان الجسم من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على قوة العظام.كما يمكن لبعض الأدوية أن تؤثر سلباً في صحة العظام، من بينها أدوية الحموضة والستيرويدات الفموية المستخدمة في علاج الربو وبعض الأمراض المزمنة.وتحذّر الدكتورة تساي من علامتين أساسيتين قد تدلان على ضعف العظام، وهما التعرّض لكسور نتيجة سقوطات بسيطة، أو ملاحظة فقدان ملحوظ في الطول مع التقدم في السن.وفي هذه الحالات، يُنصح بإجراء فحص قياس كثافة العظام (ديكسا) للكشف المبكر عن هشاشة العظام وتقييم قوة الهيكل العظمي. ويُوصى بهذا الفحص عادةً للنساء بعد سن الخامسة والستين، وللأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ابتداءً من سن الخمسين.وللمساعدة في الحفاظ على صحة العظام، ينصح الخبراء بممارسة تمارين المقاومة بانتظام، ومنها تمرين الضغط على المقعد باستخدام الأوزان الخفيفة، لما له من دور في تقوية عظام الصدر والكتفين والذراعين وتحفيز زيادة كثافتها مع مرور الوقت.ويشدد الأطباء على أنّ التغذية المتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن العادات الضارة، تبقى الركائز الأساسية للحفاظ على عظام قوية وصحية طوال الحياة.