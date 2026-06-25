بقع على الجلد لا تُعرّف أصحابها... في اليوم العالمي للبهاق: دعوات لتعزيز التقبّل وكسر الصور النمطية

يُحيي العالم في 25 حزيران من كل عام اليوم العالمي للبهاق، في مناسبة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذا المرض الجلدي، وتعزيز تقبّل المصابين به، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة المفاهيم الخاطئة والوصمة الاجتماعية المرتبطة به.



ويُعدّ البهاق اضطراباً مناعياً يؤدي إلى فقدان الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين، ما يتسبّب بظهور بقع فاتحة اللون على الجلد. ورغم أنّ المرض غير معدٍ ولا يسبّب عادةً ألماً جسدياً، فإنّ العديد من المصابين يواجهون تحديات نفسية واجتماعية نتيجة التنمّر أو التمييز أو المفاهيم المغلوطة حول طبيعته.



وتؤكّد الجهات الصحية وخبراء الأمراض الجلدية أهمية نشر المعلومات الطبية الدقيقة حول البهاق، مشدّدين على ضرورة إدراجه ضمن برامج التوعية المتعلقة بالتنوّع الجسدي ومكافحة التنمّر.



كما يدعون إلى توفير بيئات داعمة في المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية، بما يسهم في تعزيز ثقة المصابين بأنفسهم وتحسين جودة حياتهم.



ومنذ إطلاق اليوم العالمي للبهاق كمبادرة توعوية عالمية عام 2011، توسّعت فعالياته لتشمل حملات تثقيفية، ومؤتمرات، ولقاءات مجتمعية في مختلف أنحاء العالم.



وتتمثّل رسالته الأساسية في الحدّ من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالبهاق، وتعزيز الفهم المجتمعي لهذه الحالة، ودعم المصابين في مواجهة التحديات اليومية التي قد يفرضها عليهم المرض.